Le Mexique sous ‘LamborJimmy’ a besoin de plus d’essais routiers à la Gold Cup

Peu importe la victoire 3-1 du Mexique sur Haïti lors de la phase de groupes de la Gold Cup, ou la place assurée dans le tour à élimination directe du tournoi après deux matches, jeudi était un rappel que Le Trien fait, n’a eu qu’une semaine d’entraînement avec le nouveau manager par intérim Jaime « Jimmy » Lozano.

Alors que l’équipe avait l’air supérieure sous « LamborJimmy » lors de la défaite 4-0 du Honduras dimanche, le match contre Haïti au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, a montré que ce nouveau modèle d’El Tri aura besoin de plus d’essais.

En première mi-temps, la tactique a semblé correcte alors que le Mexique a réussi à faire pression sur l’opposition et à faire avancer les chiffres, mais ils ont eu du mal à prendre leur décision. Chance après chance est finalement arrivé pour les joueurs de Lozano, mais la finition était suspecte. Soulignant la déconnexion occasionnelle entre le onze de départ, le milieu de terrain Luis Romo a presque offert un but à Haïti grâce à une passe mal chronométrée près de sa propre surface de réparation de 18 mètres.

Ce n’était pas la seule fois que Les Grenandiers ont eu des chances par les erreurs du Mexique non plus. À des moments où le Mexique se surengageait en attaque, Haïti était dangereux avec des compteurs rapides qui testaient la ligne de fond.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

En entrant dans la mi-temps avec un résultat sans but, on avait le sentiment que El Tri’Le plan de jeu était le bon, mais que ceux qui étaient au volant du LamborJimmy n’étaient pas encore tout à fait à l’aise. En frappant la bosse occasionnelle sur la route ou un virage rapide, métaphoriquement parlant, une poignée de joueurs ont fait une embardée un peu trop lentement ou ont surcorrigé.

La bonne nouvelle pour Lozano, qui a donné quelques conseils de conduite à la mi-temps, c’est que les choses se sont d’abord améliorées après la pause.

« Si vous avez remarqué en seconde période, les centres étaient beaucoup plus rapides, les actions consistaient également beaucoup plus à arriver et à traverser, et à ne pas jouer autant de tête-à-tête, car cela donnait du temps aux adversaires », a déclaré Lozano après le correspondre.

À la 46e minute, sur un centre rapide d’Uriel Antuna, l’attaquant Henry Martin s’est connecté avec la passe lobée et l’a dirigée au fond du filet, donnant une avance de 1-0 au Mexique. Peu de temps après, à la 56e minute, et après un autre centre rapide, le tir bas de Jesus Gallardo depuis le flanc gauche a forcé un but contre son camp à l’Haïtien Ricardo Ade, leur capitaine qui a accidentellement frappé le ballon dans son propre filet.

Mené 2-0, cependant, le match a continué d’être mitigé pour le Mexique. Haïti est devenu plus confiant dans les phases finales, gagnant finalement plus de possession et d’élan offensif. À la 78e minute, ils ont ensuite marqué leur seul but du match grâce à une tête de Danley Jean Jacques sur un corner.

« Malheureusement, nous n’avons pas eu le temps de travailler sur tout ce que nous voulions », a déclaré Lozano à propos du but d’Haïti et des entraînements limités qu’il a suivis sur coups de pied arrêtés.

Cela dit, les joueurs ont toujours suivi les instructions de Lozano. Avec un autre centre précipité d’Antuna à la 83e minute, l’attaquant remplaçant Santiago Gimenez a plongé pour le ballon et l’a poussé dans le filet d’Haïti.

Le Mexique allait remporter la victoire bien méritée, mais avec une reconnaissance de son entraîneur que la victoire était ardue.

« C’est Haïti, mais pour moi, le match a été très dur », a déclaré Lozano. « Bien que nous ayons eu des opportunités, bien que nous ayons eu beaucoup de temps avec le ballon … c’était très difficile car ils n’ont même pas besoin de bien jouer. A travers leurs joueurs, à travers un coup de pied arrêté, une contre-attaque, ils peuvent vraiment te faire du mal. »

En ce qui concerne Haïti et le Honduras lors du match précédent, le Mexique peut se permettre de subir des dégâts de la part de ces adversaires. Personne ne s’attend à une performance parfaite si tôt dans le mandat de Lozano, et heureusement pour les deux, la phase de groupes de la Gold Cup est généralement une route indulgente pour les grandes nations de la région. Cela s’étend également au dernier match de la phase de groupes du Mexique ce dimanche contre le Qatar, qui est actuellement sans victoire en Gold Cup et avec seulement deux buts marqués jusqu’à présent.

Mais ce week-end, ce sera probablement la dernière occasion pour Lozano de peaufiner et d’expérimenter.

Une place garantie dans les huitièmes de finale signifie qu’il peut faire pivoter son alignement et tester des tactiques contre le Qatar, mais une fois passée la phase de groupes, le niveau de jeu augmentera considérablement. Bien que le Mexique soit maintenant 17 sur 17 lorsqu’il s’agit de se qualifier pour la phase de groupes de la Gold Cup, ils n’ont été champions qu’une seule fois au cours des trois dernières éditions.

Aussi injuste qu’il semble s’attendre à un titre immédiat pour un manager comme Lozano qui a pris ses fonctions quelques jours avant le tournoi, il n’y aura pas de petites excuses si l’on considère que d’autres prétendants au championnat comme les États-Unis et le Canada ont envoyé des équipes « B ». dans le tournoi.

Ainsi, la course continue d’être prête pour le tour à élimination directe. La finition, la prise de décision et le mouvement d’attaque global du Mexique doivent être meilleurs, surtout s’ils ne veulent remporter que leur deuxième titre depuis 2016.

N’étant plus le géant incontesté de la Concacaf, le Mexique a désespérément besoin d’un retour après être tombé sous le feu des projecteurs qui brille désormais sur l’équipe nationale masculine des États-Unis, l’actuelle Gold Cup et les tenants du titre de la Ligue des Nations.

Cependant, le Mexique doit d’abord apprendre à commander correctement son véhicule, et s’il ne le fait pas bientôt, l’expérience intérimaire de Lozano pourrait devenir incontrôlable lors du tour à élimination directe, ajoutant d’autres problèmes à une configuration d’équipe nationale qui est loin de retrouver complètement son ancienneté. statut imposant.