Le Mexique signale 112 décès liés à la chaleur cette année alors que le président minimise la vague de chaleur

Au moins 112 personnes sont mortes au Mexique cette année à cause de la chaleur extrême, selon un rapport publié par les autorités sanitaires du pays.

En une seule semaine en juin, le Mexique a documenté un record de 69 décès liés à la chaleur dans tout le pays.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a affirmé que les décès étaient faux et que le rapport faisait partie d’une campagne contre son administration.

Les autorités sanitaires mexicaines affirment qu’il y a eu au moins 112 décès liés à la chaleur jusqu’à présent cette année, reconnaissant le caractère mortel d’une récente vague de chaleur qui, selon le président, avait été exagérée par des journalistes alarmistes.

Le rapport, publié mercredi soir, montre également une augmentation significative des décès liés à la chaleur au cours des deux dernières semaines. Jusqu’à présent cette année, le nombre total de décès liés à la chaleur est presque le triple des chiffres de 2022.

Le ministère de la Santé publie normalement chaque semaine un rapport sur les décès liés à la chaleur, mais en juin – au plus fort de la vague de chaleur – il a sauté une semaine, pour des raisons qui restent obscures.

Les décès ont atteint un pic dans la semaine du 18 au 24 juin, avec 69 décès en une semaine dans tout le pays, un nombre sans précédent. Les températures dans certaines régions du Mexique ont atteint plus de 105 degrés Fahrenheit ces dernières semaines.

La semaine du 11 au 17 juin a également été exceptionnellement mauvaise, avec 31 décès à travers le pays.

Jusqu’à présent cette année, le plus grand nombre de décès dus aux coups de chaleur et à la déshydratation sont survenus dans l’État frontalier nord de Nuevo Leon, qui abrite le centre industriel de Monterrey.

Le président Andrés Manuel López Obrador a affirmé la semaine dernière que les rapports de plus en plus nombreux sur les décès dus à la chaleur étaient faux et faisaient partie d’une campagne médiatique contre son administration.

« Il y a une tendance alarmiste au journalisme jaune », a déclaré López Obrador, citant des chiffres de décès inférieurs qui étaient déjà dépassés à l’époque.

Le nombre élevé de décès liés à la chaleur semble être dû en partie non seulement aux températures élevées, mais à un retard dans le début des pluies saisonnières qui arrivent normalement au Mexique à la mi-juin et ont tendance à refroidir un peu les choses.

Le ministère de la Santé n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le retard dans son retard à signaler les décès.

On ne savait pas non plus pourquoi le président pensait que les décès étaient un problème politique, peut-être parce que plusieurs médias ont rapporté que certains des décès avaient été causés par des coupures d’électricité chez certaines des victimes.

López Obrador est un ardent défenseur du service public d’électricité.