Par Josué Decavele

ACAPULCO, Mexique (Reuters) – Le gouvernement mexicain a intensifié dimanche ses efforts pour remettre sur pied la ville côtière d’Acapulco, alors que le nombre de morts et de disparus suite à l’ouragan sans précédent qui a ravagé cette station balnéaire emblématique continue d’augmenter.

L’ouragan Otis a ravagé Acapulco mercredi en tant que tempête de catégorie 5, détruisant des maisons, des hôtels et des entreprises avec des vents de 266 km/h qui ont détruit les lignes électriques et les communications, laissant la ville de près de 900 000 habitants au secret.

Les pillages ont éclaté alors que la nourriture, l’eau et l’essence se faisaient rares après les destructions causées par Otis, qui, selon le gouvernement dimanche, ont tué 48 personnes et six personnes portées disparues.

Le gouverneur de l’État de Guerrero, dans le sud du pays, où se trouve Acapulco, avait déclaré plus tôt que 36 personnes étaient portées disparues.

La veille, le bilan s’élevait à 39 morts et 10 disparus.

Le président Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré que la majeure partie de son cabinet était déjà à Acapulco ou s’y dirigeait, et qu’il y retournerait plus tard dimanche pour diriger les efforts de rétablissement alors que des milliers de soldats et de policiers descendaient sur la ville.

“Nous allons remettre Acapulco sur pied, en commençant par ses habitants”, a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Des dizaines de morceaux de bateaux brisés parsemaient la baie dimanche, avec des yachts et des canots brisés entassés sur le rivage.

Le capitaine Alejandro Cortez, 66 ans, a abandonné son yacht lorsqu’il a vu l’ouragan prendre de la vitesse.

“Nous avons couru, nous avons sauté et nous avons laissé le navire tout seuls”, a-t-il raconté depuis une jetée où il regardait l’eau, se souvenant de vagues de sept mètres de haut.

“Et c’est pourquoi je suis assis ici maintenant. Dieu m’a donné cette décision”, a-t-il ajouté en pointant le doigt vers le haut. Certains collègues sont revenus vivants, mais les recherches se poursuivent pour en retrouver d’autres, a-t-il déclaré.

“Il y a beaucoup de gens qui n’ont toujours pas été retrouvés.”

Le coût des dégâts pourrait atteindre 15 milliards de dollars selon les estimations, et Lopez Obrador a déclaré que les ministres des Finances et de l’Économie seraient à Acapulco lundi. Il a également invité le gouverneur de la banque centrale mexicaine à s’y rendre.

Les habitants des zones inondées ont critiqué le manque d’aide du gouvernement. Beaucoup ont du mal à trouver de la nourriture et de l’eau.

“J’ai été nettoyée et laissée sans rien”, a déclaré Blanca Estela Morales, une femme de 52 ans en fauteuil roulant qui séjournait dans un refuge géré par le gouvernement après que sa maison ait été inondée. “C’est vraiment difficile pour moi : nous dormons par terre, nous n’avons pas d’eau pour nous laver.”

LES RETOMBÉES POLITIQUES

Le désastre a frappé Acapulco à peine sept mois avant la prochaine élection présidentielle mexicaine, et Lopez Obrador a accusé ce week-end ses détracteurs d’attaquer sa réponse à Otis et d’en gonfler l’impact pour des raisons électorales.

Ses attaques politiques enflammées ont suscité des critiques selon lesquelles Lopez Obrador minimisait la gravité de la catastrophe, alors même que les familles recherchaient désespérément leurs proches disparus et que d’autres victimes noyées étaient récupérées dans la baie d’Acapulco.

L’ancien président Felipe Calderon, adversaire de longue date de Lopez Obrador, a accusé son administration de tenter d’exploiter la situation en “rebaptisant” les caisses de contributions d’aide privée à Acapulco en dons “du gouvernement”.

Reuters n’a pas pu vérifier dans l’immédiat comment les boîtes contenant ces dons avaient été marquées. Le porte-parole présidentiel, Jesus Ramirez, a déclaré que Calderon « mentait » et a accusé certains hommes politiques et médias d’essayer de tirer profit de la tragédie.

Le Mexique a envoyé quelque 17 000 membres des forces armées pour maintenir l’ordre et aider à distribuer des tonnes de nourriture et de fournitures à Acapulco, la plus grande ville du Guerrero.

Les efforts de nettoyage prendront probablement du temps, et le gouvernement a déclaré dimanche dans une mise à jour qu’Otis avait endommagé 273 844 maisons à Guerrero – plus que les 223 924 maisons enregistrées à Acapulco en 2020 – ainsi que 600 hôtels et copropriétés.

Une communauté reste isolée en raison d’un débordement de la rivière, a également indiqué le gouvernement.

La gouverneure de Guerrero, Evelyn Salgado, a déclaré que l’électricité avait été rétablie dans 58 % de la ville d’Acapulco et que les autorités avaient rendu visite à 10 000 familles de la région pour évaluer les dégâts.

Lopez Obrador a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’électricité soit entièrement rétablie dans la ville d’ici mardi.

Le ministre de la Défense, Luis Cresencio Sandoval, a déclaré qu’environ 5 000 membres de la Garde nationale seraient affectés à la sécurité et que les forces armées prenaient le contrôle des stations-service après que Lopez Obrador lui ait demandé comment se déroulaient les efforts visant à arrêter les pillages.

“Il était extrêmement important de prendre les stations-service”, a déclaré Sandoval. “Parce qu’il pourrait y avoir une tragédie encore pire.”

(Reportage de Josue Decavele, Jose Cortes et Alexandre Meneghini à Acapulco ; Daina Beth Solomon à Mexico ; édité par Dave Graham, Marguerita Choy, Lisa Shumaker et Diane Craft)