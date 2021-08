Le Mexique poursuit les fabricants d’armes basés aux États-Unis et réclame 10 milliards de dollars de dommages et intérêts pour trafic d’armes illégal – RT USA News

Le Mexique poursuit plusieurs grands fabricants d’armes aux États-Unis, les accusant de pratiques commerciales négligentes qui auraient engendré des flux d’armes illégaux à la frontière, entraînant une violence généralisée et de nombreux décès mexicains.

Le procès historique a été porté devant le tribunal de district américain du district du Massachusetts mercredi.

La poursuite allègue que des unités des principaux fabricants d’armes aux États-Unis, dont Colt, Smith & Wesson, Barrett, Glock et Ruger, se sont livrées à des pratiques commerciales négligentes et savaient que leurs activités produisaient un trafic d’armes illégal au Mexique. Les sociétés citées dans le procès produisent chaque année environ les deux tiers des quelque 500 000 armes introduites illégalement dans le pays, selon les autorités mexicaines.





Aucun des fabricants d’armes nommés dans le dossier n’a, jusqu’à présent, produit de réaction officielle à l’action en justice du Mexique.

Le pays cherche maintenant à obtenir une somme alléchante de 10 milliards de dollars de dommages et intérêts, le procès étant non seulement conçu pour récolter de lourdes indemnisations, mais aussi pour inciter à la mise en œuvre de normes pour « surveiller et discipliner » les entreprises de fabrication d’armes, a déclaré le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard.

Le Mexique a enduré des années de violence armée généralisée et des taux d’homicides records. Plus de 300 000 meurtres y ont été perpétrés depuis 2006, lorsque les autorités mexicaines ont déployé des unités de l’armée pour lutter contre le trafic de drogue endémique et d’autres crimes liés à de puissants cartels de la drogue. Rien qu’en 2019, des armes illégalement importées des États-Unis ont été impliquées dans plus de 17 000 meurtres, selon les statistiques officielles.

Les responsables mexicains ont salué mercredi le dépôt de la plainte, exprimant leur confiance que le pays gagnerait l’affaire historique. « Nous allons gagner le procès et nous allons réduire drastiquement le trafic d’armes illicites vers le Mexique », a-t-il ajouté. Ebrard a déclaré aux journalistes.





Le ministre a également déclaré que l’État pense que le gouvernement américain, qui n’est pas impliqué dans le procès, est prêt à travailler avec le Mexique pour freiner le flux d’armes à feu illégales.

