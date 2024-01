Le Mexique peut poursuivre les fabricants d’armes américains, selon la cour d’appel fédérale

CNN

—



Une cour d’appel fédérale a statué que Le Mexique peut poursuivre en justice un groupe de fabricants d’armes américains et un distributeur, estimant que les réclamations formulées par le pays dans le cadre d’un procès sont « statutairement exemptées » d’une loi qui protège généralement les entreprises de toute responsabilité.

Le Mexique a intenté une action en justice en août 2021, alléguant que les accusés – parmi lesquels des marques telles que Smith & Wesson, Colt et Glock – « conçoivent, commercialisent, distribuent et vendent des armes à feu de manière à armer les cartels de la drogue mexicains, contribuant ainsi de manière significative à une augmentation de la violence armée. au Mexique, malgré des réglementations strictes.

La plainte a été rejetée par un tribunal de district américain en septembre 2022, qui a jugé que les réclamations du Mexique « étaient interdites par la loi sur la protection du commerce licite des armes », selon la décision publiée lundi par la Cour d’appel américaine du premier circuit.

Le Mexique a fait appel et la Circuit Court américaine a finalement désapprouvé la décision du tribunal inférieur. Lundi, un panel de trois juges à Boston a estimé « que la plainte du Mexique allègue de manière plausible un type de réclamation qui est statutairement exemptée de l’interdiction générale de la PLCAA ».

« Nous annulons donc la décision du tribunal de district selon laquelle la PLCAA exclut les réclamations de droit commun du Mexique, et nous renvoyons pour de nouvelles procédures. »

Le gouvernement mexicain a déclaré lundi dans un communiqué de presse qu’il saluait la décision, ajoutant que l’affaire serait renvoyée devant un tribunal inférieur où le pays présenterait des preuves pour « démontrer la négligence des accusés » et demanderait des dommages-intérêts.

CNN a contacté les accusés pour obtenir leurs commentaires sur la décision de lundi. Un représentant de Glock a déclaré à CNN dans le passé que la politique de l’entreprise était de ne pas commenter les litiges en cours, mais que l’entreprise se défendrait « vigoureusement ».

La National Shooting Sports Foundation, un groupe commercial de l’industrie des armes à feu, avait précédemment suggéré que le procès et ses cibles étaient mal placées.

« Le gouvernement mexicain devrait s’efforcer de traduire les cartels de la drogue mexicains en justice dans les tribunaux mexicains », a déclaré Lawrence G. Keane, premier vice-président et avocat général de la NSSF, « et non pas engager une action en justice sans fondement devant un tribunal américain pour détourner l’attention de ses activités scandaleuses et corrompues. incapacité à protéger ses citoyens.

Le Mexique – qui affirme que son procès est le premier intenté par un gouvernement étranger contre des membres de l’industrie américaine des armes à feu – affirme que les accusés sont conscients de leurs pratiques en matière d’armement des cartels mais ne font rien pour les arrêter.

Au lieu de cela, affirme le Mexique, les armes sont conçues et commercialisées de manière à attirer les cartels, et les accusés maintiendraient un système de distribution qui facilite le trafic illégal.

Les homicides au Mexique ont diminué entre 1999 et 2004, date à laquelle l’interdiction des armes d’assaut aux États-Unis a expiré, affirme la plainte. Mais les homicides ont ensuite augmenté parallèlement à la production et à la distribution des produits des accusés.

Le Mexique affirme qu’entre 342 000 et 597 000 armes produites par les accusés font l’objet d’un trafic vers le pays chaque année. Le pays a affirmé que « presque toutes » les armes récupérées sur les scènes de crime – 70 à 90 % – provenaient d’un trafic depuis les États-Unis.

Lorsque la plainte initiale a été déposée, le ministre mexicain des Affaires étrangères de l’époque a déclaré aux journalistes que le pays réclamerait au moins 10 milliards de dollars de dommages et intérêts.

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.

Chris Boyette de CNN a contribué à ce rapport.