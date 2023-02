Le Mexique s’apprête à embaucher Diego Cocca des Tigres comme nouvel entraîneur de l’équipe nationale masculine

L’entraîneur-chef des Tigres, Diego Cocca, devrait devenir le prochain manager de l’équipe nationale masculine du Mexique, ont déclaré mercredi des sources à David Faitelson d’ESPN.

Cocca s’est faufilé de justesse devant Guillermo Almada de Pachuca dans la course au poste, ne laissant que des détails à finaliser dans son contrat concernant sa date d’arrivée et son salaire, ont indiqué des sources.

Une annonce de la Fédération mexicaine de football (FMF) est attendue prochainement.

La Fédération mexicaine de football (FMF) a déjà eu des conversations avec Tigres sur l’embauche de l’entraîneur argentin, qui partirait gratuitement si l’équipe nationale l’engageait, malgré sa signature avec le club de Liga MX en novembre dernier, selon les sources.

À la suite d’entretiens et d’analyses du directeur exécutif des équipes nationales mexicaines Rodrigo Ares de Parga, du directeur sportif Jaime Ordiales et d’un comité nouvellement formé – composé de dirigeants de la Liga MX de Chivas, Santos Laguna, Club America, Necaxa, Club Tijuana et président de la FMF Yon de Luisa – Cocca est le favori actuel pour le poste avec Le Tri.

L’Argentin de 50 ans a des liens avec le comité après avoir entraîné Tijuana et Atlas, une équipe détenue en copropriété par Santos via Grupo Orlegi.

Des sources ont déclaré à ESPN Mexique que Miguel “Piojo” Herrera, Guillermo Almada, Ignacio Ambriz, Antonio Mohamed et Marcelo Bielsa ont également tous été en lice pour le Le Tri position.

Cocca aurait sa première expérience au niveau international. L’ancien défenseur a déjà entraîné des clubs en Argentine, en Colombie et, plus récemment, au Mexique, où il a remporté des titres consécutifs de Liga MX avec Atlas lors de l’Apertura 2021 et de la Clausura 2022.

Cocca pourrait bientôt occuper la place de manager de son compatriote Gerardo “Tata” Martino, qui a immédiatement quitté l’équipe nationale après l’expiration de son contrat à la fin de la sortie terne du Mexique lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022.

Le prochain entraîneur du Mexique devra se mettre au travail afin de se préparer pour les matches de la Ligue des Nations à l’extérieur contre le Suriname (23 mars) et à domicile contre la Jamaïque (26 mars).

Dans la perspective de la Coupe du monde 2026 que le Mexique co-organisera avec les États-Unis et le Canada, Le Tri disputeront leur premier tournoi en juin avec la Gold Cup 2023 de la CONCACAF.