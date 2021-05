Le Mexique s’inquiète du mépris si un autre baron de la drogue est libéré

Connu sous le nom de «El Güero» ou «Blondie», Palma était un fondateur et chef du cartel de Sinaloa, avec le baron de la drogue emprisonné Joaquin «El Chapo» Guzman. Lui et Guzman ont attiré l’attention non désirée en 1993, lorsqu’un cardinal catholique romain a été tué dans une fusillade entre des hommes armés de Sinaloa et le gang rival Arellano Félix dans un aéroport de Guadalajara. Les hommes armés ont apparemment confondu la voiture de luxe du cardinal avec celle d’un rival.