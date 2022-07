Le Mexique saisit une cache “historique” de fentanyl d’une valeur de centaines de millions ; arrestations effectuées

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les autorités mexicaines ont effectué ce qu’un responsable a décrit comme une “saisie historique” de fentanyl dans un entrepôt au début du mois.

Le ministère mexicain de la Défense a déclaré que l’entrepôt était situé à Culiacan, la capitale de l’État de Sinaloa, qui abrite le tristement célèbre cartel de la drogue du même nom. Dix hommes ont été arrêtés.

Les soldats ont également trouvé une demi-tonne de méthamphétamine lors du raid du 2 juillet, ainsi que de la cocaïne, de l’opium et au moins 70 tonnes de précurseurs chimiques.

Le secrétaire adjoint à la Sécurité publique, Ricardo Mejia, l’a qualifiée de plus grande saisie de l’histoire du fentanyl. Il a estimé que les 1 200 livres de fentanyl trouvées dans l’entrepôt avaient une valeur sur le marché noir d’environ 230 millions de dollars.

Les opioïdes synthétiques comme le fentanyl ont été à l’origine d’une augmentation importante des décès par surdose aux États-Unis. Le fentanyl est 100 fois plus puissant que la morphine et aussi peu que deux milligrammes de fentanyl peuvent être mortels.

Le fentanyl est généralement pressé dans des pilules contrefaites conçues pour ressembler à Xanax, Adderall ou Oxycodone, ou mélangé à d’autres médicaments. Cela a conduit à des dizaines de milliers de décès par surdose aux États-Unis parce que les gens ne se rendent souvent pas compte qu’ils prennent du fentanyl.

La quantité trouvée à l’entrepôt aurait pu produire des millions de pilules contrefaites, mais la pureté n’était pas claire. Presque tout le fentanyl introduit en contrebande aux États-Unis provient du Mexique, où il est produit avec des précurseurs chimiques passés en contrebande depuis la Chine.

Les législateurs républicains et démocrates ont appelé l’administration Biden à sécuriser la frontière au milieu d’une augmentation historique des passages illégaux, qui comprennent des trafiquants d’êtres humains, des agents des cartels de la drogue et des passeurs apportant du fentanyl et d’autres drogues illégales aux États-Unis. Le fentanyl fabriqué illégalement alimente un taux historique de décès par dépendance et par surdose à travers le pays.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.