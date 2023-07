Le Mexique remporte le Groupe B malgré une défaite 1-0 contre le Qatar, deuxième

Le Qatar s’est qualifié pour les quarts de finale de la Gold Cup de la CONCACAF grâce à une victoire 1-0 dimanche soir face à une équipe mexicaine qui s’était déjà qualifiée.

Hazem Shehata a marqué son premier but international sur une tête de 10 mètres sur un centre de Musaab Khidir à la 27e minute, le seul tir du Qatar du match.

L’année dernière, le Qatar est devenu le premier hôte à faire 0-3 lors d’une Coupe du monde, s’inclinant face à l’Équateur, au Sénégal et aux Pays-Bas.

Le Mexique, n ° 14, qui a débuté avec des victoires contre le Honduras et Haïti sous la direction de l’entraîneur par intérim Jaime Lozano, a remporté le groupe B et jouera un quart de finale à Arlington, au Texas, samedi prochain contre le Costa Rica, le Panama, le Salvador ou la Martinique.

Le Qatar n ° 58, dans la Gold Cup en tant que quête invitée, a terminé avec quatre points, devant le Honduras à la différence de buts, et affrontera également l’une de ces quatre nations dans le cadre d’un quart de finale double. Les Qataris sont entraînés par Carlos Queiroz, qui a dirigé l’Iran lors de la Coupe du monde l’an dernier.

Le Qatar, qui a perdu contre Haïti et a égalé le Honduras, a obtenu de l’aide quand Haïti a perdu 2-1 contre les Catrachos à Charlotte, en Caroline du Nord, et a terminé troisième avec trois points.

Frantzdy Pierrot a donné l’avantage à Haïti, 87e, à la 21e minute avec son 18e but international, frappant dans le rebond après qu’Edrick Menjívar ait paré le tir de Duckens Nazon sur son chemin.

Jerry Bengtson, à 36 ans, le joueur le plus âgé des Catrachos. a égalé le score à la 42e avec son 23e but, une tête de 8 verges sur le centre de Maylor Núñez. José Pinto a donné l’avantage au Honduras n ° 81 lorsqu’il a glissé le ballon devant Alexandre Pierre à la 59e après que Jorge Álvarez a lancé le ballon derrière la défense.

Reportage de l’Associated Press.

