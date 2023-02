Le Mexique revendique la plus grande faillite de laboratoire de drogues synthétiques à ce jour

MEXICO CITY – Des soldats mexicains ont saisi plus d’un demi-million de comprimés de fentanyl lors d’un raid sur ce que l’annonce de l’armée mercredi a appelé le plus grand laboratoire de drogues synthétiques découvert à ce jour.

Les soldats ont fait une descente dans le laboratoire mardi et ont trouvé près de 630 000 pilules qui semblent contenir du fentanyl, un opioïde synthétique. Ils ont également signalé avoir saisi 282 livres (128 kilogrammes) de fentanyl en poudre et environ 220 livres (100 kilogrammes) de méthamphétamines présumées.

“Il s’agit du laboratoire de production de drogues synthétiques ayant la plus grande capacité jamais enregistré sous cette administration”, a déclaré l’armée dans un communiqué.

Les cartels mexicains de la drogue produisent l’opioïde à partir de produits chimiques précurseurs expédiés de Chine, puis le pressent dans des pilules contrefaites pour ressembler à Xanax, Percocet ou Oxycodone. Les gens prennent souvent les pilules sans savoir qu’elles contiennent du fentanyl et peuvent subir des surdoses mortelles.

Le président du comité, le sénateur Bob Menendez, un démocrate du New Jersey, a appelé le Mexique à faire plus.

“Cela signifie demander au Mexique de faire plus pour empêcher les organisations criminelles de produire et de faire le trafic de fentanyl, bien qu’un système judiciaire politisé et des incidents impliquant des forces de sécurité mexicaines en collusion avec des cartels de la drogue rendront cela difficile”, a-t-il déclaré.