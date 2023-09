Le Mexique se tourne vers les entrepreneurs militaires – Enjeux mondiaux

Sara López (au centre) et d’autres membres du Conseil régional indigène et populaire de Xpujil sont vus ici sur une photo de 2020, alors qu’ils faisaient campagne contre les problèmes environnementaux posés par le Train Maya, qui traversera une partie du sud et du sud-est du Mexique. Le Secrétariat (ministère) de la Défense nationale est chargé depuis septembre de la construction et de l’administration du projet phare du gouvernement mexicain. CRÉDIT : Cripx

MEXICO CITYhttps://ipsnoticias.net/2023/09/mexico-gira-hacia-los-militares-empresarios/, 14 sept (IPS) – Le courage, la tristesse et l’impuissance sont exprimés par la militante indigène maya Sara López lorsqu’elle parle de la Train Maya (TM)le plus grand projet d’infrastructure du gouvernement mexicain, qui traversera la ville où elle vit et bien d’autres dans la péninsule du Yucatan.

« Ce sont des choses qui causent des dégâts. Dans les communautés, la Garde nationale (une force de sécurité civile, mais composée majoritairement de militaires) et l’armée sont présentes. Les gens nous disent qu’ils ont perdu la paix qu’ils avaient avant. « Il y a des communautés qui ont été envahies, il y a eu un impact très fort », a déclaré à IPS, le membre du Conseil régional indigène et populaire non gouvernemental de Xpujil.

« Toute la péninsule du Yucatan est militarisée », a-t-elle déclaré depuis Candelaria, dans l’État de Campeche, au sud-est du pays. L’agriculture et l’élevage sont les principales activités de la commune de quelque 47 000 habitants, qui accueillera une station TM.

Le mégaprojet se compose de sept tronçons sur environ 1 500 kilomètres et traversera également les États de Quintana Roo et du Yucatan, qui partagent la péninsule avec Campeche, ainsi que les États du Chiapas et du Tabasco.

Le chemin de fer traversera 41 communes et 181 villes, avec 20 gares et 14 arrêts.

Le président Andrés Manuel López Obrador, qui entame le 1er décembre sa sixième et dernière année de mandat, a transféré l’administration des ports, des aéroports et du transport ferroviaire au Secrétariat (ministère) de la Défense nationale (Sedena).

Ceci malgré le fait qu’il n’existe aucune trace de leur performance dans la gestion de ces domaines clés dans l’histoire récente du pays, dans laquelle leur expérience se limite à la production et à la vente de fournitures.

Aleida Azamar, chercheuse auprès du public Université métropolitaine autonomea fait valoir que le personnel en uniforme n’est pas préparé à ces tâches.

« Les militaires ne sont pas formés pour de nombreuses fonctions. Le gouvernement est préoccupé par la croissance économique et le développement, et pour préserver ce modèle, il a confié la responsabilité aux militaires. Ils pensent que cela sera réalisé grâce aux infrastructures et aux projets d’extraction », a déclaré Azamar, qui est coordonner un nouveau livre sur les ressources militaires et naturelles du Mexique, a déclaré à IPS.

« À leur avis, le moyen le plus rapide d’en finir avec eux est de recourir à l’armée, car il est plus difficile pour le public de s’opposer lorsqu’il voit quelqu’un avec une arme à feu. Ce n’est pas la solution la plus adéquate. »

López Obrador a annoncé le 4 septembre le transfert du contrôle du Train Maya de l’entreprise publique Fonds national de développement du tourisme (Fonatur) à Sedena, dans une intensification de la tendance à céder davantage de responsabilités civiles aux militaires, en cédant son mégaprojet phare.

L’argument du président en faveur de cette stratégie est qu’il vise à réduire la corruption dans les travaux publics. Mais en réalité, cela peut être dû à d’autres raisons, comme la culture de la discipline consistant à suivre les commandes afin que les travaux avancent le plus rapidement possible et respectent ainsi les délais fixés.

Sedena sera responsable de l’achèvement des tronçons cinq, six et sept du chemin de fer, dont les travaux ont été commencés par Fonatur en juillet 2020 et dont López Obrador a promis qu’ils commenceraient à fonctionner le 1er décembre. D’autres tronçons sont en cours de construction par des entreprises privées.

La résistance au déploiement de l’armée dans la TM et dans d’autres zones civiles est également due à ses actions depuis 2006, lorsque le président Felipe Calderón a lancé la soi-disant « guerre contre la drogue » en utilisant l’armée, qui a conduit à des exécutions extrajudiciaires, des disparitions, des pertes humaines. violations des droits humains et impunité, selon les organisations locales et internationales.

En fait, depuis le début de ce siècle, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, le plus haut tribunal régional rattaché à l’Organisation des États américains, a condamné le Mexique pour au moins cinq fois pour des crimes militaires tels que les disparitions forcées, les violences sexuelles et la détention arbitraire.

Le gouvernement présente le TM comme un nouveau moteur majeur de développement socio-économique dans le sud-est du pays et ses trains transporteront des milliers de touristes et des marchandises telles que du soja transgénique, de l’huile de palme et du porc, les principaux produits de la région.

L’administration prétend qu’elle créera des emplois, stimulera le tourisme au-delà des attractions traditionnelles et revigorera l’économie régionale, ce qui a déclenché des controverses très polarisées entre ses partisans et ses détracteurs.

Le Train Maya parcourra 1 500 kilomètres, à travers 41 municipalités et 181 villages du sud et du sud-est du Mexique, avec un dépassement de coût qui dépasse déjà 28 milliards de dollars. CRÉDIT : Fonatur

De la caserne aux affaires

Historiquement, les forces armées se limitaient à produire des fournitures et à construire des installations gouvernementales, telles que des hôpitaux et d’autres infrastructures.

chez Sedena Direction Générale de l’Industrie Militaire exploite au moins 16 usines de munitions et d’armement.

