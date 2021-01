MEXICO CITY (AP) – Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré dimanche que son gouvernement avait accepté une proposition de l’ONU de retarder les expéditions du vaccin contre le coronavirus Pfizer vers des pays comme le Mexique qui avaient des accords d’achat sortants, afin d’obtenir plus de doses vers les pays plus pauvres plus rapidement .

López Obrador a déclaré que les envois retardés seraient compensés plus tard.

« Quoi qu’il en soit, cela ne changera pas notre plan, car nous recherchons déjà d’autres vaccins », a déclaré López Obrador, faisant référence au vaccin AstraZeneca ainsi qu’aux vaccins chinois CanSino et Spoutnik V, dont aucun n’a été approuvé pour utiliser encore. «Nous allons avoir suffisamment de vaccins.»

Le Mexique a jusqu’à présent reçu près d’un demi-million de doses du vaccin Pfizer et les a utilisées presque toutes.

López Obrador a critiqué les pays plus riches qui ont stocké de grandes quantités de vaccins mais ne les ont pas utilisés.

«Nous allons avoir plus d’autorité et de droits que ceux qui reçoivent des vaccins et ne les administrent pas, qui les maintiennent gelés, comme cela se produit dans certains pays d’Europe», a déclaré López Obrador.

Les équipes de vaccination des travailleurs de la santé de première ligne au Mexique ont administré environ 463 000 vaccins jusqu’à présent, bien en deçà du total de 750 000 de ces travailleurs au pays, dont chacun aura besoin de deux doses.

Le Mexique a publié samedi sa deuxième journée consécutive de plus de 20000 infections à coronavirus, suggérant une poussée dans un pays déjà en difficulté dans de nombreuses régions avec des hôpitaux débordants.

Il y a eu 20 523 nouveaux cas confirmés samedi, après que 21 366 infections aient été signalées vendredi. C’était environ le double du taux quotidien d’augmentation il y a à peine une semaine. Les rapports diminuent normalement le week-end, ce qui suggère que la semaine prochaine pourrait apporter des chiffres encore plus élevés.

Le pays a également signalé 1 219 décès supplémentaires samedi, ce qui était un quasi-record pour une journée.

Le Mexique a maintenant enregistré près de 1,63 million d’infections au total et a enregistré jusqu’à présent plus de 140 000 décès dans la pandémie. Avec le taux de dépistage extrêmement bas du pays, les estimations officielles suggèrent que le nombre réel de morts est plus proche de 195 000.