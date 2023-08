Le Mexique envisage des installations aux États-Unis et davantage de transferts. Est-ce que ça marchera?

Le changement, ou du moins l’espoir de le mettre en œuvre, est un thème récent dans le monde du football mexicain.

À l’approche de la Coupe du monde 2026 (coorganisée par le Canada, le Mexique et les États-Unis), la Liga MX et la Fédération mexicaine de football (FMF) ont bricolé leurs structures internes pour lutter contre la stagnation au cours des dernières années.

C’est peut-être mieux personnifié par le commissaire de la FMF Juan Carlos Rodriguez et sa décision de licencier Diego Cocca en tant que manager de l’équipe nationale masculine après une désastreuse défaite 3-0 contre les États-Unis en demi-finale de la Concacaf Nations League. Rodriguez a remplacé le manager par intérim de Cocca, Jaime « Jimmy » Lozano, qui n’avait que quelques jours pour se préparer au tournoi de la Gold Cup de l’été.

Le risque a payé. Le Mexique a prospéré dans la compétition et a remporté le trophée de la Gold Cup plus tôt ce mois-ci, et avec un certain respect récupéré dans la région, Rodriguez veut maintenant apporter des changements plus importants et plus importants.

La semaine dernière, Rodriguez a détaillé une stratégie de grande envergure sur ce qu’il veut que le football mexicain accomplisse à l’avenir – touchant à tout, depuis l’arrivée de joueurs mexicains dans des clubs européens et la programmation de matchs plus compétitifs.

Conseillers experts et centres de formation aux États-Unis

Rodriguez a mis en évidence quatre domaines dans lesquels ils souhaitent améliorer le support : la science du sport, la logistique et les opérations, la collaboration avec la Liga MX et un groupe de conseillers experts.

Plus précisément, avec le groupe d’experts-conseils, Rodriguez souhaite faire appel à des entraîneurs ayant une expérience en équipe nationale (qui n’ont aucun conflit d’intérêts avec le fait de conseiller le Mexique), d’anciens joueurs de l’équipe nationale mexicaine, des experts en sciences du sport et des « personnalités internationales » qui ont eu du succès. dans le jeu.

Habituellement isolé des voix extérieures, le mouvement est atypique dans le football mexicain.

« Un par un, ils vont nous aider dans tout le processus, depuis la sélection des directeurs sportifs, la sélection des entraîneurs et l’accompagnement du processus pour pouvoir juger et pouvoir mesurer le succès des choses », a déclaré Rodriguez. , qui a utilisé la Copa America de l’année prochaine comme exemple de cas où ces conseillers pourraient aider à analyser les performances et les progrès.

Le football mexicain a retrouvé un certain élan après que l’équipe masculine a remporté la Gold Cup plus tôt cet été. Omar Véga/Getty Images

Rodriguez a souligné que ces noms ne prendront aucune décision FMF mais ne seront impliqués que dans la consultation.

En ce qui concerne la logistique et les opérations, une note intéressante était le projet de localiser deux sites aux États-Unis qui feraient partie du réseau d’installations de formation du Mexique.

« Un sur la côte est des États-Unis et un autre sur la côte ouest des États-Unis, cela nous permet de fournir de meilleurs terrains pour les joueurs, de meilleurs gymnases, de meilleurs endroits où ils peuvent se détendre et avoir une meilleure alimentation », a déclaré Rodriguez. .

Pourquoi les États-Unis ? L’équipe nationale joue simplement plus de matchs au nord de la frontière. En raison d’accords contractuels avec Soccer United Marketing (SUM), le Mexique joue de nombreuses fois aux États-Unis et continuera de le faire à l’avenir.

L’idée d’avoir des sites dédiés aux États-Unis pourrait faciliter le repérage et l’identification des binationaux aux États-Unis, qui n’auraient pas à se rendre au Mexique pour s’entraîner.

Cela dit, ne vous attendez pas à ce que la fédération annonce bientôt l’inauguration d’une nouvelle installation flashy. Au lieu de construire leurs propres centres, ils vont plutôt s’appuyer sur des partenariats avec des installations déjà établies.

« Aujourd’hui aux Etats-Unis, il y a des universités, des clubs, des entités sportives qui ont déjà [facilities] », a déclaré Rodriguez, ajoutant plus tard qu’ils établiront plus de partenariats si nécessaire pour les sites associés au FMF. « Nous n’allons pas dépenser d’argent, nous allons conclure des accords commerciaux. »

De meilleurs matchs amicaux et plus de joueurs en Europe

Un aspect de l’équipe nationale qui est souvent critiqué sont les matches amicaux basés aux États-Unis, régulièrement référencés par les fans et les médias comme partidos moleros, qui sont largement considérées comme des expositions à but lucratif contre toute opposition disponible.

