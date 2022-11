Le Mexique et la Pologne jouent un match nul et vierge

La tentative de penalty de Robert Lewandowski en seconde période a été stoppée par le gardien mexicain Guillermo Ochoa, laissant la Pologne se contenter d’un match nul 0-0 mardi à la Coupe du monde.

C’était le premier coup manqué de Lewandowski pour l’équipe nationale. Le meilleur buteur de tous les temps de la Pologne avec 76 buts reste sans but en Coupe du monde.

Coupe du Monde de la FIFA 2022 – Couverture complète | Tableau des points | Horaire | Résultats | botte dorée

Lewandowski a reçu le penalty à la suite d’un examen VAR après qu’Hector Moreno ait mis la main sur sa chemise et l’ait tiré vers le bas. Ochoa, disputant sa cinquième Coupe du monde, est venu crier de joie après son arrêt, envoyant la foule chanter “Memo!”

Alors que le Mexique dominait le ballon, le gardien polonais Wojciech Szczesny a repoussé les trois tirs au but d’El Tri.

Le match nul sans but a été un bon résultat pour l’Argentine, qui a été bouleversée par l’Arabie saoudite 2-1 lors d’un match du groupe C précédent. Les Argentins, menés par Lionel Messi, étaient largement considérés comme les favoris pour se qualifier.

Le Mexique a atteint les huitièmes de finale lors des sept dernières Coupes du monde, mais le “quinto partido”, ou cinquième match, a échappé à l’équipe. La meilleure performance d’El Tri à la Coupe du monde a été d’atteindre les quarts de finale en 1970 et 1986 en tant qu’hôte.

La Pologne en était à sa deuxième participation consécutive à la Coupe du monde. L’équipe a été éliminée en phase de groupes en 2018.

Jorge Sanchez a eu une bonne occasion pour le Mexique à la 44e minute mais Szczesny, qui joue pour la Juventus, l’a poussée au-dessus de la barre transversale.

C’est le refus d’Ochoa de Lewandowski, qui a déménagé du Bayern Munich à Barcelone cette saison et a 13 buts en 14 apparitions, qui a mis le stade rempli de maillots principalement verts à leurs pieds.

Ce n’était pas la première fois qu’Ochoa se démarquait sur la plus grande scène du football : en 2014, il a réalisé six arrêts lors d’un match nul sans but avec le Brésil, qui figurait parmi les favoris en tant qu’hôte du tournoi. Il a même refusé l’attaquant brésilien Neymar sur une tête et l’a ensuite qualifié de “match d’une vie”.

El Tri a été harcelé par les critiques à l’approche de la Coupe du monde.

Le meilleur buteur mexicain de tous les temps, Javier “Chicharito” Hernandez, a été écarté de la formation du Qatar par l’entraîneur Gerardo “Tata” Martino. Hernandez, qui joue actuellement pour le LA Galaxy, a disputé les trois dernières Coupes du monde, mais n’est plus apparu avec l’équipe nationale depuis 2019.

Martino a également été critiqué pour avoir inclus l’attaquant des Wolverhampton Wanderers Raul Jimenez, qui souffre d’une blessure à l’aine. Remplacé par Henty Martin pour commencer, Jimenez est entré en tant que remplaçant en seconde période.

Le match a été joué au stade 974, nommé d’après le code du pays du Qatar. Le stade a été construit à partir d’anciens conteneurs d’expédition et sera finalement démantelé – la solution du Qatar aux stades «éléphants blancs» qui sont restés largement inutilisés après d’autres Coupes du monde.

Il y avait aussi l’histoire faite. Stéphanie Frappart, de France, est devenue la première femme à arbitrer un match masculin de la Coupe du monde, en tant que quatrième officielle.

Frappart rejoint la Japonaise Yamashita Yoshimi et la Rwandaise Salima Mukansanga parmi les 36 arbitres retenus pour le tournoi.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici