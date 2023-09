Le Mexique réprime les migrants qui se rendent aux États-Unis à bord d’un train de marchandises connu sous le nom de « La Bête »

Vendredi, les autorités mexicaines ont empêché des dizaines de migrants de se rendre aux États-Unis à bord de trains de marchandises à Mexico, dans le cadre d’un nouvel effort majeur de contrôle.

Des milliers de personnes ont utilisé les trains de marchandises, connus sous le nom de « La Bête », pour faire un voyage dangereux jusqu’à la frontière entre le Mexique et les États-Unis avant de la traverser illégalement.

Plus tôt cette semaine, la compagnie ferroviaire mexicaine Ferromex a temporairement suspendu 60 trains circulant dans le nord du pays car des migrants se sont blessés en montant à bord des wagons de marchandises. L’Institut national des migrations (INM) du Mexique a depuis déployé des agents pour dissuader les gens de monter à bord, selon Reuters.

Sur une voie ferrée à côté d’une décharge à Huehuetoca, une ville au nord de Mexico, une quarantaine d’agents de l’INM dans plus d’une douzaine de camionnettes ont longé les voies pour couper l’accès aux migrants et ont envoyé un drone pour localiser d’autres personnes qui s’étaient précipitées dans la décharge. collines environnantes.

UN TRAIN MEXICAIN AVEC DES CENTAINES DE MIGRANTS À BORD ARRÊTÉ, LES PASSAGERS CHANTEUR « LAISSONS CONTINUER »

« Ils nous ont forcés à nous éloigner du rail », a déclaré à Reuters un migrant vénézuélien nommé Jason. « Nous n’avons plus d’autres options. »

Les migrants transportant des sacs à dos et des carafes d’eau se sont frayés un chemin à travers les hautes herbes sous le soleil brûlant pour se retirer à pied vers la ville la plus proche.

L’INM a annoncé vendredi qu’elle s’associerait avec Ferromex pour identifier les points stratégiques afin de dissuader les migrants de tenter de monter à bord des trains, a rapporté Reuters.

Ferromex a déclaré mercredi qu’il y avait eu environ « une demi-douzaine de cas regrettables de blessures ou de décès » causés par des migrants sautant dans des wagons de marchandises ces derniers jours. Il a également dit certains migrants sautaient sur des wagons de marchandises en mouvement « malgré le grave danger que cela représente ».

LE CHEMIN DE FER DU MEXIQUE ARRÊTE L’EXPLOITATION DES TRAINS APRÈS UNE VIDÉO VIRALE MONTRANT DES MIGRANTS SE RENDANT AUX ÉTATS-UNIS

La répression intervient alors que les migrants désespérés cherchent de plus en plus à accéder au territoire. aux États-Unis, écrasant les autorités frontalières mexicaines et américaines.

Les migrants utilisent depuis longtemps les trains, connus collectivement sous le nom de « La Bête », pour faire du stop jusqu’à la frontière américaine, et une vidéo d’un train Ferromex sortant de Zacatecas, Mexique, rempli de migrants – se dirigeant vers la frontière sud des États-Unis – est devenu viral dimanche.

Lorsque la compagnie a annoncé sa décision d’arrêter les opérations ferroviaires, elle a indiqué qu’environ 1 500 migrants étaient rassemblés dans une gare de triage de la ville de Torreon, dans l’État frontalier nord de Coahuila.

Malgré le message sévère lancé par les États-Unis aux migrants : « Ne venez pas », les migrants continuent de faire le voyage en masse.

LES PASSAGES ILLÉGAUX DU TEXAS AUGMENTENT ALORS QUE DES FAMILLES AVEC ENFANTS FONT UNE RANDONNÉE VERS LA FRONTIÈRE SUD EN GRANDS GROUPES

Des patrouilles frontalières le long de la frontière sud ont été confrontés à un nombre écrasant de passages illégaux.

Des sources des douanes et de la protection des frontières américaines (CBP) ont déclaré à Fox News qu’au cours du week-end dernier, plus de 35 000 migrants ont été rencontrés le long de la frontière sud. En moyenne, cela équivaut à un peu moins de 9 000 rencontres de migrants par jour.

Le mois dernier, selon une source du CBP, plus de 20 000 migrants étaient détenus par la patrouille frontalière dans le secteur de la vallée du Rio Grande au Texas.

Les caravanes se dirigeant vers la frontière sud comprenaient des familles avec des nourrissons et des enfants, ainsi que des mineurs non accompagnés.

Parmi les familles arrêtées le long de la vallée du Rio Grande, beaucoup ont été libérées avec des dates d’audience ultérieures.

Greg Wehner, Bill Melugin, Lawrence Richard et Reuters de Fox News ont contribué à ce rapport.