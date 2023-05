Le Mexique éloigne les migrants des frontières pour alléger la pression

MEXICO CITY (AP) – Le Mexique transporte des migrants vers le sud loin de la frontière américaine et transporte les nouveaux arrivants par autobus loin de sa frontière avec le Guatemala pour soulager la pression sur ses villes frontalières.

Dans la semaine qui a suivi la suppression par Washington des restrictions imposées par l’ère de la pandémie sur la demande d’asile à sa frontière, les autorités américaines signalent une baisse spectaculaire des tentatives de passage illégales. Au Mexique, les autorités essaient généralement de garder les migrants au sud loin de cette frontière, une stratégie qui pourrait réduire temporairement le passage, mais les experts disent que ce n’est pas durable.

Le département américain de la Sécurité intérieure a rapporté vendredi que dans la semaine qui a suivi le changement de politique, la patrouille frontalière a fait en moyenne 4 000 rencontres par jour avec des personnes traversant entre les points d’entrée. C’était considérablement en baisse par rapport à la moyenne quotidienne de plus de 10 000 immédiatement avant.

Entre les migrants qui se sont précipités pour traverser la frontière dans les jours qui ont précédé le changement de politique américaine et les efforts du Mexique pour en déplacer d’autres vers l’intérieur du pays, les refuges des villes frontalières du nord se trouvent actuellement en deçà de leur capacité.

Dans le sud du Mexique, cependant, les refuges pour migrants sont pleins et le gouvernement transporte des centaines de migrants à plus de 200 miles au nord pour soulager la pression à Tapachula, près du Guatemala. Le gouvernement a également déclaré avoir déployé des centaines de soldats supplémentaires de la Garde nationale dans le sud la semaine dernière.

Vendredi soir, l’agence d’immigration mexicaine proposait aux migrants campés dans le centre de Mexico – pour la plupart des Haïtiens – de les emmener par avion à Huixtla, une ville près de Tapachula, pour les loger et accélérer le traitement des documents, a déclaré Alma Rubí Pérez, un représentant. de l’agence d’immigration dans la capitale du pays.

Segismundo Doguín, le plus haut responsable mexicain de l’immigration dans l’État frontalier de Tamaulipas, en face du Texas, a déclaré la semaine dernière que le gouvernement éloignerait autant de migrants que nécessaire des villes frontalières de Reynosa et Matamoros.

Les transferts étaient des « mouvements latéraux vers d’autres parties du pays » où il n’y avait pas autant de migrants, a déclaré Doguín. Il les a appelés « transferts humanitaires volontaires ».

L’Associated Press a confirmé des vols mexicains en provenance de Matamoros, Reynosa et Piedras Negras transportant des migrants vers l’intérieur au cours de la semaine dernière. Un responsable fédéral mexicain, qui n’était pas autorisé à parler publiquement mais a accepté de discuter de la question s’il n’était pas cité nommément, a déclaré qu’environ 300 migrants étaient transférés vers le sud chaque jour.

Parmi eux se trouvaient au moins quelques-uns des 1 100 migrants du Venezuela, du Nicaragua, d’Haïti et de Cuba que les États-Unis ont renvoyés au Mexique dans la semaine qui a suivi le changement de politique.

« Ainsi, la partie nord de la route des migrants est un peu vidée, mais les parties sud et centrale restent extrêmement pleines et se remplissent tout le temps », a déclaré Adam Isacson, directeur de la surveillance de la défense et observateur attentif de la frontière à WOLA, une organisation de défense des droits de l’homme basée à Washington. « Évidemment, c’est un équilibre qui ne peut pas tenir très longtemps. »

Le Mexique a déplacé des migrants vers le sud dans le passé lorsque la capacité des villes frontalières du nord était préoccupante, mais cette fois, il y a des facteurs supplémentaires.

Alors que les refuges pour migrants du sud du pays sont pleins, l’Institut national de l’immigration du Mexique a fermé ses plus petits centres de détention pour migrants à travers le pays et a entrepris un examen de ses plus grands après la mort de 40 migrants dans un incendie dans un petit centre de détention à la frontière. ville de Ciudad Juarez en mars.

Le responsable fédéral a déclaré que les plus grands centres de détention pour migrants du Mexique étaient pour la plupart vides. Deux autres responsables fédéraux, qui se sont également exprimés sous couvert d’anonymat, ont déclaré vendredi que « Siglo XXI », le plus grand centre de détention du Mexique, était vide.

