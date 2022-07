Le Mexique dit que le baron de la drogue Rafael Caro Quintero a été capturé ; Les États-Unis demandent l’extradition

Dans une victoire majeure pour les forces de l’ordre mexicaines et américaines, la marine mexicaine a déclaré vendredi qu’elle avait capturé le célèbre baron de la drogue Rafael Caro Quintero, condamné pour le meurtre et la torture d’un agent anti-stupéfiants américain en 1985.

La cheville ouvrière s’est fait connaître en tant que co-fondateur du cartel de Guadalajara, l’une des organisations de trafic de drogue les plus puissantes d’Amérique latine dans les années 1980, et avait été l’une des cibles les plus prisées des responsables américains.

Le gouvernement américain a salué l’arrestation et a déclaré qu’il ne perdrait pas de temps à demander son extradition. “C’est énorme”, a déclaré sur Twitter le conseiller principal de la Maison Blanche pour l’Amérique latine, Juan Gonzalez.

La marine mexicaine, l’une des deux forces armées indépendantes du pays, a déclaré dans un communiqué que Caro Quintero avait été arrêtée dans la municipalité de Choix, dans l’État du nord-ouest de Sinaloa, l’un des cœurs du trafic de drogue au Mexique.

Il a été retrouvé dans un terrain arbustif par une femelle limier formée par l’armée nommée Max, a indiqué la Marine.

Caro Quintero a été retrouvée dans des arbustes de la municipalité de Choix, dans l’État de Sinaloa, dans le nord-ouest du pays, a annoncé la marine mexicaine. (Marine mexicaine/Reuters)

L’arrestation à San Simon, Choix, intervient après des pressions des États-Unis, selon un responsable mexicain, et la même semaine que le président Andres Manuel Lopez Obrador a rencontré le président américain Joe Biden à Washington.

Caro Quintero a passé 28 ans en prison pour le meurtre brutal de l’ancien agent de la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis, Enrique “Kiki” Camarena, l’un des meurtres les plus notoires de la sanglante guerre des stupéfiants au Mexique. Les événements, dramatisés dans la série Netflix 2018 Narcos : Mexiquea conduit à un nadir dans la coopération américano-mexicaine dans une “guerre contre la drogue” de cinq décennies.

Caro Quintero a précédemment nié toute implication dans le meurtre de Camarena. Il a été libéré en 2013 pour un détail technique par un juge mexicain, embarrassant le gouvernement précédent.

Il est rapidement entré dans la clandestinité et est retourné au trafic dans le cadre du cartel de Sinaloa, selon des responsables américains, qui l’ont inscrit sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI et lui ont mis une prime de 20 millions de dollars américains sur la tête, un record pour un trafiquant de drogue. .

L’année dernière, il a perdu un dernier appel contre son extradition vers les États-Unis. Il sera extradé le plus rapidement possible, a déclaré un autre responsable mexicain.

Les responsables américains ont placé Caro Quintero sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI et lui ont mis une prime de 20 millions de dollars américains sur la tête, un record pour un trafiquant de drogue. (FBI/Associated Press)

“C’est probablement l’une des captures les plus importantes de la dernière décennie en termes d’importance pour la DEA”, a déclaré Mike Vigil, ancien chef des opérations internationales de la DEA.

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a déclaré qu’il demanderait l’extradition immédiate de Caro Quintero.

“Il n’y a pas de cachette pour quiconque kidnappe, torture et assassine les forces de l’ordre américaines. Nous sommes profondément reconnaissants aux autorités mexicaines pour la capture et l’arrestation de Rafael Caro Quintero”, a déclaré Garland dans un communiqué.

Impact symbolique

Alors que Caro Quintero, 69 ans, n’est plus considéré comme un acteur majeur du trafic international de drogue, l’impact symbolique de sa capture est significatif.

Pour l’expert mexicain en sécurité Alejandro Hope, l’arrestation témoigne d’une coopération importante entre les États-Unis et le Mexique, malgré les récents affrontements en matière de sécurité. “Ce type de capture est impensable sans la participation de la DEA”, a-t-il déclaré.

La réticence du Mexique à extrader Caro Quintero vers les États-Unis avant sa sortie de prison avait été une source de tension entre les deux pays. Un responsable américain a déclaré que Washington était très désireux de le faire extrader.

“Nous espérons que cela commencera à réparer les relations effilochées entre les États-Unis et le Mexique en termes de lutte contre le trafic de drogue”, a déclaré Vigil, ancien responsable de la DEA.

Dans son communiqué, la marine mexicaine a déclaré que 14 de ses membres étaient morts après l’écrasement d’un hélicoptère Black Hawk dans la ville de Los Mochis, Sinaloa, vendredi. La cause de l’accident fait l’objet d’une enquête, mais jusqu’à présent, il n’y avait aucune information indiquant que l’incident était lié à l’arrestation du capodastre, a indiqué la Marine.