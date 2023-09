Le Mexique élira une femme présidente, mais les Mexicaines perdront quand même | Les droits des femmes

C’est officiel : le Mexique élira sa première femme présidente l’année prochaine.

L’une des deux principales candidates au vote de juin est Claudia Sheinbaum, 61 ans, ancienne maire de Mexico, proche alliée de l’actuel président Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) et membre de son Mouvement de régénération nationale (MORENA). . L’autre est Xochitl Galvez, 60 ans, candidat de la coalition d’opposition Front large pour le Mexique.

En apparence, bien sûr, la perspective d’une femme chef d’État semble être une étape indéniablement positive. Mais cet accord contribuera-t-il réellement à résoudre les défis existentiels auxquels sont confrontées les femmes mexicaines ?

Contrairement à la coalition dirigée par Galvez, qui comprend des forces de droite fastidieuses, MORENA s’identifie comme étant de gauche, ce qui signifie que Sheinbaum semble mieux placé pour guider la nation dans une direction plus progressiste en termes de droits des femmes. Et pourtant, son règne de maire dans la capitale mexicaine, qui a duré de 2018 à juin de cette année et a coïncidé avec l’essentiel de la présidence d’AMLO, n’a pas vraiment donné du pouvoir aux femmes.

Après tout, on ne peut pas vraiment revendiquer l’autonomisation des femmes pendant une épidémie de féminicides, qui a explosé. 137 pour cent au Mexique de 2015 à 2020. Au moins 10 femmes et filles sont tués chaque jour dans le pays, même si presque toutes les statistiques relatives aux féminicides sont présumées sous-estimées étant donné que de nombreux crimes ne sont pas signalés ou sont signalés comme des homicides réguliers. Des dizaines de milliers des femmes sont portées disparues.

La grande majorité des féminicides ne font pas l’objet de poursuites et l’impunité reste la loi du pays. L’année dernière, l’Institut national de statistique et de géographie du Mexique a estimé que plus de 70 pour cent des femmes et des filles mexicaines de plus de 15 ans avaient subi une forme de violence.

En mars, Sheinbaum a essuyé des tirs des féministes de Mexico qui ont non seulement dénoncé l’inaction du gouvernement face aux féminicides et aux disparitions de femmes, mais également ses coupes budgétaires dans les programmes bénéficiant aux femmes, notamment les refuges pour femmes et les initiatives de santé sexuelle et reproductive.

Juin, le mois où Sheinbaum a terminé son mandat de maire, était d’ailleurs le le plus sanglant mois de l’année jusqu’à présent pour les féminicides enregistrés. Cela ne veut évidemment pas dire qu’elle soit fondamentalement responsable du panorama violent. C’est plutôt faire pleuvoir sur le défilé ceux qui prétendent qu’une présidence Sheinbaum constituerait une grande victoire pour les femmes malgré la persistance d’un paysage dans lequel on rappelle continuellement aux femmes que leur vie ne signifie rien.

De son côté, AMLO aime se tapotant dans le dos pour présider un gouvernement paritaire et rampe contre le machisme, qui lui vaut certes des points esthétiques mais ne modifie guère la structure patriarcale.

C’est certainement moins charmant lorsqu’il fait des choses comme affirmer que les manifestations féministes au Mexique font partie d’un complot de droite visant à renverser son gouvernement ou que les victimes de violence domestique devraient simplement respire profondément et compte jusqu’à 10. Idem lorsqu’il se plaint que les discussions sur les féminicides détournent l’attention d’autres questions commerciales importantes, comme une tombola son administration s’est organisée autour de la vente de l’avion présidentiel.

J’ai récemment discuté avec l’écrivain et chercheur mexicain Irmgard Emmelhainz, auteur de La tyrannie du bon sens: La Conversion Post-Néolibérale du Mexique, qui a parié que, s’il était élu, Sheinbaum ne défierait pas la ligne du parti établie par AMLO, qui a fait preuve d’un dévouement impressionnant envers « la machine néolibérale », même s’il prétend être contre le néolibéralisme.

Exemple concret : Emmelhainz a noté que le copain de Sheinbaum avait « intensifié le complexe extractiviste » au Mexique pendant sa présidence, provoquant une « augmentation spectaculaire de la violence de genre, des féminicides, des disparitions forcées, du crime organisé et de la persécution des dirigeants des mouvements de défense des terres territoriales, dont beaucoup femmes ».

En fin de compte, la violence sexiste est une chose très néolibérale – il suffit de rappeler le surtension dans la violence meurtrière contre les femmes qui a accompagné la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain imposé par les États-Unis en 1994.

Naturellement, la situation désastreuse à laquelle sont confrontées les femmes au Mexique ne pourrait guère être améliorée par une présidence Galvez. Dans une Univision de septembre entretien Avec Galvez, l’intervieweur Jorge Ramos a commencé par évoquer le nombre croissant de féminicides et de femmes disparues au Mexique, juxtaposé à la possibilité historique de la première femme présidente du Mexique : « Pourquoi vous et pas Claudia ?

Pendant les 12 minutes suivantes, Galvez n’a pas répondu à cette question ni abordé le phénomène des féminicides et des disparitions – même si elle a réussi à déclarer qu’en tant que présidente, elle autoriserait les agents du gouvernement américain à opérer sur le territoire mexicain dans le but de lutter contre le trafic de drogue.

Peu importe le bilan des Gringos dans de telles entreprises. Prenons, par exemple, la « guerre contre la drogue » au Mexique, soutenue par les États-Unis, qui, depuis son lancement officiel en 2006, a tué des centaines de milliers de personnes, dont beaucoup de femmes.

Galvez prétend s’identifier à son ascendance autochtone du côté de son père, même si l’on peut supposer que de nombreuses femmes autochtones mexicaines confrontées à une discrimination institutionnalisée et violence trouvera peu de points communs avec cet aspirant chef de l’Etat.

En envisageant l’élection présidentielle mexicaine de 2024, on ne peut s’empêcher de penser à la candidature à la présidentielle américaine de 2016 d’Hillary Clinton, qui a été présentée comme une icône féministe bien qu’elle ait contribué à perpétrer toutes sortes de politiques néfastes pour les femmes du monde entier.

Avant cela, bien sûr, il y avait Barack Obama, dont l’accession à la présidence des États-Unis en 2009 en tant que premier chef d’État noir du pays avait été saluée comme un moment de grand changement et de progrès – sauf que ce n’était pas le cas, et l’amour du pays L’affaire consistant à infliger une oppression violente dans le pays et à l’étranger s’est poursuivie à un rythme soutenu.

Alors que le Mexique se prépare à franchir une étape importante au milieu d’une épidémie de féminicide et d’autres violences qui fait rage, il convient de réfléchir à la dangerosité d’une façade de progrès.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.