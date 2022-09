Le Mexique renforce la protection d’un site cérémoniel préhispanique

L’Institut national d’anthropologie et d’histoire a déclaré dans un communiqué que le site de près de 1 800 acres connu sous le nom de Cañada de la Virgen, près de la ville coloniale de San Miguel de Allende, à environ 300 kilomètres au nord-ouest de Mexico, a été construit. par le peuple Otomi et a atteint son apogée entre les années 600 et 900 après JC

Le site a été construit là où le soleil et la lune se sont levés et se sont couchés et visuellement le bassin central de la rivière Laja, indiquant son importance rituelle, selon l’institut. Il comprend une zone pavée de près d’un kilomètre de long, un patio en contrebas utilisé pour les rituels et les rassemblements, un système d’eau artificiel qui collecte la pluie dans des étangs et un système complexe d’inhumations, pour les humains et les animaux.