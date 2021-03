Les États-Unis et le Mexique renouvellent leur rivalité, cette fois au niveau des moins de 23 ans dans un match de qualification olympique de la CONCACAF qui décidera où les deux pays finiront dans le groupe A et aidera à déterminer l’adversaire de la demi-finale de chaque nation. Les deux équipes ont le maximum de six points en deux matchs et sont assurées d’une place dans les quatre derniers, les deux vainqueurs des demi-finales se classant ensuite aux jeux de Tokyo plus tard cette année.

Le vainqueur du Groupe A entre les États-Unis et le Mexique affrontera le vice-champion du Groupe B (Honduras, Canada, El Salvador ou Haïti), tandis que le second jouera le vainqueur du Groupe B. Enfin, en cas de deux équipes finissant au niveau des points, les bris d’égalité sont le différentiel de buts puis les buts marqués.

Ce sera à peu près le faire de notre part et nous espérons que vous avez apprécié de nous suivre ce soir.

23 h 42 HE: Vérifions Jeff Carlisle une fois de plus après une défaite frustrante 1-0 pour les États-Unis.

« Le résultat n’a pas été une surprise, mais on pourrait espérer que l’attaque américaine montre beaucoup plus dans la demi-finale de ce week-end que ce qui a été montré ce soir. Du côté positif, les deux arrières centraux ont bien montré. Décision difficile pour Kreis en termes de savoir si Pineda ou Kessler s’associent à Justen Glad dès le début du prochain match.

« La force de cette équipe continue d’être le gardien de but et les cinq arrières si vous voulez. Ils devront monter ça pour se qualifier pour Tokyo. »

Avoir Yueill depuis le début ce week-end devrait aider, mais Cardoso n’a pas montré assez pour être dans le onze de départ pour ce match. Espérons que la cheville de Dotson n’est pas trop gravement blessée. – Jeff Carlisle (@JeffreyCarlisle) 25 mars 2021

TEMPS PLEIN: MEXIQUE 1-0 ETATS-UNIS. El Tri remportera le Groupe A et affrontera dimanche le vice-champion du Groupe B, tandis que les Américains finiront deuxièmes et affronteront le vainqueur du Groupe B le même jour.

FT | Résultat décevant, mais tous les yeux sur le #CMOQ demi finales. pic.twitter.com/2RQs5ztNXO – Football américain YNT (@USYNT) 25 mars 2021

93 MINUTES: Le corner de Djordje Mihailovic s’éloigne et le Mexique cherche à casser. Aaron Herrera commet une faute délibérée sur Erick Aguirre et l’arbitre attribue une faute puis siffle le coup de sifflet final. 1-0 Le Mexique est votre finale.

93 MINUTES: Les États-Unis remportent un corner juste avant la fin des trois minutes de temps additionnel. C’est sûrement leur dernière chance!

92 MINUTES: SOUS. Uriel Antuna, l’homme incontesté du match est applaudit et est remplacé par Alan Mozo.

90 MINUTES: Bien que les États-Unis n’aient pas trop créé, ce fut une performance encourageante de la part du gardien David Ochoa. L’ancien international américain et expert actuel de l’ESPN, Herculez Gomes, a été impressionné.

David Ochoa a un grand total de combien de matchs en équipe première?! Vous ne pouviez pas le dire en regardant ses performances. 💪🏼 Jusqu’à présent, il est à la hauteur du défi. – herculez gomez (@herculezg) 25 mars 2021

88 MINUTES: Le L’attaque américaine n’a vraiment pas l’air de marquer ce soir.

Difficile de voir le #USMNT Les U-23 trouvent une percée compte tenu du manque de créativité. Mais c’était connu à venir. #usynt – Jeff Carlisle (@JeffreyCarlisle) 25 mars 2021

83 MINUTES: Alexis Vega fouette dans une balle dangereuse mais cela arrive jusqu’à Ochoa qui tient bon. Ochoa et Vasquez se rejoignent en haut de la boîte et les esprits flambent des deux côtés. Pas grand-chose mais nous avons officiellement un match entre les États-Unis et le Mexique!

80 MINUTES: Seulement 10 minutes plus le temps d’arrêt pour aller. Les États-Unis peuvent-ils trouver un égaliseur? Dans l’état actuel des choses, ils ont besoin de deux buts pour gagner le match et le groupe contre le Mexique.

75 MINUTES: SOUS. Jason Kreis utilise son dernier jet de dés en faisant appel à l’ex-recrue de football de Clemson, Tanner Tessmann pour Hassani Dotson.

