Le Mexique renforce les contrôles d’immigration dans le sud

Le gouvernement mexicain n’a pas précisé si ses mesures d’application près de sa frontière avec le Guatemala étaient liées au changement de politique américain, qui ferme effectivement la porte aux Vénézuéliens qui tentent d’entrer aux États-Unis via le Mexique, mais les efforts ont mis les migrants dans cette ville du sud à bout. .

TAPACHULA, Mexique – Les autorités mexicaines de la sécurité et de l’immigration ont intensifié les patrouilles, les points de contrôle routiers et les raids dans le sud du Mexique depuis que les États-Unis ont commencé à expulser les migrants vénézuéliens le mois dernier.

Les autorités ont également été plus actives pour briser les petites caravanes de migrants qui tentent d’avancer vers le nord depuis Tapachula.

Pendant des mois, le gouvernement a semblé encourager de petits groupes de migrants à quitter Tapachula, pour soulager la pression et la frustration qui y régnaient. Il a établi un centre d’immigration qui délivre des documents temporaires à 180 miles au nord-ouest à San Pedro Tapanatepec.

Mais une petite caravane qui devait partir lundi ne comptait que 100 migrants. Et les autorités ont démantelé deux petites caravanes qui étaient parties la semaine précédente après les avoir laissées marcher sur environ 90 miles.

Orley Castillo du Honduras vit depuis une semaine dans le parc central de Tapachula avec son fils de 15 ans. Au cours de cette période, il a vu des agents de la Garde nationale et de l’immigration poursuivre des migrants, notamment à une occasion où lui et son fils ont été détenus jusqu’à ce qu’ils montrent des documents prouvant qu’ils avaient demandé l’asile.

“Deux jours consécutifs, la Garde et l’immigration sont venues chasser les gens parce qu’une caravane allait soi-disant se former”, a-t-il déclaré mercredi assis dans le parc.

La Vénézuélienne Doris Medina et l’Équatorien Omar Montalván ont tenté de prendre les transports en commun de ville en ville au nord de Tapachula, mais en une demi-heure, Montalván a été arrêté à l’un des points de contrôle de l’autoroute et emmené dans un centre de détention pour migrants. Ils avaient contourné les points de contrôle précédents en sortant des camionnettes et en contournant les autorités.