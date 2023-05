Le Mexique envoie des marines pour saisir une partie de la ligne ferroviaire privée

Le gouvernement mexicain a envoyé des marines vendredi pour reprendre une partie d’une ligne de chemin de fer privée dans le sud du Mexique.

Il n’était pas clair si la saisie de la voie ferrée sur l’isthme de Tehuantepec constituait une expropriation.

Le gouvernement a déclaré qu’il indemniserait les propriétaires pour ce qu’il a appelé « l’occupation temporaire » du chemin de fer géré par une société mexicaine, Grupo Mexico Transportes.

Le président Andrés Manuel López Obrador a besoin de la ligne ferroviaire pour compléter le réseau rail-port maritime qu’il tente de construire sur l’isthme pour relier les ports de la côte pacifique au golfe du Mexique. Il espère établir des parcs industriels et des terminaux GNL sur la route intercôtière pour stimuler le développement.

Dans un communiqué, la société a déclaré que « la prise de contrôle surprenante et inhabituelle des installations par les forces armées est en cours d’analyse par Grupo Mexico Transportes, ses investisseurs et ses conseillers ».

La société a déclaré qu’elle continuait à offrir un service sur un tronçon d’environ 60 milles de la ligne de fret, anciennement connue sous le nom de Ferrosur SA de CV. Il a déclaré que les trains circulaient « sous la surveillance des forces armées ».

La ligne relie la jonction ferroviaire de Medias Aguas au port de la côte du golfe de Coatzacoalcos.

Le gouvernement a cité « l’intérêt public » dans la prise de contrôle, un terme généralement utilisé pour les expropriations. Mais le bureau du président n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire pour savoir s’il s’agissait d’une expropriation.

López Obrador avait auparavant cédé le contrôle du corridor ferroviaire interocéanique à la marine mexicaine.

C’est la deuxième fois cette année que l’administration de López Obrador saisit des ports ou des lignes ferroviaires appartenant à des entreprises privées. En mars, la police et les soldats ont fait irruption pour s’emparer d’un port maritime de la côte des Caraïbes appartenant à une société de l’Alabama, Vulcan Materials.

Les autorités ont ensuite utilisé le port maritime près de Playa del Carmen pour décharger les marchandises d’une entreprise mexicaine de ciment et de granulats, Cemex.

Le département d’État américain a déclaré après la saisie du port qu’il était « préoccupé par le traitement équitable de nos entreprises au Mexique ».

« Des cas comme ceux-ci ont le potentiel d’avoir un impact sur notre capacité à réaliser notre vision commune d’améliorer les moyens de subsistance dans l’une des régions les plus économiquement défavorisées du Mexique. Cela a également un impact sur les efforts du Mexique pour attirer de futurs investissements », a déclaré le département d’État.

López Obrador se bat publiquement avec Vulcain depuis plus d’un an. Il a besoin du quai pour acheminer du ciment, de la pierre concassée et d’autres matériaux dans la région afin de terminer son projet favori, un train touristique connu sous le nom de Train Maya.

La ligne de train Maya de 950 milles est censée parcourir une boucle approximative autour de la péninsule du Yucatan, reliant les stations balnéaires et les sites archéologiques.