71 MINUTES: SOUS. Benji Michel devient le quatrième sous pour les États-Unis alors que l’homme d’Orlando City remplace Sebastian Saucedo. Les États-Unis ont un sous-marin restant.

70 MINUTES: SOUS. C’est au tour du Mexique de faire des sous-marins, comme El Tri faites venir Jesus Ricardo Angulo et Carlos Rodriguez pour Jose Macias et Roberto Alvarado.

69 MINUTES: Les États-Unis créent une demi-chance, mais malgré le brouillage de Jurado, ne parviennent pas à diriger un tir sur la cible. Mihailovic continue d’être la meilleure menace offensive pour les Américains

61 MINUTES: SOUS. Triple sous pour les États-Unis. Jesus Ferreira arrive même s’il porte un carton jaune. Il devra faire attention pour éviter d’être suspendu pour la demi-finale.

61 ‘| Triple substitution pour les USA:

Jonathan Lewis ▶ ️ Johnny Cardoso

Sebastian Soto ▶ ️ Jesús Ferreira

Jackson Yueill ▶ ️ Andrés Perea 🇺🇸 0-1 🇲🇽 – Football américain YNT (@USYNT) 25 mars 2021

59 MINUTES: Antuna met en place le dangereux Jose Macias de près, mais l’homme de Chivas a une chance en or pour le Mexique. Un autre lâcher pour l’USYNT.

58 MINUTES: CHANCE. Peut-être le meilleur moment pour les États-Unis toute la nuit, car le tir de Sebastian Saucedo est bloqué par Gilbert Sepulveda. Les joueurs américains font appel pour un handball mais ce n’est pas donné. Johnny se dirige alors à genoux du coin suivant mais il est rassemblé par Jurado. Premier tir cadré de la nuit pour les États-Unis

56 MINUTES: Antuna prend encore le dessus sur un arrière américain, cette fois Aaron Herrera, ce qui donne une chance à Alvarado. Un bloc courageux de Henry Kessler contrecarre l’effort, mais le Mexique pousse pour une seconde maintenant.

53 MINUTES: Les États-Unis font finalement irruption dans la moitié de terrain mexicain, mais malgré ses meilleures protestations, Johnny ne reçoit pas de corner de l’arbitre. Bon travail de Soto pour démarrer le déménagement.

46 MINUTES: Nous sommes de retour en route, alors que le Mexique reprend là où il s’était arrêté et fonce dans la moitié des États-Unis.

22h42 HE: Voici les plus grands plats à emporter de Jeff depuis les 45 premières minutes

1. Difficile de voir d’où viendra la créativité ce soir, surtout avec Kreis protégeant des gars comme Jesus Ferreira sur des cartons jaunes.

2. Défensivement, les États-Unis se sont améliorés au fil de la mi-temps. Pineda en particulier semble beaucoup plus net qu’il ne l’était lors du match d’ouverture de groupe contre le Costa Rica.

3. Pour tous les discours sur Johnny Cardoso ayant des compétences d’attaque, il ne l’a pas encore montré au niveau international.

22 h 31 HE: Plus d’analyses sur l’objectif du Mexique tardif …

Objectif Mexique. Antuna punit un cadeau de Soto et le tire devant Ochoa. Le #USMNT Les U-23 étaient si proches de la mi-temps. Gros coup pour les États-Unis #usynt – Jeff Carlisle (@JeffreyCarlisle) 25 mars 2021

SEMI-TEMPS: C’est 1-0 au Mexique à la pause, car la frappe d’Antuna à la 45e minute fait la différence.

45 MINS: GOAAALLL! Le Mexique frappe d’abord juste avant la mi-temps grâce à l’ancien homme de Galaxy, Uriel Antuna.

37 MINUTES: Les États-Unis remportent un coup franc prometteur et le ballon dangereux de Djordje Mihailovic mène à une mêlée dans la surface. Le gardien mexicain Luis Malagon atterrit maladroitement sur son poignet et semble avoir subi une grave blessure. Il est étiré et Sebastian Jurado vient le remplacer.

28 MINUTES: Un énorme décollage pour les États-Unis! Mauricio Pineda réalise un tacle brillant et salvateur pour refuser Alejandro Mayorga, qui avait l’air d’être clair au but après avoir renversé l’arrière droit américain Julian Araujo. Araujo l’homme le plus soulagé du terrain. Il reste 0-0.

23 MINUTES: Le Mexique commence à saisir son élan ici, alors qu’Ochoa effectue un premier arrêt confortable, avant que l’ex-attaquant de LA Galaxy Uriel Antuna ne s’enflamme bien avec un coupe-marguerite.