Visant une solution créative qui pourrait aider à augmenter le niveau de jeu dans ces matchs, Rodriguez travaille actuellement sur la programmation de matches amicaux avec des clubs sud-américains d’élite au lieu d’équipes nationales de niveau inférieur.

« Nous allons signer au moins deux équipes argentines et deux équipes brésiliennes, de très haut niveau, pour des dates hors FIFA pour jouer au Mexique, aux États-Unis, ou en Argentine et au Brésil », a-t-il déclaré.

Le plan est prometteur, même s’il reste à voir quand et où ces matchs auront lieu.

En ce qui concerne les joueurs eux-mêmes, Rodriguez a également présenté la partie la plus ambitieuse mais la plus difficile de son plan – un cadre possible pour établir des partenariats avec des associations européennes qui leur permettrait potentiellement d’envoyer quelques joueurs de plus de 18 ans, par club de Liga MX, pour deux années à l’étranger.

« Nous nous concentrons sur les jeunes de 18 ans afin qu’ils puissent avoir accès aux passeports à un âge précoce et pouvoir concourir en Europe », a déclaré Rodriguez. « Je rencontre la semaine prochaine les meilleurs patrons d’autres ligues et d’autres fédérations pour pouvoir conclure des accords de coopération qui nous permettraient de le faire. »

Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est peut-être le cas. Cela nécessiterait l’accord des clubs de Liga MX en premier lieu et ce plan doit encore être présenté lors de la prochaine réunion des propriétaires en hiver.

Il sera également intéressant de voir quelles ligues ou associations accepteraient cet accord. On ne peut pas imaginer que les grandes ligues européennes envisageraient sérieusement cela, et il était révélateur d’entendre Rodriguez utiliser les ligues inférieures espagnoles en dehors des deux premières divisions comme exemple de destination possible.

Pourtant, si Rodriguez pouvait y parvenir, ce serait une énorme victoire pour ses efforts.

Alors, est-ce quelque chose de différent?

Il est important de noter qu’il y a eu d’autres sujets abordés, et certains qui n’ont même pas été mentionnés, dans son plan global :

Football féminin mexicain (« [a] belle opportunité de croissance »);

L’avenir de Lozano en tant qu’entraîneur masculin permanent (« cette partie ne dépend pas de moi »);

Modification du calendrier de la Liga MX pour jouer dans la Copa Libertadores (« bien sûr, bien sûr »);

Ouverture des droits de diffusion de l’équipe nationale en 2026, meilleur salaire pour les entraîneurs de l’équipe nationale des jeunes, meilleures opportunités pour les entraîneurs nationaux.

Néanmoins, comme mentionné précédemment, ce n’est pas la première fois qu’un leader du monde du football mexicain appelle ou tente de faire changer les choses au cours des derniers mois. Rodriguez lui-même a bénéficié de ces bouleversements, gagnant sa place en mai lorsque la Liga MX a également introduit des changements dans sa structure.

Pourtant, Rodriguez a pris la bonne décision en licenciant Cocca et en faisant venir Lozano, et en regardant ses plans plus larges annoncés cette semaine, il devrait être reconnu tôt pour avoir au moins reconnu les domaines qui doivent vraiment être améliorés ou corrigés dans le football mexicain. .

Malgré la victoire de la Gold Cup pour les hommes et la croissance du football féminin grâce à la Liga MX Femenil, nous ne pouvons pas oublier les problèmes rencontrés par les deux équipes nationales.

Les femmes ne se sont pas qualifiées pour la Coupe du monde de cette année ou les Jeux olympiques de l’année prochaine, et en regardant les hommes, qui ne se sont pas non plus qualifiés pour les Jeux olympiques de l’année prochaine, il y a une idée bien acceptée qu’ils ont perdu leur statut de meilleur national équipe dans la région nord-américaine. Les problèmes s’aggravent lorsque l’on regarde la Liga MX, qui risque d’être dépassée par le développement rapide de la MLS.

La partie facile pour Rodriguez est de reconnaître les complications et les raisons qui les sous-tendent. Ce sont les premiers pas en avant, mais le Mexique reste à des kilomètres de là où il veut être avant 2026.