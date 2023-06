Le Mexique licencie Cocca et nomme Lozano entraîneur par intérim

La Fédération mexicaine de football (FMF) a officiellement abandonné lundi Diego Cocca en tant que manager de l’équipe nationale masculine senior après une troisième place dans la Ligue des Nations de la Concacaf. A sa place, Jaime « Jimmy » Lozano prendra la relève en tant qu’entraîneur par intérim.

Cocca, embauché en février et limogé de son poste avec un dossier de 3-3-1, est tombé en deçà des attentes la semaine dernière après que le Mexique a perdu 3-0 contre les États-Unis dans la Ligue des Nations et a battu le Panama 1-0 à la troisième place qui a suivi. jeu.

« Au cours de la semaine dernière, j’ai trouvé de nombreuses lacunes », a déclaré lundi le président du commissaire de la FMF, Juan Carlos Rodriguez, dans une vidéo.

« Un match contre les États-Unis peut être perdu, il y a toujours ce risque car c’est le football et la victoire peut aller dans un sens ou dans l’autre. Ce qui ne peut pas être accepté, c’est la manière dont cela s’est passé », a-t-il déclaré.

« Cette phase a été entachée par le désordre dans la prise de décision, par le manque de processus, de rigueur et de transparence dans les nominations, et par une tempête parfaite dans les mauvaises habitudes que nous traînons depuis tant d’années.

« La chose naturelle à faire serait d’attendre la fin de la Gold Cup, mais aujourd’hui nous n’avons pas de temps à perdre. Je vous informe donc que j’ai pris la décision de résilier le contrat de Diego Martin Cocca et le membres de son équipe d’entraîneurs », a déclaré Rodriguez.

Il a ajouté plus tard que Rodrigo Ares de Parga serait également abandonné en tant que directeur exécutif des équipes nationales.

Les licenciements de Cocca et Ares de Parga s’ajoutent à la liste des changements en cours au FMF depuis l’année dernière.

Au cours des 11 derniers mois, et concernant uniquement l’équipe masculine, le Mexique a procédé aux changements suivants : le limogeage du directeur sportif général Gerardo Torrado et du directeur sportif des équipes nationales Ignacio Hierro ; l’embauche et la sortie éventuelle de Jaime Ordiales en tant que directeur sportif des équipes nationales masculines ; la sortie de l’entraîneur masculin Gerardo « Tata » Martino ; l’embauche et le licenciement d’Ares de Parga en tant que directeur exécutif des équipes nationales ; l’embauche de Duilio Davino comme directeur sportif des équipes nationales masculines ; l’embauche et le licenciement de Cocca en tant que nouvel entraîneur masculin; la sortie de l’ancien président de la FMF Yon de Luisa ; et l’élection de Rodriguez comme nouveau président de la FMF.

Grâce à une récente restructuration du FMF la semaine dernière, Rodriguez est devenu président de la commission, tandis qu’Ivar Sisniega s’est vu confier le rôle de président exécutif.

Après la troisième place de dimanche dans la Ligue des Nations, Cocca a semblé faire allusion à son avenir après avoir déclaré lors d’une conférence de presse d’après-match qu' »il y a beaucoup de gens qui veulent que je parte ».

Lorsqu’on lui a demandé d’être précis, l’entraîneur n’a donné aucun détail.

Avant de diriger le Mexique dans son premier poste international, l’Argentin de 51 ans s’est fait un nom grâce à des championnats consécutifs de Liga MX avec Atlas lors de l’Apertura 2021 et de la Clausura 2022.

Au sein de la Liga MX, il a également entraîné le Club Tijuana et les Tigres, qu’il a quitté après seulement quelques mois en charge pour prendre le rôle avec le Mexique en février.

L’ancien défenseur a également dirigé des équipes en Argentine et en Colombie.

Après avoir été embauché par le Mexique, Cocca a remplacé son compatriote Martino, qui a quitté le poste mexicain l’année dernière après l’expiration de son contrat.

Il a entraîné Le Tri à une sortie décevante en phase de groupes de la Coupe du monde 2022.

Lors de la prochaine Gold Cup, Lozano dirigera le Mexique en tant qu’entraîneur par intérim lors des matches de la phase de groupes contre le Honduras (25 juin), Haïti (29 juin) et le Qatar (2 juillet).

Dimanche, le Mexique a révélé que l’attaquant de Chivas Alexis Vega ne serait pas disponible pour le tournoi en raison d’une blessure au genou.

Lozano, 44 ​​ans, conduit Le Tril’équipe olympique de Tokyo à une médaille de bronze à Tokyo 2020.

En Liga MX, il a de l’expérience en tant que manager de Queretaro et Necaxa.