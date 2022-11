Le Mexique et la Pologne ne parviennent pas à capitaliser alors que Guillermo Ochoa est le héros

DOHA, Qatar – Le Mexique et la Pologne ont lancé leur course à la Coupe du monde 2022 par un match nul 0-0 mardi.

Dans un stade 974 plein à craquer avec 39 369 spectateurs, le Mexique a dominé la possession et a bénéficié d’un soutien bruyant dans toutes les tribunes, mais a eu du mal à briser une équipe polonaise défensive. En seconde période, un penalty en faveur de la Pologne semblait prêt à ouvrir la feuille de match, avant que le gardien mexicain Guillermo Ochoa ne sauve de manière spectaculaire la tentative de Robert Lewandowski à la 58e minute.

Avec aucun but au coup de sifflet final et un point chacun, l’Arabie saoudite est l’actuel leader du groupe C après un superbe résultat 2-1 contre l’Argentine plus tôt dans la journée.

Réaction rapide

1. Guillermo Ochoa, encore une fois, le sauveur du Mexique

Maintes et maintes fois, le Mexique a littéralement été sauvé par Ochoa. Après avoir intensifié ses performances cruciales lors des Coupes du monde 2014 et 2018, Ochoa ferait à nouveau sa marque après avoir sauvé un penalty à la 58e minute de Lewandowski, envoyant la foule fortement pro-mexicaine dans une frénésie.

Le Tri n’ont pas pu répondre à l’autre bout du terrain et ont terminé sans but dans le match nul 0-0, mais l’arrêt d’Ochoa a sans aucun doute été aussi percutant que n’importe quel but qu’un joueur aurait pu marquer ce soir-là pour le Mexique.

Dans les matches de phase de groupes restants, attendez-vous à ce que le joueur de 37 ans soit à nouveau une figure inestimable du filet.

L’arrêt d’Ochoa contre Lewandowski pourrait s’avérer essentiel pour les espoirs du Mexique de se qualifier pour les KO. (Photo par Alex Grimm/Getty Images)

2. La Pologne et le Mexique ne parviennent pas à se démarquer de l’Argentine

Il y avait un bourdonnement dans l’air de la part des supporters mexicains et polonais non seulement à propos de leur prochain match, mais aussi du fait que l’Argentine, favorite du groupe, avait subi une défaite choquante 2-1 contre l’Arabie saoudite plus tôt dans la journée. Avec le résultat cimenté pour l’Argentine, le Mexique et la Pologne ont eu une énorme opportunité de mettre trois points entre eux et les géants sud-américains.

Au lieu de jouer de manière proactive, les deux ont évité de prendre de nombreux risques lors du tirage au sort et n’ont plus qu’un point d’avance sur l’Argentine. Selon le déroulement d’une phase de poules déjà devenue imprévisible, au moins l’un des deux regrettera sans doute l’opportunité mardi d’engranger les trois points.

Groupe C généraliste O ré L GD STP 1 – Arabie du Sud 1 1 0 0 +1 3 2 – Pologne 1 0 0 0 0 1 3 – Mexique 1 0 0 0 0 1 4 – Argentine 1 0 0 1 -1 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

3. Des problèmes de buts apparaissent pour Le Tri

Malheureusement pour le Mexique, le match de mardi soir ressemblait à un résumé parfait de ce qui a été une année inquiétante dans leur attaque. Comme vu contre la Pologne, Le Tri font généralement un excellent travail pour conserver le ballon, changer de terrain, mais une fois dans le dernier tiers, ils manquent souvent d’idées.

Avec la quantité importante de possession qu’ils avaient, il était décevant de voir le manque d’occasions de buts suffisamment dangereuses créées et également des problèmes pour terminer ces chances. Le résultat de mardi n’est pas le pire pour Le Trimais ils ne dureront pas longtemps en phase de groupes si rien ne change en attaque.

