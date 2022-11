Le Mexique inculpe un suspect dans la mort de Shanquella Robinson

Shanquella Robinson La famille est plus proche de la justice après que le Mexique a déposé des accusations contre un suspect dans sa mort mystérieuse.

Robinson est décédé peu de temps après son arrivée à San Jose del Cabo, au Mexique, lors d’un voyage de groupe avec des amis. NBC News rapporte que les autorités locales ont obtenu un mandat d’arrêt contre une Américaine.

Selon le procureur local Antonio López Rodríguez, son bureau considère l’affaire comme un homicide potentiel. Les autorités sont en train d’extrader le suspect vers le Mexique. Les parents de Shanquella ont accusé ses amis de l’avoir piégée et l’ont finalement tuée. Beaucoup pensent que l’un de ces amis est le suspect anonyme, qui pourrait encourir jusqu’à 60 ans de prison.

Les amis de Shanquella ont dit à sa famille qu’elle était tombée malade à cause d’un empoisonnement à l’alcool. Une autopsie a révélé que l’homme de 25 ans était décédé des suites d’une fracture du cou et d’une colonne vertébrale fissurée suite à une agression brutale. Des semaines plus tard, une vidéo virale montrait une femme battant une Shanquella nue tandis que d’autres personnes applaudissaient et enregistraient. Avec des amis vicieux comme celui-ci, qui a besoin d’ennemis ?

Un rapport de police indique qu’elle était encore en vie lorsque les premiers intervenants sont arrivés. Le récit décrit Shanquella accrochée à la vie et souffrant d’une crise alors que le personnel médical tentait de la ranimer. Malgré “14 séries de RCR, cinq doses d’adrénaline et six décharges (chocs de DEA)”, les ambulanciers paramédicaux ont déclaré Shanquella morte sur les lieux.

Le FBI enquête sur cet incident après une demande suscitée par la vidéo virale déchirante. Les autorités ont d’abord écarté la possibilité que la mort de Shanquella soit un homicide. la mère de Shanquella, Salamondra Robinson, a remercié les sites Web noirs et les utilisateurs de médias sociaux d’avoir braqué les projecteurs internationaux sur l’affaire.

“Ça fait vraiment du bien de voir l’aide arriver”, a déclaré Salamondra Nouvelles NBC. “Je n’ai jamais pensé qu’elle n’obtiendrait pas justice parce que nous allions essayer d’aller jusqu’au bout. J’apprécie tout ce que tout le monde a fait, mais vous y avez joué un rôle.

La vidéo, qui pourrait être la dernière fois que Shanquella a été vue vivante, est devenue virale sur Facebook, Instagram, Tik Tok et Twitter. La blogueuse Amina Kane a vu son histoire aux informations locales et a publié le premier message viral à son sujet. Son message a reçu plus de 17 000 retweets avant de se propager sur d’autres plateformes.

“Je ne m’attendais pas à ce que ça devienne viral, je ne fais jamais rien avec l’intention de devenir viral. Je me suis investi émotionnellement dans l’histoire. Ma première pensée a été : “C’est dommage qu’un truc aussi traumatisant doive devenir viral”. Mais je suis heureux que cela devienne viral parce que maintenant les gens vont en parler et que des choses vont se passer. Il y a du pouvoir dans le nombre », a déclaré Kane. “Les réseaux sociaux noirs sont extrêmement puissants.”

Encore une fois, les autres Noirs étaient le seul espoir pour un Noir d’obtenir justice. L’attention mondiale a également aidé la famille en deuil à collecter plus de 300 000 $ pour des frais funéraires et juridiques inattendus, dont 65 000 $ de Kyrie Irving.

« Les médias sociaux existent et sont utilisés comme outil d’amplification et de justice sociale depuis près d’une décennie. Les Noirs savent que les médias grand public ont l’habitude d’ignorer complètement nos histoires. Nous avons donc utilisé ces outils pour amplifier nous-mêmes nos histoires », a déclaré Sherri Williams, professeur de race, de médias et de communication de l’American University. “Et il fonctionne! Nous voyons ce cycle de médias grand public suivre essentiellement le bavardage sur les réseaux sociaux noirs », a-t-elle poursuivi.

Le 19 novembre, des centaines de personnes ont fait leurs adieux aux funérailles de Shanquella à Charlotte, en Caroline du Nord. La famille Robinson a encore un long combat devant elle. Espérons que les progrès de l’enquête leur apporteront la paix pendant cette difficile saison des fêtes.