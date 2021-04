Du matériel de radiographie industrielle a été volé dans un «Vol violent» d’un camion près de la municipalité de Teoloyucan dans l’État du Mexique aux premières heures de dimanche, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Aucun détail sur l’incident n’a été rendu public et les auteurs non identifiés seraient toujours en fuite. L’équipement a été volé lorsque les voleurs ont détourné son pick-up, une Toyota Hilux.

Ce développement a suscité une inquiétude particulière parmi les autorités mexicaines car l’appareil volé contient une source hautement radioactive d’Iridium-192. Si elle est retirée d’un conteneur sécurisé spécial, cette source peut infliger «Blessures permanentes» à quiconque a un contact direct avec lui pendant quelques minutes, prévient le gouvernement.

Au cas où [one] reste en contact direct avec la source pendant des heures ou des jours, ses effets peuvent être mortels.

La Commission nationale mexicaine pour la sûreté et les garanties nucléaires (CNSNS) a signalé l’incident à la Coordination nationale de la protection civile (CNPC), qui, à son tour, a mis en alerte les unités de protection civile de neuf États mexicains.

⚠️ # InformaciónImportanteLa @CONASENUSA informa que a las 5:00 horas de hoy se reportó el robo de un equipo de radiografía industrial fr #Téoloyucane, #EDOMEX. ⚠️ El material que aloja es considerado muy peligroso. pic.twitter.com/ZKqOdYwhmO – Protección Civil México (@CNPC_MX) 11 avril 2021

On ne sait pas si l’appareil était la cible des voleurs ou s’ils étaient au courant de son existence. L’appareil, décrit comme un projecteur de source de rayons gamma, a été produit par une société américaine, QSA Global, spécialisée dans la fourniture «Sources de rayonnement haute performance utilisées dans les dispositifs de test non destructif, la diagraphie des puits de pétrole (OWL), les processus industriels et la recherche médicale.

Le gouvernement mexicain a exhorté toute personne qui trouve le matériel volé, qui ressemble à une petite boîte jaune avec une poignée, à ne pas s’en approcher. Un périmètre de 30 mètres doit également être établi autour de l’appareil au cas où il serait trouvé, ajoute le communiqué.

Les autorités ont également reçu l’ordre de dresser un registre de toutes les personnes, y compris les civils et les premiers intervenants, qui pourraient « Ont été localisés dans le rayon de sécurité » une fois l’appareil trouvé.

Bien qu’ils soient assez rares, les crimes impliquant des matières radioactives, principalement utilisées dans divers types d’appareils de mesure, se produisent encore dans le monde entier. En 2018, le « disparition » d’un appareil industriel a déclenché une recherche effrénée en Malaisie.

En 2019, une jauge de densité d’humidité portable contenant des sources scellées de matières radioactives a été volée sur un chantier de construction dans l’État américain du Colorado. En 2020, un appareil similaire a disparu d’un chantier de construction dans la ville australienne d’Adélaïde. Dans les deux cas, les incidents n’ont déclenché que des alertes locales.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!