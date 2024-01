Le Mexique et le Chili demandent à la CPI d’enquêter sur le conflit Israël-Hamas

Le Mexique et le Chili ont demandé à la Cour pénale internationale d’enquêter sur d’éventuels crimes commis lors de l’attaque du Hamas contre Israël et de l’invasion ultérieure de Gaza par l’État juif.

Cette décision est le dernier signe de l’inquiétude internationale croissante face au coût humain croissant de la guerre, qui est désormais la série de combats la plus meurtrière dans le conflit israélo-palestinien depuis la création d’Israël en 1948.

Le Mexique a déclaré que le Chili et lui-même avaient fait cette saisine en raison de « l’inquiétude croissante suscitée par la dernière escalade de la violence, en particulier contre des cibles civiles, et par la poursuite présumée de crimes », à la fois lors de l’attaque du Hamas lancée le 7 octobre depuis Gaza et lors des représailles d’Israël. invasion de l’enclave côtière.

« Avec cette action, le Mexique. . . souligne l’importance de garantir l’indépendance du procureur de la CPI pour enquêter sur les crimes commis pendant le conflit à Gaza, qu’ils soient commis par des agents de la puissance occupante ou par la puissance occupée », a déclaré le ministère mexicain des Affaires étrangères.

La CPI, basée à La Haye, a été créée en 2002 pour poursuivre les individus accusés de crimes internationaux tels que le génocide, les crimes de guerre et d’autres infractions. Toutefois, il ne peut pas appliquer les peines sans la coopération des États. Israël n’est pas partie au statut qui a créé la cour et ne reconnaît pas sa compétence.

Alberto van Klaveren, le ministre chilien des Affaires étrangères, a déclaré : « Nous sommes intéressés à soutenir l’enquête sur tout crime de guerre possible commis dans la région, d’où qu’il vienne, qu’il soit commis par des Israéliens ou des Palestiniens et sur les crimes de guerre qui ont été commis dans la région. commis dans le territoire de Gaza, dans les territoires occupés de Cisjordanie, à Jérusalem-Est et également en Israël.

L’ambassade d’Israël au Mexique a déclaré qu’elle « regrettait » l’annonce du gouvernement mexicain et qu’Israël avait « un droit légitime à l’autodéfense conformément au droit international ».

« Israël espère que la communauté internationale condamnera l’attaque terroriste contre des civils et montrera son soutien clair à [Israel’s] plein droit à la légitime défense », a-t-il déclaré jeudi.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a salué ce renvoi, affirmant qu’il « confirme la nécessité urgente pour la Cour de remplir son mandat, de dissuader, d’enquêter et de poursuivre les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale ».

Israël a déclaré la guerre au Hamas après que le groupe militant a lancé une attaque dévastatrice contre Israël le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes et en prenant 250 autres en otages, selon des responsables israéliens.

Les bombardements de représailles d’Israël sur Gaza ont tué plus de 24 000 personnes, selon les responsables palestiniens de la santé, et ont déplacé 1,9 million des 2,3 millions d’habitants de l’enclave et rendu inhabitables de vastes pans du territoire.

Recommandé

L’Afrique du Sud a porté la semaine dernière une plainte distincte contre Israël devant la Cour internationale de Justice, alléguant qu’il commettait un génocide contre les Palestiniens dans sa guerre à Gaza.

Israël a catégoriquement rejeté les accusations de Pretoria, estimant qu’elles manquaient « de base factuelle et juridique », et a insisté sur le fait qu’il agissait en état de légitime défense, en conformité avec le droit international et en essayant de minimiser les dommages causés aux civils.

Le Mexique a déclaré qu’il « suivait de près » l’affaire de la CIJ et qu’il espérait que ses actions pourraient « ouvrir des espaces pour un cessez-le-feu immédiat et contribuer à ouvrir la voie à une paix durable dans la région ».

Le Mexique pratique un principe de non-intervention de longue date et s’est abstenu d’adopter une position ferme sur le conflit.

Vendredi matin, lors de sa conférence de presse matinale, le président populiste Andrés Manuel López Obrador a adopté un ton différent de celui de ses diplomates. Il a déclaré que le Conseil de sécurité de l’ONU devrait appeler à un cessez-le-feu, ajoutant qu’il n’avait pas lu la déclaration rédigée par son ministère des Affaires étrangères.

« Nous sommes pour la paix, nous ne prendrons pas parti. . . pas pour Israël, ni pour les Palestiniens, ni pour ce groupe Hamas », a-t-il déclaré. « Il ne s’agit pas de condamner qui que ce soit, mais plutôt de trouver un moyen de mettre fin à cette guerre inhumaine et cruelle. »

Reportages supplémentaires de Ciara Nugent à Buenos Aires et Christine Murray à Mexico