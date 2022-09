Le Mexique est l’endroit le plus meurtrier au monde pour les militants écologistes

VICAM, Mexique – Le Mexique est devenu l’endroit le plus meurtrier au monde pour les militants de l’environnement et de la défense des terres, selon une enquête mondiale publiée mercredi, et le peuple autochtone Yaqui du nord du Mexique pleure toujours le meurtre du chef de la défense de l’eau Tomás Rojo retrouvé mort en juin 2021. Le meurtre de défenseurs des terres indigènes évoque souvent des images d’activistes amazoniens tués au plus profond de la jungle – et la Colombie et le Brésil sont encore responsables de nombreux décès. Mais selon un rapport du groupe non gouvernemental Global Witness, le Mexique a vu 54 militants tués en 2021, contre 33 en Colombie et 26 au Brésil. Le groupe a enregistré la mort de 200 militants dans le monde en 2021.

L’Amérique latine a représenté plus des deux tiers de ces meurtres – souvent des personnes les plus courageuses et les plus respectées de leurs communautés.

Ce fut le cas de Tómas Rojo, qui, selon les autorités, a été tué par un gang local de trafiquants de drogue qui voulait l’argent que les Yaquis gagnent parfois en percevant des péages aux points de contrôle informels des autoroutes.

Entre 2010, lorsque les autorités de l’État ont construit un pipeline pour siphonner l’eau des Yaquis pour l’utiliser dans la capitale de l’État, Hermosillo, jusqu’en 2020, Rojo a mené une série de manifestations et d’actes de désobéissance civile, y compris un blocage intermittent de plusieurs mois de l’État. route principale, qui a causé des millions de pertes aux entreprises et à l’industrie.

Les gens qui connaissaient Rojo ne croient pas à la théorie de l’argent du péage : ils disent qu’il a été tué par les puissants intérêts qui profitent des droits fonciers et hydriques des Yaquis dans l’État frontalier nord de Sonora, de l’autre côté de la frontière avec l’Arizona.

« Tomás a démontré sa capacité de leader naturel. Il était un descendant de guerriers », a déclaré Fernando Jiménez, qui a combattu aux côtés de Rojo dans un mouvement pour défendre l’eau de la tribu après que le gouvernement a construit un barrage pour détourner l’eau de Yaqui vers Hermosillo en croissance rapide en 2010.

Le corps de Rojo a été retrouvé à moitié enterré près de Vicam, près de trois semaines après sa disparition. Il a d’abord été identifié par un foulard rouge qu’il portait lorsqu’il a quitté la maison.

Rojo était un descendant de Tetabiate, un chef Yaqui tué dans une bataille de 1901 avec le gouvernement, qui déporta les Yaquis survivants pour travailler dans des conditions proches de l’esclavage dans des plantations de henequen dans le lointain Yucatan. La dernière bataille contre les Yaquis a eu lieu en 1927 et a inclus le gouvernement utilisant des avions contre des guerriers encore armés principalement d’arcs et de flèches.

En 2014, les autorités de l’État de Sonora ont tenté d’arrêter Rojo et Jiménez sur ce que les dirigeants Yaqui considèrent comme de fausses accusations d’enlèvement – qui ont ensuite été rejetées ; Rojo a évité la capture et s’est enfui à Mexico, mais Jiménez a été emprisonné dans la capitale de l’État à Hermosillo. Les deux ont maintenu le mouvement en vie en parlant en langue yaqui lors d’appels téléphoniques en prison.

“En prison, ils vous faisaient parler espagnol”, se souvient Jiménez. “Ils ne voulaient pas que je parle ma langue maternelle parce qu’ils voulaient savoir ce que je disais.”

Les Yaquis sont les propriétaires légaux d’au moins la moitié de l’eau du bassin fluvial qui porte leur nom et qu’ils ont défendu pendant près de cinq siècles de massacres et d’extermination. Mais ils ont vu une grande partie de leur eau redirigée pour alimenter des industries en plein essor et des projets de plantation de vignes et d’avocatiers dans le désert.

Le mois dernier, le président Andrés Manuel López Obrador a présenté ses excuses aux Yaquis pour les abus passés et a promis une série de programmes d’infrastructure pour améliorer leur vie. Mais López Obrador a refusé d’arrêter le siphonnage de leur eau, bien que le directeur du district local de l’eau, Humberto Borbón, affirme que c’est “100% illégal” et que les décisions de justice ont soutenu la position des Yaquis.

Les Yaquis se retrouvent au centre d’une tempête parfaite : tout le monde, des cartels de la drogue mexicains aux mines de lithium avides d’eau, convoite leurs terres. Mais eux-mêmes vivent dans la pauvreté et n’ont souvent même pas l’eau courante chez eux.

César Cota, un maçon et agriculteur qui a travaillé aux côtés de Tomás Rojo, s’est assis au bord de la rivière Yaqui – maintenant juste un ravin asséché – et a raconté 500 ans de lutte Yaqui.

Près de chez lui, dans le village de Cocorit, des guerriers Yaqui affrontent le conquistador espagnol Diego de Guzman en 1533.

