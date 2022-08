Le Mexique écrase le Canada 10-0 à la Série mondiale de la Petite Ligue

Site de nombreuses batailles historiques au fil des ans, Matamoros s’appelle la ville des invaincus, loyaux et héroïques.

L’équipe mexicaine de la Petite Ligue de cette communauté frontalière – située juste au sud de Brownsville, au Texas – a montré lundi à l’entrée du Canada dans la 75e Série mondiale de la Petite Ligue qu’elle prenait le surnom au sérieux, écrasant les Little Mountain Little Leaguers de Vancouver 10-0 avec un sans coup sûr et un coup sûr pour mettre fin à la cinquième manche.

Dans un match qui a commencé avec trois heures de retard en raison de problèmes météorologiques antérieurs, les deux lanceurs partants ont traversé la première manche. David Zarate, du Mexique, n’a eu besoin que de neuf lancers pour retirer les trois premiers frappeurs canadiens.

Mais le Canada, qui n’avait pas concédé un point lors de victoires précédentes contre l’Australie (7-0) et le Japon (6-0), s’est décollé de manière inhabituelle en fin de deuxième manche alors que le lanceur Benjamin (Dart) Dartnell et ses coéquipiers de Vancouver ont accordé six courses, a commis trois erreurs, a renversé des bases et a mal évalué les mouches pop de routine.

Le Mexique a ajouté deux autres points en troisième manche lorsque Miguel Padilla a frappé un coup de circuit imposant avec un coéquipier au but.

Le Mexique a chargé les buts en quatrième mais n’a pas marqué. Cependant, l’équipe a ajouté deux autres points en fin de cinquième et a remporté le match sur la règle de la miséricorde des 10 points. Le Mexique a bloqué huit coureurs sur la base dans le match de cinq manches.

Les Mexicains, qui sont l’une des équipes favorites pour remporter le titre de 2022, sont devenus plus forts au marbre au fur et à mesure que le match avançait et ont également montré leurs côtelettes défensives pourchassant tout ce que le Canada frappait sur leur chemin. Ils ont également eu 11 coups sûrs et n’ont commis qu’une seule erreur.

Le Mexique affrontera Taipei City mercredi dans une bataille de puissantes équipes 2-0, tandis que le Canada (2-1) affrontera l’entrée de la région des Caraïbes Willemstad, Curaçao mardi à 17 h HE.

L’équipe des Caraïbes, qui a eu du mal à marquer des points à Williamsport, a ouvert la LLWS avec une victoire 2-0 contre l’Amérique latine, puis s’est fait battre 9-3 par le Panama. Ayant besoin d’une victoire pour rester en vie dans le tournoi à double élimination modifié, les Caraïbes ont battu Europe-Afrique 1-0 dimanche.

Le gagnant du match Canada-Caraïbes jouera mercredi à 17 h HE contre le gagnant du match Panama-Nicaragua de mardi.

BaseballPetite ligue de baseball