Le communiqué a ajouté que les groupes religieux sont « vulnérables à une utilisation abusive par les groupes du crime organisé, y compris les terroristes, car ils sont souvent sous très peu de surveillance de la part des autorités et bénéficient de plus grands allégements fiscaux de la part des gouvernements ».

Les procureurs allèguent que García et deux autres personnes ont commis des crimes sexuels et ont également produit de la pornographie enfantine impliquant cinq femmes et filles membres du groupe de l’Église. Les crimes ont eu lieu dans le comté de Los Angeles entre 2015 et 2018, selon les autorités.