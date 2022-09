Le Mexique nomme Andrea Rodebaugh au poste de directeur sportif et fait allusion à la location d’un entraîneur féminin

Le Mexique a choisi Andrea Rodebaugh pour assumer le rôle de directeur sportif de ses équipes nationales. Getty Images

La Fédération mexicaine de football (FMF) a engagé Andrea Rodebaugh comme nouveau directeur sportif de ses équipes nationales féminines, a annoncé dimanche le président Yon de Luisa lors d’une conférence de presse à Los Angeles.

L’ancien Le Tri La milieu de terrain de Femenil rejoint la FMF après avoir entraîné le Club Tijuana en Liga MX Femenil et l’équipe nationale féminine U20 du Mexique. Plus récemment, Rodebaugh a également travaillé avec la FIFA en tant que consultante en football féminin.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

“Andrea arrive pour ajouter et renforcer les équipes féminines”, a déclaré De Luisa. “Avec son professionnalisme et son dévouement, Andrea est parvenue à atteindre l’objectif que nous nous sommes tous fixé, qui est d’être parmi les huit premiers au monde. Le leadership d’Andrea sera essentiel.”

Rodebaugh sera chargée de relancer un projet d’équipe nationale féminine qui a traversé une année 2022 mouvementée.

Malgré une croissance des talents nationaux et la montée en puissance de la Liga MX Femenil (l’élite mexicaine du football féminin), l’équipe nationale féminine n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2023 et les Jeux olympiques de 2024 à Paris après avoir terminé sans victoire lors du championnat CONCACAF W de juillet. – conduisant finalement au licenciement de la manager Monica Vergara en août.

Couplé à l’échec de l’équipe masculine U20 à se qualifier pour la Coupe du monde U20 2023 et Paris 2024, la FMF a pris mi-juillet la décision de limoger le directeur sportif général Gerardo Torrado, le directeur sportif des sélections nationales Ignacio Hierro et l’entraîneur U20 Luis Perez. Plus tard ce mois-là, plusieurs entraîneurs de l’équipe féminine U20 ont également été licenciés après qu’une enquête interne “a révélé un manque de leadership et des comportements inappropriés”.

Grâce à une restructuration de la FMF, Jaime Ordiales est depuis intervenu en tant que directeur sportif pour les équipes nationales masculines uniquement, et du côté féminin, Rodebaugh dirigera désormais les efforts.

“C’est un honneur de contribuer aux équipes nationales, c’est un énorme défi et je suis consciente que cela demande de l’engagement et beaucoup de discipline”, a déclaré Rodebaugh lors de sa conférence de presse d’introduction.

“Nous avons une génération de joueurs très talentueux, prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain. Je vais concentrer toute mon énergie et ma concentration pour améliorer leurs performances afin qu’ils puissent atteindre leur plus haut niveau.”

Plus tard, De Luisa a révélé que l’entraîneur Pablo Lopez, qui a récemment remporté la Coupe du monde féminine U20 avec l’Espagne, est en pourparlers “très avancés” avec la FMF pour devenir le prochain manager de l’équipe féminine senior du Mexique.

Actuellement en plein voyage dans le sud de la Californie, les Mexicaines se sont inclinées 1-0 face à la Nouvelle-Zélande lors d’un match amical vendredi au Carson’s Dignity Health Sports Park. Lundi, ils affronteront ensuite le Angel City FC de la NWSL dans un match amical pays contre club au Banc of California Stadium de Los Angeles.

Miguel Angel Gamero et Cristian Flores sont les entraîneurs intérimaires actuels de l’équipe féminine senior.