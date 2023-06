Le Mexique enquête sur une vidéo montrant des cartels menaçant des hôtesses de bar sous la menace d’une arme

Les autorités mexicaines enquêtent sur une vidéo montrant des membres du cartel tenant des hôtesses de bar sous la menace d’une arme.

Les hommes sont montrés en train d’extorquer de l' »argent de protection » aux femmes, les forçant à s’allonger sur le sol alors qu’elles expriment leurs demandes.

« Oui, oui, oui. S’il vous plaît, ne tirez pas. S’il vous plaît », a supplié l’une des femmes à un homme armé, qui lui a dit de « se présenter » au cartel Jalisco New Generation chaque semaine.

Les autorités mexicaines ont déclaré vendredi qu’elles enquêtaient sur une vidéo qui semble montrer des hommes armés d’un cartel de la drogue forçant des hôtesses de bar à s’agenouiller par terre lors d’une simulation d’exécution et leur extorquant de l’argent.

La vidéo, publiée sur les réseaux sociaux, montre l’un des hommes armés tenant un pistolet sur la tête d’une femme alors qu’elle est forcée de s’allonger à plat sur le sol. Son pied est sur son épaule alors qu’elle le supplie de ne pas tirer.

« Oui, oui, oui. S’il vous plaît, ne tirez pas. S’il vous plaît », dit la femme dans la vidéo.

LES SÉNATEURS EXHORTENT L’ADMINISTRATION DE BIDEN À POSER DES SANCTIONS ET DES INTERDICTIONS DE VISA SUR LES OFFICIELS MEXICAINS POUR FORCER L’ACTION CONTRE LES CARTELS

« C’est pour que vous sachiez que le propriétaire de l’entreprise d’escorte est le CJNG », a déclaré le tireur masqué, faisant référence aux initiales du cartel Jalisco New Generation. Ces initiales apparaissent également sur les gilets tactiques que portent les hommes armés.

« Vous devez nous faire un rapport chaque semaine », dit le tireur, sans toutefois préciser combien les femmes seront obligées de payer.

Le cartel de Jalisco est l’un des groupes qui ont mené une sanglante guerre de territoire pendant des années dans l’État du centre-nord de Guanajuato, qui compte le plus grand nombre d’homicides au Mexique. Les autorités ont déclaré vendredi qu’elles étudiaient la vidéo pour déterminer si elle était authentique ou où elle avait été enregistrée, notant qu’elles n’avaient encore aucune preuve qu’elle avait été enregistrée dans leur état.

Le tireur dit que toutes les hôtesses ou serveuses de bar seront obligées de payer de l’argent de protection et que le cartel distribuera des bracelets pour montrer qui a payé et qui ne l’a pas fait. Ceux qui ne paient pas seront tués, a-t-il menacé en termes familiers.

Les cartels de la drogue au Mexique se lancent de plus en plus dans l’extorsion, l’enlèvement et la demande d’argent de protection à toutes sortes d’entreprises, y compris les passeurs d’immigrants.

Lors de l’augmentation du nombre de personnes traversant la frontière américaine depuis le Mexique l’année dernière, certains migrants ont reçu des bracelets à porter, indiquant quel gang les avait fait passer clandestinement et, dans certains cas, où ils se dirigeaient.

L’analyste de la sécurité basé à Guanajuato, David Saucedo, a déclaré que les cartels de la drogue ont atteint de nouveaux sommets en contrôlant qui a payé et qui ne l’a pas fait, y compris des autocollants de type inspection sur certains véhicules fréquemment extorqués, comme les bus.

UN POLITICIEN MEXICAIN ARRÊTÉ AU TEXAS CHECKPOINT AVEC 93 LIVRES DE COCAÏNE EN VOITURE

« Certains groupes criminels organisés distribuent des autocollants pour montrer qui a payé et qui ne l’a pas fait », a déclaré Saucedo.

Il a noté que, si certaines entreprises n’ont toujours pas été ciblées par le racket d’extorsion, les secousses s’étendent de plus en plus.

« Au fil du temps, de plus en plus d’entreprises sont ajoutées à la liste des extorsions », a-t-il noté.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ils n’ont même pas besoin d’être des entreprises très lucratives. Par exemple, à Guanajuato et dans l’État de Guerrero, dans le sud du Mexique, des cartels de la drogue ont abattu ou incendié des magasins de tortillas pour avoir omis de payer l’argent de la protection – ou l’avoir payé à un gang rival. Les tortillas au Mexique se vendent environ 65 cents la livre, avec des marges bénéficiaires relativement faibles.