“Nos ancêtres ont tracé une ligne dans la terre et ont dit:” Si vous traversez cela, vous serez en guerre avec nous “, a déclaré Cota. « Depuis, nous n’avons cessé de nous battre. À l’heure actuelle, en 2022, nous ne devrions plus avoir à nous battre. »

Cota a déclaré que la rivière était cruciale pour les Yaquis. Lorsqu’il coulait régulièrement, de solides roseaux poussaient sur ses rives que les Yaqui utilisaient pour tout construire, des maisons aux bières funéraires.

“C’est une injustice, c’est une grande tristesse de voir notre rivière sans eau”, a déclaré Cota. « Cette rivière porte notre nom. C’est là que vivent les animaux, nos plantes médicinales, nos roseaux. Nous n’avons plus de roseaux. Quand quelqu’un meurt, les proches doivent acheter des roseaux pour fabriquer leur bière funéraire.

“Si cette rivière devait couler à nouveau vers la mer (le golfe de Californie), ce serait la plus grande victoire que nous puissions jamais avoir”, a déclaré Cota.

Le père de Rojo, Guillermo Rojo, 84 ans, vit dans le village traditionnel yaqui de Potam. Dans l’humble maison familiale, presque tout – les clôtures, les murs, les toits, les nattes et même les foyers – est fait de roseaux tressés. En raison du paysage semi-désertique, les arbres qui poussent ici sont petits et tordus, de sorte que des tapis de roseaux remplis de boue servent de murs et de surfaces de cuisson.

L’aîné Rojo a rappelé Tomás, son fils, comme “une volonté de fer depuis qu’il était un jeune garçon”.

“Il n’a pas oublié d’où il venait, qui étaient ses ancêtres, et c’est peut-être ce qui l’a amené à devenir un activiste social.”

La tradition de la famille est impressionnante : après que Tetabiate – le grand-père de l’aîné Rojo – ait été tué au combat en 1901, le gouvernement mexicain a vendu les membres survivants de sa famille comme esclaves.

“Quand les gens me demandent qui étaient mes ancêtres, je leur dis que je suis le descendant d’esclaves”, a-t-il déclaré.

Aujourd’hui encore, la plupart des Yaquis de Potam vivent dans des maisons de roseaux ; seuls ceux qui sont assez riches pour acheter et faire fonctionner de petites pompes électriques ont l’eau courante.

Alors que certains cultivent encore les champs environnants, la plupart des Yaquis travaillent comme jardiniers, maçons ou ouvriers dans les villes voisines. Ils ne cultivent du maïs et du blé que sur environ 42 000 acres (17 000 hectares), car ils n’ont pas assez d’eau pour l’irrigation, malgré un décret présidentiel des années 1930 qui leur garantit suffisamment d’eau pour irriguer plus de trois fois plus de terres.

Ce manque d’eau menace la survie de la culture Yaqui, dont les spectacles de danse costumés traditionnels de la saison du carême sont représentés dans des statues à travers l’État – alors même que les gens eux-mêmes et leur culture meurent.

Avec peu d’eau, une pauvreté généralisée et aucun travail agricole disponible, les jeunes Yaquis ont commencé à migrer vers les villes voisines et la ville frontalière américaine de Nogales, et reviennent rarement pour remplir leurs rôles dans les danses traditionnelles. Les cartels de la drogue se sont installés parce qu’ils considèrent le territoire de Yaqui comme une voie lucrative pour faire passer de la drogue aux États-Unis. Et des gisements de lithium se trouvent au nord du Yaquis, et apparemment sur leur territoire également.

“Ils ont déjà accordé environ sept concessions minières sur notre territoire, sans jamais nous avoir consultés”, a déclaré Jiménez. « La violence a commencé dans nos communautés, avec les gangs rivaux, les enlèvements et tout a conduit au déclin de la société Yaqui. La dépendance a augmenté, la consommation de méthamphétamines minant nos jeunes.

Le père de Rojo secoua la tête et ajouta : « Avant, ils ont essayé de nous exterminer avec des fusils. Maintenant, ils essaient de nous exterminer par la dépendance.

La violence liée à la drogue qui s’est déchaînée à Sonora a coûté la vie à de nombreux Yaqui. En septembre 2021, quelques mois seulement après la mort de Rojo, l’un des cartels a apparemment arrêté cinq jeunes hommes Yaqui dans le village de Loma de Bacum et les a massacrés.

Le cartel avait mis en place des pistes d’atterrissage clandestines pour les vols de drogue sur les terres de Yaqui. Lorsque l’armée mexicaine a trouvé et détruit les pistes d’atterrissage, le cartel aurait soupçonné les Yaquis de transmettre des informations sur les pistes aux autorités.

Les Yaquis disent que ce n’est pas vrai et que les jeunes hommes n’étaient que des victimes innocentes. En effet, certains doutent encore de l’identification officielle de leur dépouille.

Mais les principales plaintes des Yaquis sont restées sans réponse du gouvernement, qui a défendu l’utilisation de l’eau pour l’industrialisation à Hermosillo, qui possède une énorme usine automobile Ford et une industrie et des banlieues en pleine expansion.

Les Yaquis eux-mêmes ne diront pas qui, selon eux, a ordonné le meurtre de Tomás Rojo ; ils vivent dans un État largement anarchique où un cartel de la drogue, un politicien corrompu ou un homme d’affaires puissant peut ordonner un tel meurtre en toute impunité.