Le Mexique lance une plateforme en ligne pour les précurseurs à double usage

MEXICO CITY (AP) – Le gouvernement mexicain a présenté jeudi une plate-forme en ligne qui, selon lui, permettra aux autorités de suivre l’importation et la consommation de précurseurs chimiques dits «à double usage» qui sont souvent utilisés pour fabriquer des drogues synthétiques comme la méthamphétamine et le fentanyl.

Le Mexique est le plus grand fournisseur de ces médicaments sur le marché américain, et un certain nombre d’entreprises mexicaines ont volé des cargaisons de produits chimiques comme l’éphédrine, le benzène ou le chlorure d’ammonium, ou les ont vendus à des sociétés écrans utilisées par les cartels de la drogue.

Les précurseurs à double usage sont des produits chimiques qui sont à la fois utilisés pour produire des drogues et qui ont une utilisation légitime dans la fabrication de cosmétiques, de produits d’entretien ménager ou d’autres industries. Alors qu’ils étaient depuis longtemps «signalés» pour une surveillance spéciale au Mexique, le système était miné par le laxisme et la corruption.

Alejandro Svarch, le chef de l’agence mexicaine de réglementation de la santé et des médicaments, COFEPRIS, a cité “des actes de corruption et d’abus de substances” dans son agence au cours des années précédentes.

« Dans une archive obscure… il y avait une utilisation discrétionnaire, sans responsabilité, des importations de cargaisons de divers produits chimiques avec l’intention de fabriquer, dans de nombreux cas, des substances illicites », a déclaré Svarch.

En effet, sur les six sociétés de distribution mexicaines répertoriées par le gouvernement comme autorisées à faire le commerce de ces substances, deux ont vu leurs activités suspendues pour « irrégularités », une a été fermée temporairement et une fermée définitivement.

Parmi les deux sociétés mexicaines restantes, l’une fait l’objet d’une enquête par l’agence nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et a vu ses comptes bancaires gelés jusqu’au début de cette année.

Svarch a déclaré que le nouveau système permettra de retracer les envois et de vérifier comment ils sont utilisés.

Le nouveau système a été conçu en collaboration avec la marine mexicaine, qui s’est vu confier le contrôle de l’inspection douanière dans les ports maritimes mexicains. La marine a également joué un rôle dans le raid des bureaux principaux de l’agence Cofepris et dans l’éradication de la corruption.

Svarch n’a pas expliqué comment le nouveau système empêchera les produits chimiques – dont beaucoup sont des liquides – de “fuir” des entrepôts légitimes, mais a déclaré qu’un code QR sera joint aux expéditions.

Le Mexique a établi une liste de 72 produits chimiques nécessitant des autorisations et une manipulation spéciales, allant de précurseurs proches comme la pipéridone et le P2P, à des substances d’usage plus général comme l’acide acétique et l’iode.

On ne sait pas si de telles mesures peuvent arrêter les cartels mexicains, qui ont construit des laboratoires à l’échelle industrielle pour fabriquer de la méthamphétamine et du fentanyl, formé des chimistes pour les produire et ont démontré leur capacité à changer de formule lorsque certains ingrédients se raréfient.

The Associated Press