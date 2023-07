Le Mexique en état d’alerte pour éviter la surprise de la Gold Cup face à la Jamaïque

Jusqu’ici, tout va bien pour le manager par intérim du Mexique, Jaime « Jimmy » Lozano.

Embauché quelques jours seulement avant le début de la Gold Cup 2023, et après le limogeage de l’ancien entraîneur Diego Cocca, le natif de Mexico de 44 ans a emporté Le Tri grâce à une première place dans le groupe B et une récente victoire 2-0 sur le Costa Rica en quart de finale.

Il a eu quelques bosses en cours de route – notamment lors d’une défaite 1-0 contre le Qatar en phase de groupes – mais Lozano a au moins gardé le Mexique en vie dans un tournoi qu’ils cherchent désespérément à gagner. Avec une sortie anticipée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 et une place décourageante à la troisième place lors de la finale de la Concacaf Nations League le mois dernier, l’équipe a désespérément besoin d’un championnat qui remonte le moral.

Lozano a redressé Le Trià la Gold Cup, mais avant une demi-finale difficile contre la Jamaïque mercredi au stade Allegiant de Las Vegas, des questions subsistent pour le Mexique dans sa quête d’un titre.

Qui commencera au milieu de terrain et en haut?

Au cœur du XI, les choses sont en l’air.

« Nous ne savons pas comment il va, eh bien, nous savons comment il va mais nous ne savons pas s’il sera possible qu’il participe demain », a déclaré Lozano mardi à propos du milieu de terrain défensif Edson Alvarez, qui a récemment subi un coup. . « Nous attendrons, sûrement, jusqu’à la dernière minute… s’il est à 100%, sans aucun doute il sera pris en considération. »

Avec des questions concernant la santé d’Alvarez, cela signifie alors que Luis Romo reviendra probablement à son poste, laissant l’un des deux rôles de milieu de terrain offensif à gagner aux côtés de Luis Chavez. La réponse facile serait un retour dans le XI pour le bien équilibré Erick Sanchez, un joueur de 22 ans qui est un joueur passionnant de box-to-box. Carlos Rodriguez, bien que manquant de couverture défensive, est également une option possible avec son jeu.

À la position n ° 9, rien ne garantit non plus qu’un vétéran comme Henry Martin conservera sa place de titulaire. Malgré l’excellent jeu de hold-up et les actions de création de tirs du joueur de 30 ans, il n’a trouvé le fond du filet qu’une seule fois à la Gold Cup, ce qui a conduit à des arguments pour le prometteur Santiago Gimenez. La star de Feyenoord, âgée de 22 ans, est loin d’être un produit fini, mais Gimenez apporte une richesse de vitesse et de touches dans le dernier tiers de l’opposition.

Après avoir impressionné en tant que remplaçant lors de la victoire en quart de finale contre le Costa Rica, Gimenez ne remportera-t-il que sa deuxième titularisation du tournoi contre la Jamaïque ?

jouer 1:31 Pourquoi la performance du Mexique contre le Costa Rica n’a pas été convaincante Mauricio Pedroza explique pourquoi il pense que le Costa Rica était la meilleure équipe et comment le Mexique a survécu.

Lozano a-t-il fait assez pour relancer pleinement le Mexique ?

La bonne nouvelle : sur le papier, les choses se présentent bien pour le Mexique.

Leur taux de buts attendus (xG) de 1,76 est le deuxième plus élevé du tournoi, ils n’ont accordé que deux buts en quatre matches et, plus important encore, ils prospèrent rapidement sous le système de Lozano.

« Ils me connaissent déjà, ils savent déjà comment je travaille, je pense qu’ils s’identifient et aiment notre façon de jouer », a déclaré l’entraîneur qui avait auparavant mené un noyau solide de l’équipe à une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2020. « Nous essayons d’être des protagonistes, parfois pour le meilleur ou pour le pire, nous aurons le ballon, mais nous essaierons toujours d’avancer. »

La mauvaise nouvelle : Naturellement, il y a encore des vestiges des problèmes qui ont blessé l’équipe nationale ces derniers mois.

Indépendamment de leur deuxième meilleur xG de la Gold Cup, ils ne sont que quatrièmes au classement général avec des buts marqués (9) grâce à leur finition qui doit être améliorée. Il y a eu des déconnexions occasionnelles au sein de la liste par le biais de la distribution et de la prise de décision, ce qui a été mis en évidence lors de la défaite contre le Qatar. Leur possession dans la moitié de terrain adverse, bien que généralement élevée, peut parfois sembler lourde, un problème persistant de l’ère Cocca.

« Dans un club, vous avez une pré-saison ou vous avez une semaine complète, ici, nous avons pratiquement eu trois jours [before the Gold Cup]et vous ne pouvez pas changer grand-chose », a déclaré Lozano.

Le temps nous dira s’il en a assez d’une piste pour continuer à arranger les choses avant le match contre la Jamaïque.

Le Mexique peut-il éviter une fin d’été catastrophique ?

Après les problèmes de la Coupe du monde et la fin embarrassante de la Ligue des Nations, qui s’est soldée par une défaite humiliante 3-0 face à ses rivaux américains en demi-finale, le Mexique doit, à tout le moins, se qualifier pour la finale de la Gold Cup.

En tant que leader de tous les temps dans les championnats (8) du tournoi, Le Tri doivent remporter le titre cet été afin de retrouver une partie de leur statut qui s’est affaibli au cours des deux ou trois dernières années. Ce qui est particulièrement important, c’est que les prétendants au trophée comme les États-Unis et le Canada n’ont même pas envoyé leurs meilleurs alignements à la Gold Cup, choisissant plutôt de reposer bon nombre de leurs meilleures stars européennes.

Le problème est que la Jamaïque ne facilitera pas les choses ce mercredi dans le voyage du Mexique vers un possible titre.

« Nous sommes conscients de l’attaque de la Jamaïque, nous savons qu’ils contre-attaquent très bien, ils nous ont fait beaucoup de mal la dernière fois que nous avons joué contre eux en [Estadio] Azteca », a déclaré le défenseur Johan Vazquez avant le match.

Lozano était d’accord sur l’équipe qui contient un certain nombre de joueurs de Premier League anglaise, tels que Leon Bailey d’Aston Villa, Demarai Gray d’Everton et Michail Antonio de West Ham United.

« Si nous revenons, je ne sais pas, il y a six ou sept ans et regardons la Jamaïque et les regardons maintenant, il n’y a rien en commun. Et une grande partie [has to do with] les joueurs, dans les ligues et les équipes dans lesquelles ils se trouvent », a déclaré l’intérimaire du Mexique.

« Sans aucun doute, c’est une équipe solide. »

Au fait, la dernière fois que le Mexique n’a pas réussi à se qualifier pour une finale de Gold Cup ? C’était en 2017 après avoir perdu contre la Jamaïque 1-0 en demi-finale.