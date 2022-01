Le Mexique évite le désastre des qualifications pour la Coupe du monde alors que le banc épargne les rougissements de Tata

Le Mexique a tout fait correctement dans la première moitié des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de jeudi contre la Jamaïque – ou du moins, ils ont semblé le faire. Ils avaient une quantité importante de possession, plus de tirs et ont rapidement récupéré le ballon des Reggae Boyz. Ils avaient même plus de joueurs sur le terrain puisque, juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, le Jamaïcain Damion Lowe écopa d’un carton rouge. Il ne manquait plus qu’un objectif, et pourtant ce n’était pas le cas Le Tri qui a fini par marquer en premier.

Un mauvais dégagement défensif d’un corner à la 50e minute a parfaitement préparé la Jamaïque pour une avance inattendue alors que Daniel Johnson de Preston North End a bondi sur le ballon dans la surface de réparation et l’a faufilé devant le gardien mexicain Guillermo Ochoa dans le filet.

Les bras levés en l’air, l’entraîneur par intérim de la Jamaïque, Paul Hall, a célébré le but qui a permis à son équipe de défier les pronostics contre les géants de la CONCACAF. À proximité, l’entraîneur mexicain Gerardo « Tata » Martino a ouvert nerveusement une bouteille d’eau et a pris une gorgée, se demandant probablement s’il deviendrait le premier entraîneur à mener le Mexique à trois défaites consécutives lors des matches de qualification pour la Coupe du monde.

Déjà sous pression après avoir perdu contre les États-Unis et le Canada en novembre dernier, Martino savait qu’il ne pouvait pas risquer une autre défaite et a lancé ses joueurs encore plus haut sur le terrain pour tenter d’égaliser. Le milieu de terrain Hector Herrera, qui ressemblait à un quart-arrière de la NFL avec sa longue portée de passes, a commencé à déplacer le ballon plus verticalement dans l’espoir de sauver quelque chose.

Le Mexique a recommencé à jouer comme il l’avait fait en première mi-temps – avec possession et beaucoup de touches dans le dernier tiers – mais il a également eu du mal en ce qui concerne la passe ou le tir final décisif. Une fois de plus, sans le blessé Raul Jimenez, l’attaquant remplaçant Rogelio Funes Mori n’a pas fait grand-chose pour convaincre ceux qui ont critiqué son manque de buts internationaux ; Uriel Antuna, vif mais imprécis sur l’aile droite, a été sporadique ; sur l’aile gauche, Alexis Vega s’est montré trop discret avant d’intensifier ses efforts sur le tard.

Comme tant d’adversaires de la CONCACAF, la Jamaïque s’est contentée de s’asseoir et a laissé le Mexique essayer de trouver un moyen de dépasser son bloc bas prudent. Dans ces instants, Le Tri nécessitent des changeurs de jeu proactifs, et sans Jimenez ou Hirving « Chucky » Lozano suspendu, il y avait des doutes quant à savoir si Martino serait capable de le comprendre. Heureusement pour l’entraîneur et pour les fans nerveux du Mexique qui s’apprêtaient à envoyer des tweets sur les absences de longue durée de Javier « Chicharito » Hernandez et Carlos Vela, il y avait des réponses sur le banc.

Diego Lainez, engagé à la 51e minute, a été un catalyseur offensif avec son mouvement rapide et sa course directe qui ont ouvert l’espace. À la 71e minute, d’autres renforts sont arrivés avec l’introduction de Gerardo Arteaga, Henry Martin et Jesus « Tecatito » Corona. Alors que Tecatito, qui était particulièrement impressionnant, a pris des risques bien nécessaires avec sa créativité et ses dribbles sur le flanc droit, Martin s’est bien lié à l’avant comme une mise à niveau immédiate sur Funes Mori.

À la 81e minute, le Mexique a trouvé son égaliseur grâce à un effort collectif de Tecatito, Martin et Vega. Tecatito a lancé un centre dangereux à Vega, qui a ensuite dirigé le ballon vers le filet; Le gardien jamaïcain Andre Blake a bien fait d’arrêter l’effort, mais après qu’il ait dévié des boiseries, Martin a pu pousser le ballon à bout portant pour porter le score à 1-1.

Tecatito a eu un réel impact après sa sortie du banc. RICARDO MAKYN/AFP via Getty Images

Le vainqueur est alors venu deux minutes plus tard. Avec Tecatito à nouveau en tête, le nouveau joueur de Séville a envoyé le ballon à Carlos « Charly » Rodriguez dans la surface de réparation, qui a rapidement envoyé un centre bas à un Vega non marqué. Avec peu de temps à perdre, le joueur de 24 ans a lancé un tir devant Blake qui a assuré la spectaculaire victoire 2-1.

Alors que le Mexique n’a évité que de justesse une crise potentielle, ce qui comptait le plus, c’est qu’il ait finalement trouvé un moyen de gagner. Pour Martino, il y avait de grands défis à surmonter : Outre la blessure de Jimenez et la suspension de Lozano, Cesar Montes et Osvaldo Rodriguez ont été exclus en raison de cas positifs de COVID-19 et, après être retournés en Amérique du Nord depuis l’étranger, quelques-uns basés en Europe les joueurs se sont également reposés pendant la séquence de trois matchs chargés.

Ce qui ne veut pas dire que Martino aurait été pardonné si le Mexique avait perdu. Les questions qui ont émergé jeudi sur Le TriL’efficacité de dans le dernier tiers était légitime alors que le Mexique a accumulé son nombre xG mais sans but réel à son actif. Heureusement, les réponses sont arrivées sur le banc et le trio a tous plaidé pour des rôles plus importants dans les deux prochains matchs du Mexique.

À moins que Jimenez ne soit en pleine forme, Martin mérite une chance dans le XI après avoir été un sous-marin très percutant; Lainez, malgré son manque de minutes avec le Real Betis, était passionnant à regarder et avait clairement un point à prouver ; tandis que, enhardi par son transfert en Liga, Tecatito a rajeuni de cinq ans après avoir foulé le terrain.

Le contexte plus large de faire les bons choix tactiques mérite également d’être évoqué. Lors des défaites contre les États-Unis et le Canada, Martino a été critiqué à juste titre pour ses remplacements en seconde période et ses ajustements tactiques qui n’ont pas suffi à éviter les défaites. Malgré tout l’examen minutieux qu’il a reçu lors des deux derniers matches du Mexique, l’ancien entraîneur de Barcelone et d’Atlanta United a bien fait les choses jeudi.

Avec ces trois points, Martino et Le Tri peuvent pousser un soupir de soulagement pour le moment en sachant que leurs chances de se qualifier pour Qatar 2022 sont devenues beaucoup plus fortes avant les matchs contre le Costa Rica le 30 janvier et le Panama le 2 février.