La Commission fédérale mexicaine pour la protection contre les risques sanitaires (Cofepris) pourrait bientôt approuver un vaccin pour aider à lutter contre la maladie à coronavirus 2019 (COFEPRIS). menace pour la santé du Mpox (anciennement variole du singe).

Le Mexique ne le fait pas avoir un vaccin spécifique ou des traitements visant à combattre l’infection par le virus MPox. La prise en charge de la maladie se concentre principalement sur le soulagement des symptômes, le traitement des blessures et la prévention des complications.

La société bavaroise Nordic étudie actuellement une demande de commercialisation du vaccin Jynneos. Le vaccin est actuellement administré aux États-Unis contre le MPox. Il nécessite deux vaccinations espacées d’environ quatre semaines.

Le vaccin, qui peut être utilisé en primovaccination ou en revaccination, est indiqué exclusivement chez les adultes de 18 ans et plus présentant un risque élevé d’exposition au virus. Son utilisation n’est pas recommandée dans la population générale, y compris les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes.

Le virus Mpox, connu pour provoquer des éruptions cutanées douloureuses qui apparaissent généralement sur le visage, les paumes des mains et la plante des pieds, se transmet principalement d’une personne à une autre par contact direct avec des lésions cutanées, des croûtes, des liquides organiques contaminés ou par des gouttelettes respiratoires. Les symptômes peuvent apparaître cinq à 21 jours après l’exposition et comprennent des maux de tête, une fièvre supérieure ou égale à 38 °C, des éruptions cutanées ou des lésions, des maux de dos, des douleurs de croissance ou des ganglions lymphatiques et des douleurs musculaires.

C’est une bonne nouvelle pour la communauté LGBTQ+ au Mexique, qui avait adressé une pétition à Cofepris en août pour obtenir l’approbation d’un vaccin MPox au Mexique.

La pétition a été lancée par la Coalition mexicaine LGBTTTIQ+, un groupe d’organisations, d’activistes et de défenseurs des droits humains au Mexique, engagés dans la santé et le bien-être des populations LGBTQ+.

La pétition « exige que les autorités compétentes agissent rapidement et de manière responsable pour protéger la santé publique contre la menace du Mpox. L’appel extraordinaire du Conseil national de vaccination (CONAVA) et l’autorisation rapide du vaccin par la COFEPRIS sont des mesures essentielles pour faire face à cette urgence sanitaire et protéger les populations vulnérables au Mexique ».

Une résolution est attendue d’ici la mi-septembre.

