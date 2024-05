Le Mexique devient si chaud que des singes tombent morts des arbres

« Ils étaient mous comme des haillons. C’était un coup de chaleur. »

Mère Chair de Poule

Il fait si chaud au Mexique que des singes hurleurs vulnérables tombent morts des arbres.

Des vagues de chaleur brutales et continues ont ravagé le Mexique, ravageant tragiquement plus de deux douzaines vies humaines confirmées depuis mars. Et maintenant, il semble que les animaux ne soient pas non plus à l’abri des intempéries : Reuters rapporte quet au moins 83 singes hurleurs sont morts dans l’État mexicain de Tabasco en raison des températures incroyablement élevées – et anormalement –, tombant même des arbres alors qu’ils succombaient à un coup de chaleur et à la déshydratation.

« C’est parce que la chaleur est si forte », a déclaré le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, originaire de Tabasco. Reuters lorsqu’on lui a posé des questions sur la mort des singes. « Je visite les États-Unis depuis longtemps et je ne l’ai jamais autant ressenti qu’aujourd’hui. »

Les températures dans la région ne montrent aucun signe de ralentissement et devraient dépasser cette semaine la température stupéfiante de 113 degrés Fahrenheit. (Le température typique de mai car le Tabasco est inférieur à 100 degrés Fahrenheit.)

« Ils tombaient des arbres comme des pommes », a déclaré Gilberto Pozo, biologiste de la faune sauvage basé à Tabasco. Le Presse associée, qui se souvient avoir dénombré 83 singes morts et mourants alors qu’ils gisaient sur le sol. « Ils étaient dans un état de déshydratation sévère et sont morts en quelques minutes. »

Canaries et mines de charbon

Cinq singes chanceux auraient été sauvés et se rétablissent sous les soins du vétérinaire local Sergio Valenzuela.

« Ils sont arrivés dans un état critique, avec déshydratation et fièvre », a déclaré Valenzuela, expliquant qu’il avait réanimé les créatures avec de la glace et des intraveineuses. PA. « Ils étaient mous comme des haillons. C’était un coup de chaleur. »

Connus pour leurs beuglements bruyants, les singes hurleurs sont essentiels à l’écosystème de Tabascan. D’une certaine manière, les primates herbivores sont comme des jardiniers naturels, travaillant à la fois à l’élagage et à la reconstitution de la forêt tout en se frayant un chemin à travers les feuilles, les branches et les fruits remplis de graines des arbres et des plantes de la région. Comme Pozo l’a dit au PACependant, ces créatures importantes ne souffrent pas seulement des températures élevées provoquant la sécheresse, mais également de la perte d’habitat et de sources de nourriture causée par la déforestation et les incendies de forêt.

En d’autres termes, les singes hurleurs de la région, qui souffraient déjà du manque de nourriture, d’eau et d’abris, avant la chaleur extrême qui s’est installée, sont battues sur de multiples fronts qui se croisent. Et comme Pozo l’a dit au PAleur sort macabre pourrait bien être un signal d’alarme concernant de sombres événements écologiques provoqués par l’humanité à venir.

« C’est une espèce sentinelle », a déclaré Pozo au PA. « Cela nous dit quelque chose sur ce qui se passe avec le changement climatique. »

