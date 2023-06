Le Mexique impose des droits de douane de 50% sur les importations de maïs blanc dans le cadre d’un différend commercial avec le Canada et les États-Unis

Le Mexique a commencé samedi à imposer un droit de douane de 50% sur les importations de maïs blanc, une mesure qui, selon le président, vise à stimuler la production nationale et à empêcher les importations de maïs génétiquement modifié.

La mesure, publiée vendredi soir (23 juin) dans la gazette officielle du gouvernement mexicain, sera en vigueur jusqu’à la fin de l’année et survient au milieu d’un différend commercial entre le Mexique et ses partenaires commerciaux nord-américains, le Canada et les États-Unis, sur des raisons génétiques maïs modifié.

Le maïs blanc faisait partie des aliments de base exemptés de droits de douane plus tôt cette année dans le cadre d’une tentative du gouvernement mexicain de contrôler l’inflation. Mais selon le décret, la décision « n’a pas généré d’impact significatif sur la baisse des prix sur le marché national, il est donc jugé approprié de l’éliminer ».

A 5,84% en mai, le gouvernement mexicain considère l’inflation plus ou moins maîtrisée.

Le Mexique importe du maïs blanc – le type utilisé pour la consommation humaine – principalement des États-Unis et d’Afrique du Sud. Mais comme le tarif va à l’encontre de l’accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, cela pourrait compliquer le différend commercial que le pays a déjà avec les États-Unis et le Canada au sujet du maïs GM.

Le Mexique veut restreindre le maïs blanc GM pour la consommation humaine et éventuellement aussi opposer son veto au maïs jaune GM pour l’alimentation animale. Les États-Unis et le Canada disent que cela nuirait au commerce dans la région. Le Mexique importe du maïs fourrager génétiquement modifié des États-Unis depuis des années, achetant pour environ 3 milliards de dollars par an.

Les États-Unis et le Canada ont tous deux déclaré que la crainte du Mexique face aux dangers du maïs génétiquement modifié n’est «pas fondée sur la science».

Plus tôt ce mois-ci, le Canada a annoncé qu’il se joindrait à un groupe spécial sur les différends commerciaux demandé par les États-Unis au sujet des limites proposées par le Mexique sur les importations de maïs génétiquement modifié. Le gouvernement américain a demandé que le processus de règlement des différends soit officiellement ouvert le 2 juin, après que les pourparlers avec le gouvernement mexicain n’aient pas donné de résultats.

Un groupe d’experts aurait environ six mois pour étudier la plainte et publier ses conclusions. Des sanctions commerciales pourraient suivre s’il s’avérait que le Mexique avait violé l’accord de libre-échange entre les États-Unis et le Mexique.

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré qu’il n’avait pas peur de la controverse et a insisté pour que seul le maïs blanc domestique soit utilisé pour la consommation humaine.

The Associated Press

