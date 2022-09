Le Mexique s’effondre contre la Colombie lors de la défaite d’avant la Coupe du monde

Le but de Wilmar Barrios a scellé la victoire contre le Mexique mardi. Omar Véga/Getty Images

SANTA CLARA, Californie – La Colombie a marqué trois buts en seconde période pour battre le Mexique 3-2 lors d’un match d’exhibition mardi soir.

Soutenu par une foule pro-mexicaine de 67 311 personnes au Levi’s Stadium, El Trj’ai d’abord eu un impact instantané avec un but de Alexis Véga sur un penalty à la 6e minute. Le Mexique a continué sa pression, Vega créant un jeu rapide et intelligent pour Gérard Arteagaqui a marqué pour donner une avance de 2-0 au Mexique à la 29e minute.

Immédiatement après la mi-temps, les Sud-Américains – qui n’ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde – ont égalisé le match grâce à des buts de Luis Sinisterra à la 49e minute et à la 52e minute. Puis, à la 68e, Barrios Wilmar frappé dans un golazo pour donner à la Colombie le vainqueur du match.

Après une précédente victoire 1-0 contre le Pérou samedi dernier, le Mexique, qui manque plusieurs joueurs vedettes en raison de blessures, termine cette ronde de préparation à la Coupe du monde sur une note amère. Ils auront deux matches amicaux en novembre – contre l’Irak et la Suède – avant leur match d’ouverture du Groupe C contre la Pologne le 22 novembre au Qatar.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Mauvaise nuit pour Mexico et Martino, sur le terrain et en dehors

Il n’a fallu que quelques minutes après la mi-temps pour que l’entraîneur mexicain Gerardo “Tata” Martino et son équipe soient submergés par la Colombie.

La confiance était élevée avec une avance de 2-0 après la pause, mais les arrières latéraux inexpérimentés du Mexique Gerardo Arteaga (malgré son but en première mi-temps) et Kevin Alvarez ont laissé de l’espace sur les flancs et ont été exposés par les attaquants colombiens, qui ont vu Luis Sinisterra prendre un doublé. en l’espace de trois minutes.

Les modifications de Martino n’ont pas semblé avoir beaucoup d’effet car il a choisi des moments inopportuns pour remplacer les joueurs. La Colombie n’a eu aucun mal à marquer un troisième but grâce à Wilmar Barrios et à récupérer le ballon dans des zones cruciales, frustrant le Mexique alors que le match se dirigeait vers le résultat 3-2. Tactiquement déjoué, ce fut l’une des fins les plus sombres d’un match pour Martino.

En dehors du terrain, les choses étaient encore pires pour le Mexique. Alors que des bagarres ont éclaté dans les tribunes, le chant anti-gay du gardien de but a été entendu à haute voix au moins trois fois tard dans la seconde mi-temps, ce qui a conduit à un moment donné à l’arrêt du match par l’arbitrage.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

2. Récit de deux mi-temps pour le Mexique

Il y avait beaucoup de bons et de mauvais pour le Mexique. Commençons par le bon. Dans les premières étapes du jeu, Le TriLa ligne de front de était dynamique avec Alexis Vega et Uriel Antuna ouvrant la voie à des passes rapides dans le dernier tiers. À leurs côtés en haut, l’attaquant Henri Martin travaillé parfaitement avec la ligne de front.

C’était, pour la première fois depuis des mois, vraiment amusant de les voir déplacer le ballon avec fluidité et créativité dans le dernier tiers. Au milieu de terrain, le Mexique a également tenu bon et a bloqué un certain nombre de contres et de centres que la Colombie a tenté de lui lancer.

Et puis la deuxième mi-temps a commencé.

Sauter sur Le Triarrières latéraux inexpérimentés, la Colombie a chassé l’espace sur les flancs et a rapidement dépassé la défense mexicaine. Alvarez et Arteaga semblaient perdus alors qu’ils poursuivaient des balles, avec peu d’aide des défenseurs centraux Hector Moreno et Nestor Araujo.

Comme mentionné précédemment, les changements de Martino étaient discutables et inefficaces, semblant presque jeter l’évier de la cuisine sur le terrain au lieu de créer un plan de match plus cohérent. Il y avait un sentiment de chaos sur le terrain pour le Mexique, désespéré de marquer mais n’ayant pas de lignes connectées ou assez de moral pour faire le travail.

