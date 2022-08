Le Mexique manquera “Tecatito” Corona à la Coupe du monde

La panique a balayé les milieux du football mexicain la semaine dernière lorsque la nouvelle est apparue que l’ailier de Séville Jesus “Tecatito” Corona avait subi une blessure qui l’empêcherait probablement de participer à la Coupe du monde.

Après s’être fracturé le péroné et s’être blessé à la cheville gauche, le club espagnol a annoncé que la star mexicaine de 29 ans devrait être absente pendant quatre à cinq mois, ce qui rend improbable qu’il soit en forme à temps pour le voyage au Qatar. ce mois de novembre.

À moins d’un rétablissement rapide et miraculeux, il laisse un trou énorme dans Le Tri‘s XI se dirige vers la Coupe du monde. Corona est sans doute le joueur le plus talentueux du Mexique, et malgré qu’il dérive parfois dans et hors des matchs, il est un atout pour la liste de départ qui apporte des niveaux d’élite de dribble, de vitesse et de créativité. Peut-être tout aussi important, il a également amélioré ses capacités défensives ces dernières années, offrant une double menace avec ses interceptions et son agression.

Sa blessure met essentiellement fin au rêve d’une attaque imposante qui aurait pu mettre en vedette Tecatito aux côtés de l’attaquant des Wolverhampton Wanderers Raul Jimenez et de l’ailier de Napoli Hirving Lozano.

À l’avenir, qui prendra sa place? Avant de se plonger dans la liste restreinte probable de Martino, il y a quelques noms dignes d’être criés – Roberto Alvarado de Chivas, Jordan Carrillo du Sporting Gijon et Marcelo Flores du Real Oviedo. Flores, un produit de l’académie d’Arsenal âgé de 18 ans, a le potentiel de surpasser tout le monde sur cette liste, mais devra peut-être être patient avant d’obtenir un rôle plus important avec le Mexique.

Ce sont sans aucun doute d’énormes taquets à remplir, mais voici les candidats pour prendre la place de départ de Corona pour le Mexique en Coupe du monde.

Uriel Antuna | Cruz Azul

Âge : 25 ans

Sélections/buts du Mexique : 32/9

Ce qui le place en tête de liste, c’est le fait qu’il a souvent été au moins un remplaçant et un partant occasionnel sur l’aile droite du manager mexicain Gerardo “Tata” Martino. Bien qu’Antuna n’ait pas le même niveau de créativité ou de dribble que Corona, le joueur de 25 ans est une option incroyablement agile et directe qui serait parfaite dans les contre-attaques du flanc droit.

Antuna serait probablement le partant si la Coupe du monde avait lieu demain, mais il reste encore beaucoup de temps pour que les autres sur cette liste fassent valoir leurs arguments contre lui. Il n’a pas non plus connu le meilleur début de saison de Liga MX. L’ailier de Cruz Azul laissant beaucoup à désirer dans l’Apertura 2022 jusqu’à présent, ce ne serait pas un choc de voir Martino chercher ailleurs.

Diego Lainez | Braga (prêté par le Real Betis)

Âge : 22 ans

Sélections/buts du Mexique : 20/3

Le suivant serait Diego Lainez, qui est prêté cette saison. Si Martino veut un joueur avec des traits plus flashy similaires à ceux de Corona, le joueur de 22 ans prometteur et prenant des risques serait un choix facile. Même lorsqu’il avait des problèmes pour réclamer des minutes au Betis, Lainez a toujours été un joueur dangereux lorsqu’il est utilisé par Martino.

Maintenant avec Braga, il a fourni des éclairs de brillance lors de ses deux premières apparitions lors de la saison 2022-23 de Primeira Liga. Des minutes cohérentes feraient beaucoup pour aider son cas pour un rôle de titulaire avec le Mexique, et dimanche, il a montré ce qu’il pouvait apporter au club et au pays après avoir récolté sa première passe décisive avec Braga.

Première passe décisive pour Diego Lainez avec Braga au Portugal. C’est bien de le voir déjà avoir un impact lors de sa deuxième apparition de la saison. #ElTriEng https://t.co/uwkrVQKfs1 — Cesar Hernandez (@cesarhfutbol) 21 août 2022

Orbelin Pineda | AEK Athènes (prêté par le Celta Vigo)

Âge : 26 ans

Sélections/buts du Mexique : 48/6

De manière réaliste, les écarts entre chaque nom de cette liste sont minimes, ce qui signifie que ce n’est peut-être qu’une question de temps avant qu’Orbelin Pineda ne monte en flèche dans le tableau de profondeur et revendique le point de départ pour Le Tri.

Dans une situation similaire à Lainez, le joueur de 26 ans a trouvé des pâturages plus verts après avoir quitté l’Espagne, actuellement prêté avec le Grec AEK Athènes du Celta Vigo. Il a été une révélation immédiate pour le club dirigé par l’ancien manager de Chivas et San Jose Earthquakes, Matias Almeyda, qui a prospéré pendant la pré-saison, puis a lancé le tournoi de la Super League grecque 2022-23 avec un but et une passe décisive.

Ce qui aide Pineda, c’est qu’il est régulièrement appelé pour Martino, occupant souvent une place sur l’aile gauche, ce qui ne devrait pas être un problème pour quelqu’un comme Lozano qui peut jouer à droite. Cela dit, Pineda est dans le moule d’un meneur de jeu au lieu d’un ailier traditionnel, le laissant peut-être derrière d’autres comme Lainez ou Antuna.

Alexis Véga | Chivas

Âge : 24

Sélections/buts du Mexique : 19/3

Alexis Vega de Chivas est un autre nom à surveiller. Capable de jouer en tant qu’attaquant, deuxième attaquant ou ailier gauche, attendez-vous à ce que le joueur de 24 ans soit au moins sur le vol vers le Qatar en raison de sa polyvalence.

Aussi complet soit-il, il n’a pas la même vitesse ni la même explosivité que les autres sur la liste. Lorsqu’on lui offre des opportunités en or avec l’équipe nationale, il a aussi généralement du mal à avoir un impact important. En supposant que Martino lui donne des chances lors des prochains matches amicaux, Vega devra en tirer le meilleur parti pour consolider sa position.

Alexandre Zendejas | Club Amérique

Âge : 24

Sélections/buts du Mexique : 2/0

Il regarde à l’extérieur, mais nous ne pouvons pas ignorer Alejandro Zendejas du Club America. Le Mexicain-Américain de 24 ans a découvert une renaissance au début de sa carrière, s’épanouissant avec Necaxa, puis poursuivant son battage médiatique croissant en Liga MX avec Las Aguilas en 2022.

Le seul problème pour le milieu de terrain énergique est qu’il pourrait être trop peu trop tard pour lui. Son expérience avec le Mexique est limitée, ne détenant que deux sélections internationales lors de matches amicaux depuis octobre dernier. Difficile d’imaginer Martino faire confiance à un joueur qui n’a pas encore disputé de match officiel avec l’équipe nationale.

Rodolfo Pizarro | Monterrey (prêté par l’Inter Miami)

Âge : 28 ans

Sélections/buts du Mexique : 38/5

Rodolfo Pizarro est un long-shot en raison de sa mauvaise forme pour le club et le pays, mais il reste sur la liste en raison de sa familiarité avec le système de Martino. À 28 ans, il a plus d’expérience que tout autre nom en lice et est souvent inclus dans les convocations du manager.

Sur la seule forme, il a de faibles chances pour un rôle de départ, mais si Martino décide de donner une valeur supplémentaire à l’expérience pour le remplacement de Corona, Pizarro pourrait finir par être une partie imprévue du Mexique XI.