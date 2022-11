Le Mexique se prépare pour un affrontement final incontournable contre l’Arabie saoudite

L’entraîneur du Mexique, Tata Martino, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le dernier affrontement du Groupe C contre l’Arabie saoudite se déroule à plein régime dès le début, les deux équipes ayant besoin d’une large victoire pour sceller leur place en huitièmes de finale.

Le Mexique, qui a disputé un match nul et vierge avec la Pologne lors de son premier match, est en bas du groupe avec un point après que l’Argentine a relancé sa campagne samedi grâce aux sublimes efforts de Lionel Messi et Enzo Fernandez en seconde période.

L’équipe de Martino, qui n’a pas encore marqué dans ce tournoi, devra probablement battre l’Arabie saoudite, troisième, d’au moins trois buts mercredi pour avoir une chance de se qualifier pour les 16 derniers. Si la Pologne battait l’Argentine, cependant, toute victoire serait suffire.

“Tant qu’il y a des occasions, nous devons toujours essayer”, a déclaré l’Argentin Martino. “L’Arabie saoudite doit gagner le match et marquer des buts, et nous aussi.

« Je crois que dans la vie et ici, avec ces joueurs, les footballeurs qui s’affrontent au quotidien ont l’habitude de rebondir quand il le faut. C’est difficile, bien sûr. C’est vraiment dur… Le deuxième but nous a vraiment fait mal.”

Jouant au comptoir et se lançant dans des défis sur tout le terrain, le jeu de pression élevé du Mexique a étouffé la plupart des attaques de l’Argentine ainsi que leur talisman Lionel Messi, avec le vétéran skipper Andres Guardado une présence dominante au milieu de terrain.

Mais Guardado a été contraint de se blesser à la fin de la première mi-temps et l’Argentine a semblé plus déterminée après la pause, avant que le moment de magie de Messi ne les tire hors des ennuis et que le remplaçant Enzo Fernandez ne réalise une frappe sublime pour sceller le résultat.

« On jouait avec la même efficacité que d’habitude, l’Argentine n’avait pas d’occasion franche jusque-là (but de Messi)… On était intéressé par la recherche d’espaces, l’idée était d’arrêter son milieu de terrain puis de contrer très vite.

“Nous n’avons probablement pas atteint ce que nous attendions en ce qui concerne l’attaque. Nous avons raté la passe finale… Nous n’avons pas perdu notre style mais nous avons perdu notre régularité dans la tenue du ballon et dans le nombre comme nous l’avons fait dans les moments précédents.

« Je ne pense pas que cela se soit produit contre la Pologne, mais je l’ai vu en deuxième mi-temps aujourd’hui… Mais nous avons tenu tête à un adversaire énorme et je suis sûr que nous jouerons de la même manière lors de notre prochain match.

