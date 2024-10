Le Mexique offre de l’eau au sud du Texas. Mais il y a un problème qui ne plaît pas aux agriculteurs.

McALLEN — Les agriculteurs de la vallée du Rio Grande, qui ont vu leur industrie dévastée par le manque de pluie et l’épuisement des réserves d’eau, se sont vu offrir une quantité d’eau modeste mais utile pour leurs terres asséchées.

Les agriculteurs hésitent à l’accepter.

Les agriculteurs et les districts d’irrigation qui fournissent de l’eau aux agriculteurs restent dans une impasse avec la Commission texane sur la qualité de l’environnement sur 120 000 acres-pieds d’eau que le Mexique a offert aux États-Unis.

Voici le problème : si les agriculteurs acceptent l’eau maintenant, ils devront renoncer à l’eau qu’ils possèdent déjà et dont ils auront besoin pour l’année prochaine.

À la mi-octobre, les agriculteurs et les districts d’irrigation ont rencontré des représentants du TCEQ et de la Commission internationale des frontières et de l’eau, l’agence fédérale qui supervise les traités sur l’eau entre les États-Unis et le Mexique, pour discuter de l’offre.

Il s’agit de plus de 120 000 acres-pieds d’eau que le Mexique a offert aux États-Unis après que de fortes pluies ont provoqué un ruissellement important du réservoir mexicain Marte Gomez, dont la capacité est de 123,7 %.

Si IBWC acceptait l’eau et l’attribuait au Texas, TCEQ serait responsable de la distribution de l’eau dans l’État par le biais de son programme de maîtrise de l’eau en fonction du propriétaire des droits sur l’eau.

De nombreux détenteurs de droits sur l’eau n’ont pas suffisamment d’eau pour la saison de plantation au printemps, a déclaré Sonny Hinojosa, un défenseur de l’eau auprès du district d’irrigation n°2 du comté d’Hidalgo. Si TCEQ devait leur faire payer pour avoir accepté l’eau offerte par le Mexique maintenant , l’eau qu’ils possèdent déjà et qu’ils comptaient conserver pour le prochain cycle de plantation, serait libérée pour d’autres usages.

« Un agriculteur n’investira pas dans les semences et dans la préparation de la terre s’il ne voit pas suffisamment d’eau stockée derrière le barrage pour terminer sa récolte », a déclaré Hinojosa. « C’est un investissement trop important. »

Le TCEQ a déclaré aux agriculteurs et aux employés des districts d’irrigation présents que ne pas leur faire payer cette eau serait injuste envers les autres détenteurs de droits d’eau qui ne reçoivent pas l’eau de la rivière San Juan, selon Hinojosa, qui espère convaincre le département que tout le monde le ferait. avantage.

S’ils ne sont pas facturés et que leur eau actuelle est maintenue dans les réservoirs, cette eau pourrait être réaffectée à d’autres si suffisamment d’eau arrive plus tard, provenant de la pluie ou d’autres sources.

« L’eau dont nous ne demandons pas qu’elle nous soit libérée reste derrière le barrage, et lors de la prochaine allocation, tout le monde aura une part du gâteau », a-t-il déclaré.

Les réservoirs Falcon et Amistad fournissent de l’eau aux agriculteurs et aux districts d’irrigation de la vallée du Rio Grande, mais les niveaux y restent faibles en raison du manque de précipitations suffisantes pour répondre aux besoins des agriculteurs.

Le côté américain des réservoirs est également censé recevoir de l’eau du Mexique selon les termes d’un traité de 1944. Le Mexique doit fournir aux États-Unis 1 750 000 millions d’acres-pieds d’eau provenant de six affluents tous les cinq ans, soit une moyenne de 350 000 chaque année. Mais le Mexique est à la traîne, avec un solde de plus de 1,3 million d’acres-pieds qu’il doit livrer d’ici la date limite d’octobre 2025.

Le fleuve San Juan ne fait pas partie de ces six affluents, mais si cette eau était acceptée, elle serait créditée à la dette hydrique du Mexique.

Il est important de parvenir rapidement à un accord sur l’eau proposée, car cette eau risque de déborder du barrage.

« Il y a un danger s’il pleut dans cette région et que l’eau commence à déborder », a déclaré Maria-Elena Giner, commissaire de l’IBWC. « L’autre chose est que si nous ne commençons pas à utiliser une partie de cette eau, ou si cet engagement n’est pas pris très bientôt, d’autres au Mexique pourraient dire, eh bien, alors nous la garderons et nous l’utiliserons pour nos utilisateurs. »

C’est cette urgence qui a motivé le commissaire à l’agriculture du Texas, Sid Miller, à publier la semaine dernière un décret autorisant les agriculteurs et les districts d’irrigation à utiliser l’eau du Rio Grande.

« Chaque jour est critique », a déclaré Miller, ajoutant que TCEQ avait les mains liées sur cette question. « Au moment où ils ont surmonté les formalités administratives, j’avais peur que l’eau soit déjà sortie du gouffre. »

Mais l’autorité de Miller à accorder cet accès aux agriculteurs est pour le moins discutable. TCEQ a déclaré que les droits sur l’eau étaient régis par le Texas Water Code et les réglementations du TCEQ.

« Tous les Texans le long du Rio Grande devraient continuer à se conformer à ces exigences », a écrit un porte-parole du TCEQ dans un courriel.

Le département a ajouté qu’il continuait à travailler avec les parties prenantes locales et l’IBWC pour négocier les livraisons d’eau en provenance du Mexique.

L’IBWC a déclaré qu’elle appréciait les efforts de Miller pour aider les producteurs et les districts d’irrigation du sud du Texas. Giner a déclaré que l’agence continue d’exhorter le Mexique à fournir un plan pour combler le déficit et assurer ses livraisons d’eau.

Les reportages dans la vallée du Rio Grande sont soutenus en partie par les ministères méthodistes de la santé du sud du Texas, Inc.