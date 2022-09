Le Mexique frustré par la défaite contre le Paraguay mais les stars de la Liga MX plaident pour réserver une place pour la Coupe du monde: réaction, notes

Le but de Derlis Gonzalez en seconde période a permis au Paraguay de s’imposer 1-0 contre le Mexique lors d’un match amical mercredi soir au stade Mercedes-Benz d’Atlanta.

Organisé pendant une fenêtre non-FIFA, l’entraîneur mexicain Gerardo “Tata” Martino a amené une équipe composée entièrement de joueurs de la Liga MX, avec des joueurs notables basés en Europe tels que Raul Jimenez et Hirving Lozano restant en arrière.

Le Paraguay a pris les commandes en seconde période lorsque La Albirroja a trouvé le fond du filet à la 50e minute. Après un tir sur les boiseries, Gonzalez a récupéré le rebond et a placé le ballon au fond du filet de Carlos Acevedo.

Malgré un total de cinq remplaçants de Martino en seconde période, le Mexique n’a rien réussi à dépasser Antony Silva. Avec le Paraguay heureux de continuer à abandonner le ballon, El Tri n’a pas réussi à égaliser.

Bien que les deux équipes aient utilisé des listes alternatives, Martino sera probablement frustré par le résultat qui s’est terminé par des chants de “Fuera Tata” (Tata out) à quelques mois de la Coupe du monde.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Moments sociaux notables | Citations d’après-match | Rencontres à venir

Voici notre réaction au match de mercredi.

Réaction rapide

1. Look différent, mêmes problèmes de finition pour le Mexique

Peu importe la liste ou les noms offensifs placés dans le onze de départ, le Mexique n’a pas manqué de matchs cette année au cours desquels la ligne de front ne parvient pas à tirer parti de nombreuses opportunités. Mercredi soir n’était pas différent. Après 23 tirs, Le Tri repartait bredouille d’un amical initialement prometteur avec un début de match quasi frénétique.

2 Connexe

Peut-être en raison du fait que Gerardo “Tata” Martino a aligné un faux neuf grâce à Roberto Alvarado – ou la performance de haut vol de type MOTM d’Antony Silva dans le filet pour le Paraguay – l’absence d’un vrai buteur est devenue de plus en plus apparente au fur et à mesure que le match avançait. .

La bonne nouvelle pour Martino est qu’il est peu probable que la plupart de ses joueurs suppléants impliqués dans le match soient dans le onze le plus fort pour le Mexique à la Coupe du monde. La mauvaise nouvelle cependant est qu’un changement d’équipe ou de joueurs sur le terrain n’a pas beaucoup changé l’équipe qui a maintenant marqué un but ou moins lors de neuf de ses 13 matches toutes compétitions confondues cette année.

Le Mexique a perdu contre le Paraguay lors d’un match amical à Atlanta. Kevin C. Cox/Getty Images

2. Vega et Antuna plaident pour remplacer “Tecatito”

Peut-être tout aussi important que le résultat de mercredi était qui allait commencer pour le Mexique. Bien qu’il ait une liste alternative, Martino a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que jusqu’à 50% des joueurs impliqués dans le match d’aujourd’hui pourraient aller à la Coupe du monde. En regardant le onze de départ, on pourrait faire valoir que tous les joueurs sélectionnés sont sur le point, sinon une quasi-garantie, pour une place au Qatar.

Dans l’attaque, Martino a également mis en évidence les remplaçants possibles du blessé Jesus “Tecatito” Corona, qui serait traditionnellement un partant en tant qu’ailier pour Le Tri. Alors que des noms basés en Europe comme Diego Lainez et Orbelin Pineda sont également en lice, des options basées sur la Liga MX comme Alexis Vega et Uriel Antuna sont des candidats qui ont été lancés sur les ailes contre le Paraguay.

Des deux, Vega s’est fait un excellent cas en tant que l’un des meilleurs meneurs de jeu du Mexique, malgré son silence pendant certaines parties de la seconde mi-temps. Antuna était un peu erratique avec son jeu, mais il a l’avantage de se voir régulièrement attribuer des minutes à l’époque de Martino.

