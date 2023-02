Le Mexique prévoit d’accélérer sa poussée vers les énergies renouvelables à mesure que les coûts mondiaux de l’énergie augmentent

Le Mexique a été poussé à accélérer son virage vers les énergies renouvelables après que l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière a entraîné une forte augmentation des coûts mondiaux de l’énergie, a déclaré jeudi soir le secrétaire mexicain aux Affaires étrangères, Marcelo Ebrard.

Ebrard a fait ces commentaires après avoir emmené des dizaines de diplomates étrangers voir un nouveau projet massif d’énergie solaire près de la frontière américaine.

“Le Mexique fait un très gros effort parce qu’il n’a pas pensé que (le passage aux énergies renouvelables et aux véhicules électriques) serait si rapide”, a déclaré Ebrard. Les décisions prises par les États-Unis et le Mexique l’année dernière d’investir massivement dans ces domaines “n’apparaissaient pas si proches avant la guerre”.

“Nous aussi devons changer d’orientation”, a-t-il déclaré. « Il faut que ça aille plus vite.

En avril, le Mexique prévoit de mettre sous tension la première phase d’un énorme projet d’énergie solaire près d’une ville balnéaire populaire auprès des touristes faisant le court trajet en voiture depuis les États-Unis.

Une fois terminé, le projet total de 1,6 milliard de dollars aura une capacité de production de 1 000 mégawatts, soit suffisamment pour alimenter quelque 500 000 foyers. Il s’agira du plus grand projet solaire construit par la société d’électricité publique mexicaine.

À Puerto Peñasco, près du sommet du golfe de Californie et à la frontière avec l’Arizona, des rangées de panneaux solaires qui s’inclinent avec le soleil qui passe s’écoulent vers l’horizon planant au-dessus du sable. Le projet couvrira éventuellement 5 000 acres dans la transition où le désert s’aplatit entre les montagnes brunes escarpées et la mer bleue.

La Commission fédérale de l’électricité prévoit de rendre opérationnels les 120 premiers mégawatts du projet d’ici le 29 avril, a déclaré jeudi Juan Antonio Fernández, directeur de la planification stratégique de la commission.

Le gouverneur de Sonora, Alfonso Durazo, qui a déjà été ministre du Cabinet aux côtés d’Ebrard avant de se présenter aux élections, a fait valoir que Sonora devrait être le centre de la production de véhicules électriques au Mexique. En plus de l’énergie solaire mise en ligne – au total, 5 gigawatts de capacité solaire sont prévus pour l’État – Sonora possède les plus grands gisements de lithium connus du pays, un composant clé des batteries pour véhicules électriques.

Ebrard a déclaré que le plan représentait un “nouveau modèle de développement”.

“Nous ne pourrons pas faire cela dans tous les États en même temps”, a-t-il déclaré. “Mais nous devons démontrer que cette idée peut être réelle et n’est pas un vœu pieux.”

Le virage vers les énergies renouvelables est en contradiction avec les autres priorités du président Andrés Manuel López Obrador.

Le président a investi massivement dans le soutien de la compagnie pétrolière publique en difficulté depuis longtemps. Il construit une grande nouvelle raffinerie de pétrole. Et il a poussé une législation qui donne des avantages à la compagnie d’électricité publique par rapport à la production d’énergie privée, qui dans de nombreux cas était plus propre. Elle fait l’objet d’un différend commercial avec les États-Unis et le Canada.

Ebrard est l’une des nombreuses personnes à solliciter l’investiture présidentielle du parti Morena de López Obrador pour les élections nationales de 2024.