Cela dit, une doublure argentée a été l’introduction de Raul Jimenez en seconde période. Récemment revenu d’une longue blessure à l’aine, l’attaquant n°1 du Mexique était presque en pleine forme pendant son temps limité sur le terrain.

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Mexique: Guillermo Ochoa 9, Jorge Sanchez 6, Cesar Montes 6, Hector Moreno 5, Jesus Gallardo 7, Edson Alvarez 7, Hector Herrera 6, Luis Chavez 7, Hirving Lozano 8, Henry Martin 6, Alexis Vega 7

Sous-titres : Raul Jimenez 6, Carlos Rodriguez 6, Uriel Antuna 6

Pologne: Wojciech Szczęsny 7, Bartosz Bereszyński 5, Kamil Glik 6, Jakub Kiwior 7, Matty Cash 7, Jakub Kamiński 6, Grzegorz Krychowiak 6, Sebastian Szymański 7, Nicola Zalewski 6, Piotr Zieliński 6, Robert Lewandowski 5

Sous-titres : Krystian Bielik 6, Przemysław Frankowski 6, Arkadiusz Milik 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Guillermo Ochoa

Qui d’autre qu’Ochoa ? Au moment décisif du match, le gardien de but du Club America s’est tenu droit et a fermé l’occasion de penalty de Lewandowski.

Le pire : Robert Lewandowski

Manquer le penalty à lui seul était un point faible, mais son véritable manque de menace offensive l’était aussi. Lewandowski est l’un des plus grands attaquants du monde, mais il en avait aussi l’air loin d’être un mardi.

Faits saillants et moments marquants

Ochoa sauvant le penalty de Lewandowski est indéniablement le sujet de discussion du match.

OCHOA BLOQUE LA PÉNALITÉ DE LEWANDOWSKI POUR LE MEXIQUE 😱🇲🇽 pic.twitter.com/j9qO1Sodyt – Football FOX (@FOXSoccer) 22 novembre 2022

Guillermo Ochoa devient le deuxième #MEX gardien de but pour sauver un penalty lors d’un match de Coupe du monde et le premier depuis Oscar Bonfiglio lors de la première Coupe du monde de 1930. #Qatar2022 pic.twitter.com/DunvF73wNI – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 22 novembre 2022

L’échec de Robert Lewandowski pourrait s’avérer coûteux pour la Pologne plus tard dans la phase de groupes.

1 – La Pologne est la première équipe à ne pas avoir réussi à convertir 3 penaltys consécutifs en Coupe du monde (hors cris) depuis qu’Opta collecte ces données (1966). Avant Lewandowski, K. Deyna (contre l’Argentine en 1978) et M. Zurawski (contre les États-Unis en 2002) avaient également vu leurs tentatives sauvées. Oops. #MEXPOL pic.twitter.com/sHM6x7eZRU — OptaJean (@OptaJean) 22 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Ochoa du Mexique : “Cela fait un moment que je n’ai pas arrêté un penalty. Je suis reconnaissant d’aider l’équipe nationale.”

Szczesny en Pologne: “Je le félicite [Ochoa]parce qu’il a fait un arrêt incroyable.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Ochoa quatrième feuille blanche en Coupe du monde. Le plus pour un gardien mexicain. Pablo Larios en avait 3 en 1986.

– Le Mexique n’a pas réussi à marquer dans chacune des 3 dernières mi-temps de la Coupe du monde où il était à égalité à la mi-temps.

– Ochoa : 1er penalty arrêté avec le Mexique depuis la Coupe des Confédérations 2017. Il avait concédé les 9 derniers PK qu’il avait affrontés avec le Mexique.

Suivant

Mexique: Le Tri affronteront le 26 novembre une équipe argentine qui cherchera désespérément à remporter sa première victoire à la Coupe du monde 2022, suivie d’un match contre l’Arabie saoudite le 30 novembre.

Pologne: Lewandowski & Co. affrontera les leaders du groupe C, l’Arabie saoudite, le 26 novembre, suivi d’un match critique contre l’Argentine le 30 novembre.