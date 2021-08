Le Mexique poursuit les fabricants d’armes américains, alléguant qu’ils causent des dommages considérables au pays

Les fabricants d’armes à feu sont accusés de pratiques commerciales négligentes qui facilitent la contrebande d’armes à feu au Mexique et causent des « dommages massifs » au pays. Le procès allègue qu’ils approvisionnent sciemment le marché des armes criminelles au Mexique en particulier, affirmant que les armes de style militaire des entreprises finissent souvent entre les mains de cartels de la drogue et d’autres criminels qui nuisent aux civils et au personnel gouvernemental.

« Pendant des décennies, le gouvernement et ses citoyens ont été victimes d’un flot meurtrier d’armes de style militaire et d’autres armes particulièrement meurtrières qui affluent des États-Unis de l’autre côté de la frontière vers des mains criminelles au Mexique », a déclaré le procès.

« Cette inondation n’est pas un phénomène naturel ou une conséquence inévitable du commerce des armes à feu ou des lois américaines sur les armes à feu. C’est le résultat prévisible des actions délibérées et des pratiques commerciales des défendeurs », a-t-il déclaré.

L’indemnisation couvrirait les coûts des décès et des blessures subis par la police et le personnel militaire mexicains, les services sociaux aux victimes de crimes par arme à feu et à leurs familles, et le renforcement des forces de l’ordre pour empêcher le trafic d’armes, entre autres coûts, selon le procès.

Les lois mexicaines restreignent fortement la vente d’armes à feu, et le gouvernement mexicain délivre moins de 50 permis d’armes à feu chaque année, selon le procès.

Mais les défendeurs sapent ces lois, selon le procès. On estime qu’un demi-million d’armes à feu sont introduites en contrebande des États-Unis au Mexique chaque année, et les accusés en produisent plus de 68%, selon le procès.

Cela signifie qu’ils vendent chaque année plus de 340 000 armes à feu qui traversent la frontière américano-mexicaine à des criminels, selon le procès.

Le procès dit que les défendeurs ne parviennent pas à réglementer leurs pratiques de distribution d’armes à feu. Ils vendent des armes à feu à n’importe quel distributeur ou revendeur titulaire d’une licence américaine, qu’ils aient ou non des antécédents de vente illégale d’armes au Mexique, selon le procès.

Les accusés sont également accusés de commercialiser leurs armes de manière à attirer des organisations criminelles transnationales, telles que les cartels mexicains de la drogue. Par exemple, Barrett Firearms commercialise l’un de ses fusils comme une « arme de guerre » mais le vend au grand public sans restrictions, a noté le procès.

Le procès allègue que la facilitation du trafic d’armes par les accusés a permis à des criminels d’attaquer l’armée et la police mexicaines et d’intensifier l’extorsion et les enlèvements.

Ebrard a appelé mercredi les fabricants d’armes américains à mettre fin à leurs pratiques commerciales qui, selon lui, contribuent à la violence et aux décès dans son pays, Reuters a rapporté. Il a déclaré qu’il pensait que le gouvernement américain, qui n’est pas mentionné dans le procès, était prêt à travailler avec le Mexique pour lutter contre le trafic d’armes illégal.