Luis Sinisterra, centre, a rallié la Colombie avec deux buts rapides pour commencer la deuxième mi-temps. Thearon W. Henderson/Getty Images

3. L’avenir est prometteur pour Colombie

Même si la Colombie n’ira peut-être pas à la Coupe du monde, il y avait beaucoup d’expérience dans les grands matchs dans le onze de départ de Nestor Lorenzo, y compris des vétérans clés. Radamel Falcão, James Rodríguez, Juan Cuadradoet David Ospina.

Mais sans aucun doute, le héros inattendu de la soirée était Luis Sinisterra – qui a eu besoin de sept minutes pour marquer deux fois après avoir marché à la mi-temps. L’attaquant de Leeds United, âgé de 23 ans, a déclenché le retour avec une tête imposante, suivie d’un tir qui a pris un rebond chanceux sur un défenseur et passé Guillermo Ochoa.

Lorenzo a travaillé comme assistant lors de trois Coupes du monde – 2006 pour l’Argentine et 2014 et 2018 pour la Colombie – et a été embauché en juin pour remettre la Colombie en lice pour une place à la Coupe du monde 2026. Avec de jeunes talents comme Sinisterra et Luis Díaz à la hausse, il semble déjà en avance sur le calendrier.

Notes des joueurs

Mexique: Guillermo Ochoa 5, Kevin Alvarez 4, Nestor Araujo 4, Hector Moreno 5, Gerardo Arteaga 5, Erick Gutierrez 6, Andrés Guardado 5, Carlos Rodríguez 6, Alexis Vega 8, Henry Martin 7, Uriel Antuna 7.

Sous-titres : Eric Sanchez 6, Santiago Gimenez 6, Luis Chávez sept, César Montes 6, Diego Lainez sept, Orbelin Pineda 6.

Colombie: David Ospina 5, Stefan Médine 6, Davinson Sanchez 6, Carlos Cuesta sept, Franck Fabra 6, Barrios Wilmar 8, Steven Alzate 6, James Rodriguez 6, Juan Cuadrado 8, Luis Diaz 7, Radamel Falcao 6.

Sous-titres : Raphaël Borré sept, Jorge Carrascal 7, Luis Sinisterra 9, Jhon Lucumi 6, Jefferson Lerme 6, Jhon Duran 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Luis Sinisterra, Colombie.

Apparemment sorti de nulle part, le joueur de 23 ans s’est avancé pour trouver le fond du filet deux fois en quatre minutes. Une future star pour la Colombie et Leeds United.

PIRE : Kevin Alvarez, Mexique.

Il serait peut-être injuste de critiquer le prometteur joueur de 23 ans qui a dû faire face à un attaquant de classe mondiale comme Juan Cuadrado, mais Alvarez était de loin le maillon faible. Il a beaucoup de potentiel, mais un rôle de titulaire n’est peut-être pas encore la bonne décision pour lui.

Faits saillants et moments marquants

Il y a eu de beaux buts ce soir, mais celui de Barrios a été la cerise sur le gâteau avec son incroyable effort de l’extérieur de la surface.

Après le match:

Le capitaine mexicain Andres Guardado à TUDN après la défaite : “Mieux que cela nous arrive maintenant, nous apprenons … Cela nous sert de leçon pour la Coupe du monde afin que nous puissions arriver mieux préparés.”

L’entraîneur mexicain Gerardo Martino sur le talent de la Colombie : “Il y a des moments dans un match où la hiérarchie et la qualité des joueurs rivaux vont se montrer sur le terrain. C’est dans ces moments-là qu’il faut apprendre à endurer et savoir aller jusqu’au bout.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Une réalisation notable pour le capitaine mexicain Andres Guardado, dont les 177 sélections le rapprochent de Claudio Suarez pour le plus jamais dans un Le Tri Jersey.

– L’histoire s’est répétée mardi. La dernière fois que le Mexique a perdu un match où il menait par deux buts, c’était le 31 janvier 2001… c’était une défaite 3-2 contre la Colombie.

– Les choses s’annoncent brillantes du côté de Nestor Lorenzo. La Colombie a remporté cinq matchs consécutifs pour la première fois depuis 2019.

Suivant

Mexique: Deux matches amicaux dans la ville espagnole de Gérone sont prévus en novembre, contre l’Irak le 9 novembre et la Suède le 16 novembre. Ensuite, c’est le grand spectacle : la phase de groupes de la Coupe du monde contre la Pologne (22 novembre), l’Arabie saoudite (22 novembre). 26) et Argentine (30 nov.).

Colombie: Aucun match à venir n’est prévu.