Cependant, grâce aux politiques du gouvernement actuel, Sedena a créé les sociétés Tren Maya, Aerolínea del Estado Mexicano, Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (Gomm) et l’aéroport international Felipe Ángeles, situé dans l’État de Mexico, adjacent à la capitale mexicaine.

Gomm participe également à l’exploitation de 12 aéroports et en recevra davantage à l’avenir.

En outre, elle exploitera la nouvelle Compañía Mexicana de Aviación, la plus ancienne compagnie aérienne du pays et l’une des premières de la région, privatisée en 2005 et fermée depuis 2010. Sous le nouveau nom d’Aerolínea del Estado Mexicano, le gouvernement l’a ressuscitée en janvier, acheter la marque. Les forces armées géreront également des hôtels le long de la route TM.

Parallèlement, le Secrétariat de la Marine (Semar) gère cinq chantiers navals dans différentes régions du pays.

Pour gérer sept aéroports, dont celui de Mexico, sur les 19 installations sous contrôle de l’État, Semar a créé la société Casiopea.

Le Mexique compte 118 ports et terminaux, dont 71 ont été donnés en concession dans 25 administrations du Système Portuaire National. Depuis 2017, Semar administre les ports.

Ce dispositif nécessite beaucoup d’argent, provenant du budget public. Le cas le plus frappant est celui du TM, dont le coût a triplé, passant de l’investissement initial prévu de 7,2 milliards de dollars à l’estimation actuelle de plus de 28 milliards de dollars.

Pour 2024, Sedena a déjà demandé 6,7 milliards de dollars pour le chemin de fer, le deuxième montant le plus élevé pour le TM depuis 2020, lorsque les fonds alloués s’élevaient à 349 millions de dollars.

Les besoins militaires pour tous les secteurs civils sous leur administration ont augmenté, puisque Sedena a demandé 14,55 milliards de dollars, contre 6,27 milliards en 2023, et Semar a demandé 4,02 milliards, contre 2,34 milliards cette année, soit plus du double dans les deux cas.

Derrière cela se cache le fait que les entreprises publiques sous direction militaire ne sont pas encore rentables et ont donc besoin de subventions. L’organisation non gouvernementale México ¿Cómo Vamos? calcule qu’il faudra 17 ans pour récupérer l’investissement dans le TM et 22 ans dans le cas de l’aéroport international de Tulum, en construction dans l’État de Quintana Roo.

La Marine gère l’aéroport international de Mexico et six autres aéroports, même si elle manque d’expérience dans la gestion de ce type d’infrastructure de transport aérien. CRÉDIT : Emilio Godoy/IPS

Menaces potentielles

Comme dans le cas de l’implication militaire dans la sécurité et la sûreté publique, la gestion des affaires militaires présente des risques de dissimulation d’informations, de corruption et de pertes économiques.

Les forces armées sont les institutions qui violent le plus les droits humains, notamment dans les cas de meurtres, de torture et de violences sexuelles. Entre 2007 et 2020, certains 70 000 personnes ont subi des agressions physiques après avoir été appréhendé par l’armée, selon le Programme de sécurité citoyenne (PSC) du secteur privé Université ibéro-américaine.

Le nombre de militaires impliqués dans la sécurité publique dépasse déjà le nombre total des policiers municipaux et étatiques, dans une proportion de 261.644 à 251.760, selon les données communiquées par le CPS.

López, l’activiste, et Azamar, l’universitaire, ont mis en garde contre les risques de la gestion militaire.

« Seul le gouvernement sait combien il a dépensé et combien il va dépenser », a déclaré López. « Il n’y a pas de véritable rapport sur ce qu’ils font. Depuis le début du mégaprojet, il n’y a pas eu de véritables informations. Ils ne nous ont jamais parlé des impacts environnementaux, culturels ou économiques. Cela nous a causé des problèmes, cela a été le chaos pour nous. . Et une fois qu’il sera opérationnel, la situation va empirer à cause du tourisme. »

Azamar a mis en garde contre le recours croissant à l’armée, l’érosion potentielle des droits civils, une perception déformée de l’approche de la sécurité et de la sûreté publique et l’érosion de la confiance dans les institutions civiles.

« Il existe un problème de manque de transparence et de responsabilité : ce qui est dépensé et comment. C’est risqué, car il n’existe pas de données réelles et ventilées. Cela crée un environnement d’impunité qui permet au secret de perdurer et qui ne permet pas à d’autres « Les informations doivent être rendues publiques. S’il n’y a pas de mécanismes de contrôle efficaces, des abus pourraient être commis. Nous sommes dans une zone grise, car nous ne savons pas qui les contrôle », a-t-elle soutenu.

En novembre 2021, López Obrador a classé le TM comme « projet prioritaire » au moyen d’un décret présidentiel, une stratégie qui facilite l’obtention rapide des permis environnementaux et cache ainsi les informations sous le couvert de la sécurité nationale.

Ceci malgré le fait que un mois plus tardla Cour suprême a annulé les accords de sécurité nationale pour annuler la réservation d’informations, en raison d’un appel de l’Institut national gouvernemental autonome pour la transparence, l’accès à l’information et la protection des données personnelles.

Les problèmes du Mexique ne s’arrêteront pas à court terme, car les politiques pro-militaires conditionneront le prochain gouvernement qui prendra ses fonctions en décembre 2024, quelle que soit sa position sur l’échiquier politique, même si les sondages indiquent que la candidate à la présidentielle Claudia Sheinbaum du Parti national Mouvement de régénération (Morena), parti de López Obrador, comme favori.