L’entraîneur mexicain “Tata” Martino sera confronté à des questions permanentes sur la forme de son équipe avant la Coupe du monde. Omar Véga/Getty Images

3. Silva gâche le retour de Martino à Atlanta

De loin, Silva était l’homme du match mercredi. Sur la poignée des 23 tirs du Mexique qui ont atteint la cible, le Paraguayen a été exceptionnel en les arrêtant grâce à ses réflexes rapides.

Dans ce qui devait être une fête de football pour la foule pro-mexicaine, Silva a fait taire la foule annoncée de 51 000 personnes qui étaient de plus en plus frustrées par les chances d’attaque du Mexique. Malheureusement, certains dans les tribunes ont fini par recommencer à faire du bruit pour s’exclamer “Fuera Tata” (Tata out), et plus tard, le chant anti-gay des gardiens de but qui a entaché les matchs de l’équipe nationale pendant des années.

Même avec un total xG (buts attendus) de 1,93, le Mexique n’a tout simplement pas trouvé le moyen de marquer une seule occasion.

Notes des joueurs

Mexique: Carlos Acevedo 6, Kevin Alvarez 7, Cesar Montes 6, Jesus Angulo 5, Jesus Gallardo 5, Luis Romo 6, Carlos Rodriguez 7, Luis Chavez 7, Uriel Antuna 6, Alexis Vega 7, Roberto Alvarado 7

Sous-titres : Luis Reyes 6, Emilio Lara 6, Eduardo Aguirre 6, Erick Sanchez 7, Fernando Beltran 6

Paraguay : Antony Silva 9, Ivan Piris 6, Bruno Valdez 6, Saul Salcedo 5, Mateo Gamarra 7, Andres Cubas 6, Richard Ortiz 6, Richard Sanchez 7, Lorenzo Melgarejo 6, Derlis Gonzalez 8, Carlos Gonzalez 7

Sous-marins: Diego Gomez 6, Matias Galarza 6, Angel Lucena 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Antoine SilvaParaguay

Un mur absolu en filet. Les fans de football mexicains ne seront probablement pas surpris de voir le talentueux gardien de Puebla, âgé de 38 ans, arrêter autant de ses compatriotes de la Liga MX.

Le pire : Jesus GallardoMexique

Une autre soirée terne de Gallardo qui a semblé empirer en seconde période. Bien qu’il ait été parfois actif en avant, il laissait souvent beaucoup trop d’espace au Paraguay pour contrer et laissait beaucoup à désirer avec ses croix. Un échec à marquer une chance à bout portant n’a pas aidé non plus.

Moments marquants

La doublure argentée pour le Mexique ? Voir leurs incroyables maillots secondaires de la Coupe du monde exposés pour la première fois.

Malgré la perte, ces kits sont dignes à 100% d’emoji triple cœur de feu.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“Pas seulement un ennemi public, mais un ennemi public n°1… Ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas comment je suis en tant que personne, s’ils savaient comment je suis en tant que personne, ce ne serait sûrement pas se produire.” – L’entraîneur mexicain Gerardo “Tata” Martino hué et critiqué

“Je pense qu’aujourd’hui était une soirée spéciale pour Antony [Silva]vous devez reconnaître ses arrêts.” — Le gardien mexicain Carlos Acevedo sur le gardien paraguayen, à TUDN.

Suivant

Mexique: Le Tri aura deux matches amicaux en Californie le mois prochain – le premier contre le Pérou le 24 septembre au Rose Bowl de Pasadena, puis la Colombie le 27 septembre au Levi’s Stadium de Santa Clara. Deux autres matches amicaux sont programmés en novembre contre l’Irak (9 novembre, lieu à déterminer) et la Suède en Espagne le 16 novembre. Ensuite, c’est le grand spectacle : la phase de groupes de la Coupe du monde contre la Pologne (22 novembre), l’Arabie saoudite (22 novembre). 26) et Argentine (30 nov.).

Paraguay : Deux matches amicaux à venir au programme – contre les Émirats arabes unis le 23 septembre en Autriche et le Maroc en vue de la Coupe du monde le 27 septembre en Espagne.