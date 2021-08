Le Mexique poursuit les fabricants d’armes américains pour avoir causé des dommages massifs au pays

Des armes à feu sont exposées après un événement de rachat d’armes à feu organisé par le service de police de la ville de New York (NYPD), dans le quartier du Queens à New York, le 12 juin 2021.

Le gouvernement mexicain a déposé mercredi une poursuite civile contre plusieurs fabricants d’armes américains, alléguant qu’ils contribuent au trafic illégal d’armes à feu vers le Mexique.

La poursuite a été déposée devant un tribunal fédéral américain à Boston. Parmi les défendeurs poursuivis figurent Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta USA, Colt’s Manufacturing Company et d’autres grands noms de l’industrie des armes à feu.

Les entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les fabricants d’armes sont accusés de pratiques commerciales négligentes qui facilitent la contrebande d’armes au Mexique et causent des « dommages massifs » au pays. Le procès allègue qu’ils approvisionnent sciemment le marché des armes à feu criminelles au Mexique en particulier, notant que leurs armes de style militaire se retrouvent souvent entre les mains de cartels de la drogue et d’autres criminels qui infligent des dommages aux civils et au personnel gouvernemental.

Le Mexique a signalé des taux d’homicides historiquement élevés ces dernières années, qui, selon le procès, sont en partie dus au trafic d’armes depuis les États-Unis en violation des lois mexicaines sur les armes à feu.

« Les conséquences au Mexique ont été désastreuses. En plus de provoquer la croissance exponentielle du taux d’homicides, la conduite des accusés a eu un effet déstabilisateur global sur la société mexicaine », allègue le procès.

Le gouvernement mexicain demande une indemnisation pour le bilan financier et l’effusion de sang causés par la conduite illégale des accusés. Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que le gouvernement recherchait un montant estimé à 10 milliards de dollars, Reuters a rapporté mercredi.

« Pendant des décennies, le gouvernement et ses citoyens ont été victimes d’un flot mortel d’armes à feu de style militaire et d’autres armes particulièrement meurtrières qui affluent des États-Unis de l’autre côté de la frontière vers des mains criminelles au Mexique », a déclaré le procès.

« Cette inondation n’est pas un phénomène naturel ou une conséquence inévitable du commerce des armes à feu ou des lois américaines sur les armes à feu. C’est le résultat prévisible des actions délibérées et des pratiques commerciales des défendeurs. »

L’indemnisation couvrirait les coûts des décès et des blessures subis par la police et le personnel militaire mexicains, les services sociaux aux victimes de crimes commis par arme à feu et à leurs familles, et renforcerait l’application de la loi pour empêcher le trafic d’armes, entre autres coûts.

Les lois nationales au Mexique restreignent fortement la vente d’armes à feu dans le pays, et le gouvernement mexicain délivre moins de 50 permis d’armes à feu chaque année, selon le procès.

Mais les accusés sapent ces lois, selon le procès. On estime qu’un demi-million d’armes à feu sont introduites en contrebande des États-Unis au Mexique chaque année, et les accusés en produiraient plus de 68%, selon le procès.

Cela signifie qu’ils vendent chaque année plus de 340 000 armes à feu qui traversent la frontière américano-mexicaine à des criminels, selon le procès.

Le procès dit que les défendeurs ne parviennent pas à réglementer leurs pratiques de distribution d’armes à feu. Ils vendent des armes à feu à n’importe quel distributeur ou revendeur titulaire d’une licence américaine, même s’ils ont des antécédents de vente illégale d’armes à feu au Mexique, selon le procès.

Les accusés sont également accusés de commercialiser leurs armes meurtrières de manière à attirer des organisations criminelles transnationales, telles que les cartels mexicains de la drogue. Par exemple, Barrett Firearms commercialise l’un de ses fusils comme une « arme de guerre », mais le vend au grand public sans restrictions, a noté le procès.

Le procès allègue que la facilitation du trafic d’armes par les accusés a permis à des criminels d’attaquer l’armée et la police mexicaines et d’intensifier les crimes d’extorsion et d’enlèvement.

Ebrard a appelé mercredi les fabricants d’armes américains à mettre fin à leurs pratiques commerciales qui contribuent à la violence et aux décès dans son pays, Reuters a rapporté. Il pense que le gouvernement américain, qui n’est pas mentionné dans le procès, est prêt à travailler avec le Mexique pour lutter contre le trafic d’armes illégal.