Tonatiuh Guillén, ancien chef de l’Institut national de l’immigration du Mexique, a déclaré que les actions du Mexique sont contradictoires – d’une part, dire aux États-Unis qu’il contiendra les migrants dans le sud, mais d’autre part, en détenir moins.

Un matin de cette semaine, plusieurs centaines de migrants ont attendu à la périphérie de la ville méridionale de Tapachula des bus gouvernementaux qui les conduiraient à Tuxtla Gutierrez à environ 230 miles au nord.

Guillén a déclaré que le document que le Mexique délivre maintenant à certains migrants à Tuxtla Gutierrez – un ordre d’expulsion qui donne aux migrants des jours ou quelques semaines pour quitter le pays – ne leur donne pas d’autres options, ce qui rend plus difficile pour eux de demander une protection internationale.

Edwin Flores du Guatemala avait essayé de se rendre aux États-Unis par ses propres moyens, mais lorsqu’il a entendu parler des bus gouvernementaux de Tapachula, il a décidé d’essayer.

« Ils ne nous ont pas dit exactement quel permis ils vont nous donner, seulement que nous devons continuer le processus de paperasse là-bas à Tuxtla Gutierrez », a déclaré Flores. D’autres migrants ont déclaré y être arrivés, mais n’avoir reçu aucun document.

« Nous avons entendu aux informations toutes les modifications apportées à la loi qu’ils ont apportées et les expulsions massives des États-Unis », a déclaré Flores. Mais cela n’a pas changé ses plans, « parce que le but est d’arriver et de voir par vous-même ce qui se passe ».

Il a dit qu’il voulait obtenir un rendez-vous avec les autorités américaines pour faire valoir son droit d’asile. Il a dit qu’il était agent de sécurité privé au Guatemala et que des gangs ont tenté de le recruter alors qu’ils étaient les yeux dans la rue.

Mercredi, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés au Mexique s’est dite préoccupée par la pression exercée sur les refuges pour migrants dans le sud du Mexique et à Mexico. « En plus des personnes arrivant du sud, certains refuges ont déjà accueilli des Vénézuéliens expulsés des États-Unis », a indiqué l’agence via Twitter.

Un Vénézuélien, qui n’a donné que son prénom, Pedro, pour éviter les répercussions, a déclaré cette semaine qu’il était entré illégalement aux États-Unis la semaine dernière juste avant le changement de politique, mais qu’il avait été renvoyé au Mexique à Piedras Negras.

« Ils nous ont mis dans un bus, nous ont donné une collation et nous ont emmenés à l’aéroport », a déclaré l’homme de 43 ans, qui avait auparavant obtenu la résidence légale au Mexique. Il a parlé depuis un refuge pour migrants connu sous le nom de « The 72 » à Tenosique près de la frontière guatémaltèque. « Ils nous ont laissés dans une zone industrielle de Villahermosa. Là, ils nous ont laissé partir et je suis venu ici vaincu.

Au milieu de tout ce mouvement, les migrants sont des cibles faciles. Des gangs les ont kidnappés dans les rues des villes frontalières et dans des bus entiers du centre-nord du Mexique.

Cette semaine, un bus rempli de migrants a disparu près de la frontière des États de San Luis Potosi et de Nuevo Leon. Les migrants ont déclaré qu’un cartel de la drogue les avait enlevés lorsque leur bus s’était arrêté à une station-service. Ils venaient de l’État méridional du Chiapas.

Les responsables de la compagnie de bus ont d’abord signalé l’enlèvement mardi et ont déclaré aux médias locaux qu’ils avaient reçu des demandes de 1 500 dollars chacun pour libérer les migrants.

Dans les jours qui ont suivi leur enlèvement, 49 personnes ont été retrouvées – des Honduriens, des Haïtiens, des Vénézuéliens, des Salvadoriens et des Brésiliens parmi eux – mais les autorités n’étaient pas tout à fait sûres du nombre d’entre eux qui se trouvaient dans le bus pour commencer.

« Entre les mains de qui les gens migrent-ils ? a demandé Alejandra Conde, qui travaille au refuge pour migrants « The 72 » à Tenosique, l’un des plus grands du sud-est du Mexique. C’est comme « une stratégie machiavélique entre les autorités et le crime organisé ».

___

Clemente a rapporté de Tapachula, au Mexique. L’écrivain d’Associated Press Christopher Sherman à Mexico a contribué à ce rapport.

María Verza et Edgar H. Clemente, The Associated Press