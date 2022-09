Le Mexique présente ses excuses pour l’attaque d’un casino en 2011 qui a fait 52 morts

MEXICO CITY (AP) – Le gouvernement fédéral mexicain a présenté ses excuses mercredi aux proches des personnes décédées lors d’un incendie criminel en 2011 dans un casino qui a tué 52 personnes.

Le secrétaire à l’Intérieur, Alejandro Encinas, a déclaré que le gouvernement avait fait preuve de négligence dans la mise en place de mesures de sécurité au Casino Royale de la ville de Monterrey, dans le nord du pays.

Le cartel Zetas notoirement violent, désormais affaibli et fragmenté, a mis le feu pour faire respecter une demande de paiements de protection.

Le gouvernement n’a pas réussi à empêcher l’attaque ni à obtenir des condamnations pour meurtre contre les responsables.

S’exprimant au nom des familles des victimes, Samara Pérez – qui a survécu à l’attaque mais a perdu son fils, Brad Xavier Muraira, 18 ans – a déclaré “Puisse cet événement regrettable changer la façon dont le gouvernement fonctionne, afin que cela ne se reproduise plus jamais”.

L’incendie du Casino Royale a été l’une des pires attaques contre des civils pendant la guerre contre la drogue de 2006-2012.

Des hommes armés ont fait irruption dans le casino le 25 août 2011 et ont commencé à asperger le casino d’essence. En quelques secondes, une journée paisible au casino s’est transformée en pandémonium alors que les clients et le personnel hurlaient et au milieu des flammes.

Une décennie plus tard, seuls cinq des agresseurs présumés ont été condamnés pour des accusations d’armes non liées impliquant les armes qu’ils portaient au moment de leur arrestation.

The Associated Press