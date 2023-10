Le Mexique frappé par la tempête tropicale Max alors que Lidia devrait frapper mardi

Alors que la tempête tropicale Max frappe le Mexique lundi, une autre tempête dans l’océan Pacifique oriental, Lidia, devrait frapper le pays sous forme d’ouragan le lendemain, préviennent les prévisionnistes..

La tempête tropicale Max a touché terre lundi après-midi le long de la côte sud du Mexique, à environ 40 milles de la station balnéaire populaire de Zihuatanejo. La tempête a provoqué des vents atteignant 60 miles par heure et des pluies torrentielles, a déclaré Dan Brown, spécialiste principal des ouragans au National Hurricane Center (NHC). Semaine d’actualités lors d’un entretien téléphonique lundi soir.

Brown a déclaré que même si Max devrait s’affaiblir rapidement et probablement se dissiper d’ici mardi matin, il y aura un excès « d’humidité résiduelle » autour de la côte sud du Mexique qui augmente le risque d’inondations dangereuses.

Les prévisionnistes estiment que la tempête tropicale Lidia devrait s’intensifier en ouragan avant de toucher terre au Mexique. Ce graphique du National Hurricane Center montre une représentation approximative des zones côtières sous un avertissement d’ouragan (rouge), une surveillance d’ouragan (rose), un avertissement de tempête tropicale (bleu) et une surveillance de tempête tropicale (jaune). Le cercle orange indique la position actuelle du centre du cyclone tropical.

Centre national des ouragans



« Il existe toujours un risque de fortes pluies, surtout jusqu’à mardi », a déclaré Brown. « Entre quatre et huit pouces de pluie sont probables, avec un maximum de 12 pouces. Parce que cette zone est très montagneuse, il est probable qu’il y ait des crues soudaines et des coulées de boue. »

Alors que le pays devra encore faire face aux effets persistants de Max, la tempête tropicale Lidia devrait toucher terre dans le centre-ouest du Mexique sous la forme d’un ouragan mardi soir, a déclaré Brown.

Lidia devrait avoir des vents de « force ouragan » atteignant 100 mph alors que la tempête frappe la côte au nord de la station balnéaire de Puerto Vallarta, à des centaines de kilomètres de l’endroit où Max a touché terre.

Ce graphique montre les probabilités de vents de surface soutenus allant jusqu’à 74 milles par heure pour la tempête tropicale Lidia, qui devrait s’intensifier en ouragan pendant la nuit avant de toucher terre au Mexique, selon une mise à jour lundi soir sur la tempête du National Hurricane Center.

Centre national des ouragans



« Lidia est susceptible d’apporter non seulement des vents forts, mais aussi des ondes de tempête très dangereuses et un potentiel d’inondation », a déclaré Brown. Semaine d’actualités.

Les houles de Lidia provoqueront également des courants de surf et de retour « dangereux » le long de la côte ouest du Mexique et de la péninsule de Basse-Californie au cours des prochains jours, prévient le NHC.

Le gouvernement mexicain a a émis une veille d’ouragan et un avertissement de tempête tropicale pour les zones qui devraient être les plus durement touchées par Lidia et Max, notamment Nayarit, Jalisco, Colima, Sinaloa, Baja California Sur, Michoacán et Guerrero.

Après que Lidia ait traversé le Mexique, les dernières prévisions montrent que la tempête se poursuivra dans le sud du Texas.

La tempête devrait déverser 2 pouces de pluie sur l’État de Lonestar, qui a été en proie à une grave sécheresse tout l’été. Cependant, le sol est trop sec pour absorber rapidement des précipitations excessives, ce qui entraîne des risques accrus d’inondations soudaines dans la pointe sud du Texas, selon le NHC.