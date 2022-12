Le Mexique ferme un grand camp de migrants dans le sud

Les responsables de la ville de San Pedro Tepanatepec avaient demandé la fermeture, qui faisait l’objet de rumeurs depuis des semaines. Le camp a ouvert ses portes fin juillet afin de soulager la pression sur la ville méridionale de Tapachula, à la frontière avec le Guatemala. Les migrants qui s’y accumulaient étaient de plus en plus frustrés par la longue attente des documents et le manque d’opportunités d’emploi.

Sous la pression américaine pour contrôler le flux de migrants, le Mexique avait tenté de les contenir dans la partie la plus méridionale du pays. Mais avec son système d’asile submergé par les demandes de personnes qui, dans la plupart des cas, souhaitent simplement passer en toute sécurité à la frontière américaine, le Mexique a commencé à délivrer davantage de documents temporaires qui donnent aux migrants quelques jours pour voyager à l’intérieur du pays. Même avec de tels documents, de nombreux migrants ont signalé que les autorités d’autres régions du pays détruisaient leurs papiers et les renvoyaient à la frontière sud.

La plupart étaient originaires du Venezuela et du Nicaragua et y avaient été dirigés par les autorités mexicaines.

Selon les données du gouvernement fédéral, jusqu’au début novembre, plus de 135 000 migrants étaient passés par le camp, dont 50 000 rien qu’en octobre. Le gouvernement n’a pas publié de chiffres pour novembre et décembre, mais l’organisation humanitaire non gouvernementale Médecins sans frontières, qui est présente dans la ville, a déclaré que le gouvernement avait continué à délivrer des documents jusqu’au bout et avait accéléré le processus dans les derniers jours.