20 MINUTES: Si les États-Unis devaient se qualifier, à quoi pourrait ressembler un onze de rêve de joueurs éligibles? Tout en comprenant que beaucoup de ces joueurs ne seraient pas libérés par leurs clubs, voici le XI de rêve de notre Jeff Carlisle:

GK David Ochoa; LB Antonee Robinson, CB Mark McKenzie, CB Chris Richards, RB Sergino Dest; MF Yunus Musah, MF Tyler Adams, MF Weston McKennie; FW Giovanni Reyna, FW Josh Sargent, FW Christian Pulisic

Maintenant, c’est une équipe sur papier qui figurerait comme un prétendant majeur à une médaille.

16 MINUTES: Le troisième virage de la nuit au Mexique ne donne aucun produit final, alors que Vasquez se dirige sans danger vers Ochoa.

13 MINUTES: Cela devient physique à Guadalajara alors que les deux équipes ont lancé des défis difficiles au début. Amen, Janusz.

C’est les États-Unis contre le Mexique, donc c’est toujours important. #USYNT – Janusz Michallik (@JanuszMichallik) 25 mars 2021

9 MINUTES: Un autre corner pour le Mexique, que prend Roberto Alvarado. Le gardien David Ochoa avait l’air de mal juger légèrement le vol du centre de la starlette de Cruz Azul, mais tient bon pour éviter tout autre danger.

7 MINUTES: Après avoir été repoussés initialement par le Mexique, les États-Unis ont commencé à prendre pied dans ce match, remportant d’abord un corner et maintenant un coup franc dans la moitié de terrain adverse.

3 MINUTES: Et le Mexique remporte le premier virage du match … qui après un dégagement partiel, se traduit par un entraînement longue distance de Johan Vásquez qui pétille largement.

21 h 40 HE: ET NOUS SOMMES EN COURS DE GUADALAJARA!

21 h 17 HE: Êtes-vous prêt pour les États-Unis contre le Mexique? Le milieu de terrain Andres Perea semble certainement excité pour son premier aperçu de la plus grande rivalité de la CONCACAF …

21 h 02 HE: Et El Tri’s l’alignement est sorti … Sebastian Cordova du Club America, meilleur buteur du tournoi avec quatre buts, part du banc en vue de la demi-finale de dimanche.

20 h 56 HE: Au cas où vous l’auriez manqué … certaines des meilleures jeunes stars de l’USMNT pourraient-elles jouer à Tokyo si les États-Unis se qualifient? Christian Pulisic, pour sa part, a déclaré qu’il apprécierait l’opportunité de représenter les Stars and Stripes cet été.

« C’est quelque chose auquel j’ai pensé et auquel j’ai voulu jouer », a déclaré Pulisic lors d’un appel Zoom avec des journalistes au sujet de la participation aux Jeux olympiques. « De toute évidence, je ne peux pas contrôler ce qui se passe. Ce qui est le mieux pour moi à ce moment-là et ce qui est le mieux pour l’équipe à ce moment-là, je ne peux évidemment pas le dire. Mais c’est quelque chose dans lequel j’aimerais jouer. »

20 h 37 HE: Le onze de départ de l’USYNT est sorti et Jason Kreis a effectué six changements avec Julian Araujo, Henry Kessler, Sebastian Saucedo, Andres Perea et Hassani Dotson, les seuls retombées de la victoire 4-0 de dimanche contre la République dominicaine.

Presque l’heure du spectacle ⌛️ Votre U-23 #USMNT pour ce soir @Concacaf Clásico! pic.twitter.com/XSLYBBLTqN – Football américain YNT (@USYNT) 25 mars 2021

20 h 24 HE: Tu connais le vieil adage ‘Regardez bien, jouez bien ». Le Mexique devrait présenter ses nouveaux maillots Rosa Mexicano ce soir.

#PreOlympic Il est temps d’utiliser notre tout nouveau maillot !!! 😬😎 Rosa Mexicano est là pour ce soir !!! 🇲🇽⚽️#CMOQ | # FMFporNuestroMéxico pic.twitter.com/BbqoI8tmZu – Équipe nationale mexicaine (@miseleccionmxEN) 24 mars 2021

20 h 00 HE: C’est la journée, car nous sommes maintenant à moins d’une heure et demie du coup d’envoi entre les moins de 23 ans de l’USMNT et le Mexique lors des qualifications olympiques de la CONCACAF! N’oubliez pas de le garder verrouillé ici tout au long de la soirée alors que nous suivons ce décideur crucial du groupe A, les deux parties tentant de se rapprocher d’un pas pour obtenir une place aux jeux de Tokyo de cet été.