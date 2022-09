Le Mexique présente ses excuses pour l’attaque d’un casino en 2011 qui a fait 52 morts

Le cartel Zetas notoirement violent, désormais affaibli et fragmenté, a mis le feu pour faire respecter une demande de paiements de protection.

S’exprimant au nom des familles des victimes, Samara Pérez – qui a survécu à l’attaque mais a perdu son fils, Brad Xavier Muraira, 18 ans – a déclaré “Puisse cet événement regrettable changer la façon dont le gouvernement fonctionne, afin que cela ne se reproduise plus jamais”.

Des hommes armés ont fait irruption dans le casino le 25 août 2011 et ont commencé à asperger le casino d’essence. En quelques secondes, une journée paisible au casino s’est transformée en pandémonium alors que les clients et le personnel hurlaient et au milieu des flammes.